Actions à éviter : 7 actions populaires à éviter à tout prix

Il est peut-être trop tôt pour dire qu’une correction boursière est imminente. Les marchés pourraient être en mesure de résister à la variante delta de Covid-19. Pourtant, d’autres possibilités à court terme, telles que la crise économique post-pandémique américaine, ou la récente hausse de l’inflation qui finira par être plus que « transitoire », pourraient avoir un impact négatif sur les actions. Alors, avant une correction, un effondrement ou une liquidation, quels sont les principaux titres à éviter ?

Et les actions populaires ? Cela inclut de nombreux stocks de mèmes envoyés «sur la lune» par Reddit les commerçants. Mais il englobe également de nombreux noms à forte croissance et à prix élevé qui ont bien fonctionné depuis le début de la pandémie, mais pourraient connaître un recul important en raison d’une compression multiple.

Cela ne veut pas dire que ces types d’actions ne sont plus susceptibles de devenir des gagnants à long terme. C’est juste que, avec la possibilité que les actions connaissent une baisse à deux chiffres, vous pourrez peut-être les entrer / les réentrer à un point d’entrée plus favorable bientôt sur la route.

Alors, quelles sont les actions les plus populaires à éviter ? Ou, si vous les possédez maintenant, retirez-les dès que possible. Considérez ces sept, actions mèmes et actions non mèmes, noms à éviter pour le moment :

Divertissement AMC (NYSE :AMC)

Trèfle Santé (NASDAQ :CLOV)

Nio (NYSE :NIO)

Palantir (NYSE :PLTR)

peloton (NASDAQ :PTON)

SOS SA (NYSE :SOS)

Virgin Galactic Holdings (NASDAQ :SPCE)

Actions à éviter : AMC Entertainment (AMC)

Source : rblfmr/Shutterstock.com

Sa popularité parmi les commerçants Reddit est peut-être en déclin. Jusqu’à présent, cependant, les actions d’AMC Entertainment ont réussi à conserver la majorité de ses gains d’actions meme. Il est en baisse de plus de 56% par rapport à son plus haut de 52 semaines de 72,62 $. Mais à 31,75 $ par action, il est toujours en hausse de 1 479,6 % depuis le début de 2021.

Cela étant dit, ne vous attendez pas à ce que les actions de cette chaîne de cinémas restent résilientes à partir d’ici. Comme avec GameStop (NYSE :GME), les investisseurs de Main Street ont peut-être frappé les vendeurs à découvert de Wall Street sous ce nom plus tôt cette année. Mais le petit côté pourrait revenir en force. Même le légendaire vendeur à découvert Jim Chanos a décidé de tenter de parier contre les actions AMC.

Pire encore, cette fois, l’argent dit intelligent pourrait l’emporter contre la communauté r/WallStreetBets. La tendance globale des actions mèmes a perdu de son élan, car elle ne parvient pas à élargir le bassin d’investisseurs disposés à utiliser sa stratégie contre-intuitive mais autrefois très rentable. Sans que les investisseurs ne l’achètent sur le battage médiatique et sur l’élan, il continuera à se négocier davantage sur ses fondamentaux, qui, selon Chanos lui-même, se détériorent, alors que les cinémas ont du mal à se remettre de Covid-19.

Ajoutez à cela le fait que l’action coûterait toujours entre 10 et 15 $ par action, et une correction possible rendrait même ceux qui la détiennent encore avec des mains en diamant nerveux. Plus en jeu pour le couler que pour le renvoyer, considérez AMC comme l’un des meilleurs titres à éviter en ce moment.

Trèfle Santé (CLOV)

Source : Shutterstock

Clover Health a été l’un des noms les plus performants lors de la deuxième vague d’actions meme fin mai et début juin. Principalement, en raison du battage médiatique à l’époque entourant sa capacité à être court. Il y a plus de deux mois, il est peut-être devenu parabolique, passant d’environ 7 $ par action à 28,85 $ par action.

Mais comme les investisseurs ont renoncé à cet angle, les actions de la société d’assurances qui tentent de perturber les activités de Medicare Advantage sont revenues à environ 8,40 $ par action. Encore pire? D’autres baisses pourraient être en cours.

Pourquoi? Il y a une bonne raison pour laquelle les actions de CLOV ont été si fortement vendues à découvert. Tout d’abord, les drapeaux rouges entourant son modèle d’affaires. Ceux-ci ont été détaillés dans le « court rapport » cinglant de Hindenburg Research plus tôt cette année. Deuxièmement, les craintes que son modèle d’affaires ne soit pas fructueux à long terme. Cela est dû au fait que sa croissance s’est stabilisée plus tôt que prévu. Ou, sa performance financière (qui a déjà déçu les analystes de Wall Street), continuera à décevoir.

Comme il patauge alors que les marchés restent forts, vous pouvez imaginer son éventuel inconvénient si les actions en général entrent en mode baissier au cours des prochains mois. Avant que Clover ne se dirige vers des creux encore plus bas, il vaut peut-être mieux jeter l’éponge si vous le possédez, et éviter si vous ne le faites pas.

Actions à éviter : Nio (NIO)

Source : xiaorui / Shutterstock.com

Dernièrement, un regain d’intérêt pour les jeux de véhicules électriques (VE) a aidé à contrer les craintes croissantes de répression réglementaire en Chine en ce qui concerne les actions NIO. Pourtant, il existe d’autres facteurs qui pourraient exercer encore plus de pression sur les actions du fabricant de véhicules électriques de luxe, situé sur ce qui est devenu le plus grand marché de véhicules électrifiés au monde.

À savoir, c’est une évaluation encore tendue. Comme l’a récemment écrit Will Ashworth d’InvestorPlace, le prix de Nio continue d’être basé sur des projections de croissance des livraisons très optimistes. L’implication? Les actions pourraient être vendues si ses chiffres de livraison et ses résultats financiers finissent par être en deçà des attentes. Se négociant à environ 13,2 fois les ventes prévues en 2021, il doit continuer à croître à un rythme très élevé pour rester au niveau ou dépasser les prix d’aujourd’hui (environ 40 $ par action).

Mais même rester fermement sur le train de la croissance peut ne pas suffire à empêcher ce haut vol de subir une compression multiple, si cela commence à se produire à l’avenir en raison de soucis d’inflation/de taux d’intérêt. Comme pour de nombreuses actions de croissance surévaluées, les actions pourraient connaître une forte baisse à deux chiffres tout en conservant une valorisation premium.

Les investisseurs qui se sont lancés dans cette opération à environ 3 $ par action, avant l’émergence de la bulle des véhicules électriques à la mi-2020, ont réalisé d’énormes bénéfices commerciaux. Pourtant, les investisseurs l’achètent aujourd’hui, ou qui l’ont acheté n’importe quand cette année ? Ils risquent de subir de lourdes pertes s’ils décident de conserver au lieu de vendre maintenant.

Palantir (PLTR)

Source : Ascannio / Shutterstock.com

Comme je l’ai dit récemment, Palantir est une entreprise formidable, mais ses actions se négocient à un prix gonflé. C’est-à-dire qu’il est logique que les investisseurs soient optimistes sur ce jeu de mégadonnées. Elle continue d’avoir de gros avantages lorsqu’il s’agit d’obtenir des contrats avec des agences du gouvernement fédéral américain.

La croissance de sa clientèle dans le secteur privé a jusqu’à présent été un travail en cours. Mais cela pourrait bientôt changer. Comme un commentateur de Seeking Alpha l’a récemment expliqué, la croissance des ventes commerciales de la société pourrait s’accélérer.

Le problème? C’est plus que pris en compte dans le cours de l’action PLTR. Négocier pour un rapport cours/bénéfices à terme, ou P/E, de 157x, c’est un excellent exemple d’une situation de prix pour la perfection. Pourtant, tout comme avec certains des autres jeux de croissance prometteurs discutés dans cette galerie, répondre aux attentes en soi peut ne pas être suffisant pour empêcher les actions de rester stables, et encore moins aider les actions à se redresser, à partir d’ici.

En termes simples, il s’agit d’une autre situation dans laquelle une compression multiple pourrait entraîner de fortes baisses. Les actions pourraient chuter de 50 % et continuer à se négocier à une valorisation qui reflète plus que ses perspectives de croissance. Il peut avoir une activité sous-jacente de haute qualité. Mais ne vous exposez pas à tenir le sac. Évitez les actions Palantir.

Actions à éviter : Peloton (PTON)

Source : JHVEPhoto / Shutterstock.com

À partir de juin, l’écart de la variante delta a donné aux investisseurs l’espoir que l’action PTON, gagnante de l’économie au foyer, pourrait continuer à gagner. D’autres facteurs, tels que UnitedHealthcare (NYSE :UNH) en annonçant qu’il fournira à des millions de personnes couvertes par ses polices d’assurance maladie un accès gratuit au service d’abonnement aux cours de fitness de l’entreprise, a également contribué à augmenter les actions de la société de fitness à domicile.

Cependant, ces développements positifs sont loin d’assurer que Peloton ne continue pas à redonner davantage de ses gains liés à la pandémie. Également une négociation d’actions pour un ratio P/E à trois chiffres (127 fois les bénéfices estimés pour son exercice se terminant en juin 2023), le risque de compression multiple est également élevé avec ce nom.

Non seulement cela, comme Alex Siriois d’InvestorPlace l’a récemment fait valoir, il reste à débattre pour savoir s’il continuera à connaître une croissance supérieure à la moyenne grâce au delta et aux variantes suivantes de Covid-19. Cela peut signifier une croissance des ventes avec ses vélos stationnaires et ses équipements de tapis roulant, et plus important encore, la croissance du nombre d’abonnés pour ses cours de fitness connectés à marge élevée est en deçà des attentes.

À son tour, il sera difficile pour le stock PTON de continuer à afficher un rapport P/E au nord de 100x. Avec des risques à la fois spécifiques à l’entreprise et à l’échelle du marché, il n’est pas nécessaire d’acheter ou de conserver cette action toujours populaire pour le moment.

SOS SA (SOS)

Source : Mark Agnor / Shutterstock.com

Même comme Bitcoin (CCC :BTC) fait une reprise, il vaut mieux rester à l’écart du stock SOS. Pourquoi? Parmi les nombreuses sociétés cotées en bourse dans le secteur de l’extraction de crypto, celle-ci peut être la plus risquée. Comme vous vous en souvenez peut-être, il s’agissait d’une autre action populaire ciblée par les vendeurs à découvert vocaux plus tôt cette année.

Hindenburg Research, ainsi qu’un petit groupe de recherche moins connu (Culper Research), ont chacun publié aux investisseurs une liste exhaustive de drapeaux rouges avec ce mineur de Bitcoin basé en Chine. La plupart du temps, des inquiétudes sur le fait que tout n’allait pas bien avec l’entreprise.

SOS a répondu en quelques semaines, avec un communiqué de presse qui a tenté d’apaiser les inquiétudes soulevées par les deux courts rapports. Pourtant, bien que les allégations formulées aient pu être exagérées, de nombreuses questions entourent encore cette entreprise. La publication des résultats financiers n’a pas été la plus opportune. De plus, peu de choses ont été dites sur l’impact de la répression de la cryptographie en Chine (qui peut entraîner une interdiction de l’exploitation minière à l’intérieur de ses frontières) sur les opérations de l’entreprise.

Les jeux de minage de crypto pourraient avoir d’autres avantages, étant donné que BTC pourrait revenir à son point culminant. Mais avec de nombreuses options d’exposition, y compris Marathon numérique (NASDAQ :MARA), Blockchain anti-émeute (NASDAQ :ÉMEUTE), et Support.com (NASDAQ :SPRT), il y a peu de raisons de choisir des actions SOS beaucoup plus risquées comme moyen de jouer un rebond dans le minage de crypto.

Actions à éviter : Virgin Galactic Holdings (SPCE)

Source : rafapress / Shutterstock.com

Richard Branson, le visage public de Virgin Galactic, a peut-être réussi à s’envoler dans l’espace le mois dernier sur l’une des fusées de la société. C’est sûr que ça avance. Mais ne voyez pas cela comme une raison d’acheter ses actions après son récent recul.

Tombant d’environ 49 $ par action juste avant le lancement de Branson, à environ 25 $ récemment, l’action SPCE peut ressembler à une solide situation d’achat à la baisse. Pourtant, il est important de rappeler que l’entreprise a mis de nombreuses années à transformer son modèle économique inspiré de la science-fiction en réalité économique.

Avec seulement plus de vols d’essai prévus dans l’immédiat ? Il faudra encore du temps avant que l’entreprise ne commence à gagner de l’argent grâce à ses opérations hors de ce monde. Cela s’ajoute au fait que les billets se vendent aujourd’hui pour 450 000 $ la pièce. Finalement, ce prix du billet va baisser. Mais ne vous attendez pas à ce que cela se produise dans un délai suffisamment court pour lui permettre d’atteindre sa valorisation de 7,5 milliards de dollars.

Pour couronner le tout, s’agit-il d’une correction du marché et/ou d’une compression multiple ? Les actions pourraient remonter rapidement sur Terre. Si vous êtes optimiste sur l’espace, vous pouvez acheter des dizaines d’autres pièces. Restez avec eux et retenez le stock SPCE.

A la date de publication, Thomas Niel détenait une position longue sur Bitcoin. Il n’a eu (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Thomas Niel, contributeur pour InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions individuelles pour des publications en ligne depuis 2016.