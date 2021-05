Actions à petite capitalisation: 7 actions biotechnologiques à petite capitalisation avec les catalyseurs à venir

Depuis que la «folie des actions meme» s’est arrêtée, les actions à petite capitalisation sont dans un marasme. Cela a été particulièrement le cas pour les jeux de biotechnologie spéculatifs. Plus tôt cette année, des spéculateurs sur des plateformes comme Reddit r / WallStreetBets a envoyé des dizaines de petites actions biotechnologiques «sur la lune» sur un peu plus que du battage médiatique.

Mais maintenant, le bavardage en ligne ne suffit plus. Pour que ces types de jeux à haut risque voient de grands mouvements, ils doivent épater les investisseurs avec des catalyseurs qui changent la donne. Pour certaines pièces, malheureusement, ce ne sera pas le cas. Alors que le battage médiatique s’estompe toujours, ils font face à des mouvements continus à la baisse, alors que la foule du stock de mèmes poursuit la crypto à la place.

Pourtant, dans le vaste domaine des noms de biotechnologie, il existe quelques opportunités fortes. Certains ont des catalyseurs très opportuns. Autrement dit, des candidats qui pourraient soit vacciner contre le nouveau coronavirus, soit traiter le nouveau coronavirus. D’autres font moins la une des journaux. Mais, eux aussi pourraient voir de gros progrès si leurs candidats-médicaments progressent dans les essais cliniques.

Alors, quelles actions à petite capitalisation de l’espace biotechnologique pourraient changer la donne dans un proche avenir? Ces sept paris, bien que toujours risqués, peuvent à nouveau éclater:

Agenus (NASDAQ:AGEN)

Atossa Therapeutics (NASDAQ:ATOS)

Cocrystal Pharma (NASDAQ:COCP)

Bioservices Avid (NASDAQ:CDMO)

Ocugen (NASDAQ:OCGN)

Technologies SIGA (NASDAQ:SIGA)

Thérapies Sio Gene (NASDAQ:SIOX)

Actions à petite capitalisation: Agenus (AGEN)

Une pièce d’immuno-oncologie, les actions Agenus volaient haut au sommet du phénomène stock meme / stock Reddit. Cela n’a peut-être pas été un moment «sur la lune» pour le titre. Mais, passant d’environ 3,25 $ par action au début de 2021 à environ 5,20 $ par action début février, certains traders agiles ont probablement empoché rapidement des bénéfices.

Mais, alors que le battage médiatique autour des actions à petite capitalisation a pris une pause, l’intérêt pour les actions AGEN a également pris de l’ampleur. Les actions n’ont pas seulement abandonné leurs gains. Aux prix récents (environ 3,13 $ par action), ils sont légèrement en baisse depuis le début de l’année. Pourtant, cela pourrait s’inverser, compte tenu du possible catalyseur de son candidat phare, Balstilimab.

Traitement du cancer du col de l’utérus récurrent / métastatique, la société a récemment soumis Balstilimab à l’approbation accélérée de la Food and Drug Administration (FDA). Ceci fait suite aux résultats positifs d’un récent essai clinique. Mais ce n’est pas le seul catalyseur de l’entreprise. D’autres candidats dans son pipeline, comme ses thérapies contre le cancer AGEN1181 et AGEN1777, sont également très prometteurs.

La société brûle des liquidités (45 millions de dollars au cours du dernier trimestre). Cela peut indiquer qu’il devra reconstituer ses réserves de trésorerie actuelles (environ 119 millions de dollars) avec de nouveaux capitaux, très probablement grâce à des offres d’actions dilutives. Même ainsi, il y a un grand potentiel pour qu’il réussisse avec Balstilimab. Ou, avec ses autres candidats en immuno-oncologie en cours. Ce jeu biotechnologique spéculatif à petite capitalisation peut être quelque chose à surveiller car il se négocie à environ 3 $ par action.

Atossa Therapeutics (ATOS)

Toujours à ses stades cliniques, Atossa s’est d’abord concentré sur les traitements du cancer du sein. Mais une fois que Covid-19 a frappé, la société est entrée en action, accélérant deux traitements pour lutter contre le virus.

Le premier est son spray nasal, actuellement connu sous le nom d’AT-301. Après ses résultats positifs de phase 1 (publiés en février), le produit est actuellement en essais cliniques de phase 2. Deuxièmement, le traitement AT-H201 d’Atossa, également connu sous le nom de HOPE. Pourtant, la combinaison de médicaments brevetés, conçue comme une alternative aux vaccins, peut ne plus être nécessaire. Au moment de son développement initial, il y avait beaucoup de doutes quant à la sortie d’un vaccin à temps.

Même si ses catalyseurs Covid-19 ne fonctionnent pas, l’action ATOS pourrait encore voir un coup de pouce grâce au candidat au cancer du sein de la société. Il est peut-être encore au stade de développement. Mais, Endoxifen s’est bien comporté dans les études précédentes.

Et ce n’est pas tout. Qu’est-ce qui a poussé l’action (actuellement à 2,74 $ par action) à la hausse ces derniers temps? Nouvelles du potentiel d’Endoxifen en tant que traitement du cancer de l’ovaire. Remplie de catalyseurs, cette action spéculative de biotechnologie à petite capitalisation est certainement à surveiller à court terme.

Actions à petite capitalisation: Cocrystal Pharma (COCP)

Le stock COCP a récemment suscité une plus grande attention. Les actions ont vu un pop rapide le 4 mai. Alors, quelle est l’histoire ici? Comme l’a écrit Robert Lakin d’InvestorPlace le même jour, les investisseurs ont sauté sur les nouvelles des progrès de la société de biotechnologie avec ses candidats médicaments antiviraux Covid-19.

Mais, la pop à deux chiffres de l’action a été rapidement suivie d’une forte baisse. La raison? Actualité de la clôture de Cocrystal sur une offre secondaire dilutive. Contrairement aux mois précédents, lorsque les investisseurs étaient moins préoccupés par la dilution, les marchés ont hésité à suivre cette nouvelle, renvoyant le titre aux niveaux de prix antérieurs.

Pourtant, cela ne signifie peut-être pas que l’opportunité est passée ici avec le stock COCP. Oui, il est possible que de nouvelles nouvelles sur les progrès de ses candidats ne soient pas aussi optimistes. Cela peut suffire à faire baisser ce stock de penny à bas prix (actuellement négocié à environ 1,32 USD par action) à des niveaux inférieurs à 1 USD par action.

Cependant, si les progrès futurs sont au beau fixe? Cela peut suffire à alimenter un pourcentage de rallye à trois chiffres pour les actions. C’est un jeu très risqué, dans ce qui est déjà un domaine très risqué à investir (actions liées à Covid-19). Mais, avec des récompenses probablement suffisantes, cela peut être une configuration solide pour plus d’investisseurs qui cherchent à lancer un peu les dés.

Avid Bioservices (CDMO)

En février dernier, j’ai expliqué qu’Avid Bioservices était l’une des nombreuses sociétés de biotechnologie à lutter contre ce que l’on appelle le «Covid-19 longue distance». Autrement dit, les symptômes chroniques du nouveau coronavirus.

Cette société, une organisation de développement et de fabrication de contrats, ou CDMO, comme son symbole le suggère, n’est peut-être pas une action biotechnologique en soi. Alors, d’où vient son catalyseur Covid? Via son contrat de fabrication en sous-traitance avec Humanigen (NASDAQ:HGEN). Comme vous le savez peut-être, cette société de biotechnologie cherche à commercialiser son produit Lenzilumab comme traitement possible du Covid-19 long-courrier.

Après une poussée antérieure fin 2020 / début 2021, les actions des deux noms se sont un peu calmées pendant plusieurs mois. Mais, à partir de la fin du mois dernier, l’intérêt a repris. Qu’y a-t-il derrière ça? Alors qu’un commentateur de Motley Fool l’a décomposé, des nouvelles positives concernant l’utilisation de Covid de Lenzilumab ont renvoyé les actions sur une trajectoire ascendante.

Le développement a peut-être entraîné une augmentation plus modérée du stock de CDMO. En outre, les actions ont reculé à environ 20 $ par action par rapport à leur pop post-news. Pourtant, avec le potentiel de nouvelles plus encourageantes liées à Humanigen, il pourrait continuer à évoluer à la hausse, en raison de son exposition indirecte à ce catalyseur.

Actions à petite capitalisation: Ocugen (OCGN)

Si vous avez lu mes articles précédents sur le stock OCGN, vous savez que je suis sceptique quant à son catalyseur Covid-19. La société cherche à obtenir une autorisation d’utilisation d’urgence pour Covaxin, développé par la société indienne Bharat Biotech. Avec son passage de 15 $ par action à environ 9 $ par action, les investisseurs commencent à partager mon scepticisme.

Qu’est-ce qui motive ce changement soudain d’avis? Résultats trimestriels récents d’Ocugen. L’entreprise peut sembler une opportunité attrayante dans les gros titres. Pourtant, en regardant les financières, les investisseurs ont peut-être pris de l’avance sur eux-mêmes en faisant uniquement la une des journaux.

Pire encore, il y a de fortes chances que ce vaccin devienne un vaccin largement utilisé aux États-Unis. Le pays a plus de vaccins qu’il ne sait quoi faire. Non seulement cela, il y a encore des niveaux élevés d’hésitation parmi beaucoup d’autres à en obtenir un. Cela indique qu’il n’y a pas assez de place pour une quatrième option.

Cela étant dit, étant donné la «nature du stock meme» du stock OCGN, une petite quantité de nouvelles positives pourrait suffire à l’envoyer à nouveau en flèche. Ceux qui cherchent à parier sur un jeu lié au coronavirus pourraient le trouver attrayant. Mais, même avec son catalyseur opportun, c’est peut-être quelque chose que la plupart des investisseurs voudront transmettre.

Technologies SIGA (SIGA)

À l’ère de Covid, qui s’inquiète de la variole? Il a peut-être été éradiqué en 1980. Mais, il y a toujours le risque que les flacons de laboratoire puissent être utilisés comme arme biologique. En conséquence, il existe toujours un marché pour les traitements de secours contre la variole. Et c’est à travers ce marché de niche que SIGA Technologies a jusqu’à présent trouvé le succès.

Le produit phare de la société est le TPOXX, un médicament antiviral oral contre la variole. Il vend le produit depuis plusieurs années. Mais, comme un commentateur de Seeking Alpha l’a décomposé, il y a peu de développements qui pourraient indiquer une hausse des prix des actions. Premièrement, l’entreprise a signé plus tôt cette année une commande de 33 millions de dollars auprès de l’Agence de la santé publique du Canada. Deuxièmement, la poursuite par l’entreprise d’un accord avec les autorités sanitaires de l’Union européenne.

À l’heure actuelle, les actions sont bon marché. Ils affichent un rapport cours / bénéfice, ou P / E, d’environ 9,1x. Mais c’est avec une mise en garde. En raison de la nature grumeleuse de ses revenus, les investisseurs hésitent à donner à l’action une valorisation élevée. Pourtant, s’il peut continuer à signer des accords sur de nouveaux marchés, nous pourrions voir des résultats plus cohérents à l’avenir. Cela peut entraîner une expansion multiple.

Relativement plus mature, cela peut être un jeu biotechnologique moins excitant que les autres actions à petite capitalisation encore au stade clinique. Mais, en tant que jeu plus axé sur la valeur dans l’espace biotechnologique, considérez l’action SIGA comme digne d’être prise en considération.

Actions à petite capitalisation: Sio Gene Therapies (SIOX)

Développeur de thérapies géniques pour les troubles neurologiques, Sio Gene Therapies était auparavant connu sous le nom d’Axovant jusqu’en novembre dernier. Compte tenu de son manque de succès dans le passé, il ne fait aucun doute pourquoi l’entreprise a subi un changement de marque. Mais, ne lisez pas trop dans son hoquet passé. Ils ne signifient pas que cette entreprise échouera à nouveau à avoir un succès.

En fait, dans quelques jours, la société (lors d’une conférence sur la thérapie génique et cellulaire) présentera de nouveaux détails sur plusieurs des principaux candidats dans son pipeline. Comme le montre son action de prix instable, les investisseurs n’ont pas vraiment hésité à acheter cela avant ce possible développement à grande échelle.

Mais, alors que les investisseurs en général ont bâillé à propos de l’action, ses initiés ne l’ont pas fait. Cela ressort clairement de l’achat d’initié par son PDG, Pavan Cheruvu. Ceux qui sont au courant peuvent être convaincus que les mois à venir verront l’action SIOX, qui, à environ 2,75 $ par action, est en baisse de plus de 50% par rapport à ses sommets, pourra sortir de son effondrement actuel.

Pourtant, il n’est pas garanti que tout soit en amont d’ici. Les investisseurs pourraient être déçus par les résultats à venir. Mais, bien que risqués, les gains possibles découlant des progrès peuvent dépasser le risque que l’entreprise, qui n’a pas encore eu de succès, sous-estime une fois de plus.

A la date de publication, Thomas Niel ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Thomas Niel, contributeur d’InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions uniques pour des publications Web depuis 2016.

