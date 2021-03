Actions à petite et moyenne capitalisation à acheter: vérifiez les meilleures sélections d’actions de Jefferies alors que la reprise économique se déclenche

Historiquement, une phase de disruption a été suivie d’une surperformance des indices Midcap et Smallcap (2009, 2016, 2017), explique Sonali Salgaonkar, analyste actions chez Jefferies.

Le marché boursier indien a connu un fort rebond avec le début du déverrouillage et de la reprise des entreprises dans le pays, depuis juin 2020. Les indices boursiers plus larges ont surpassé les indices de référence des actions grâce à la reprise de l’activité économique et à l’optimisme du vaccin COVID-19. Vendredi dernier, l’indice S&P BSE Small Cap a atteint un nouveau sommet de 21 411 échanges intrajournaliers. L’indice a dépassé son précédent sommet de 21 389 atteint le 3 mars 2021. Alors que l’indice S&P BSE Midcap a atteint un nouveau plus haut sur 52 semaines de 21 085,51 transactions intrajournalières le 4 mars de cette année. Jusqu’à présent ce mois-ci, l’indice S&P Smallcap a bondi de 3,56%, contre une hausse de 1,8% de BSE Sensex et Nifty 50.

Historiquement, une phase de disruption a été suivie d’une surperformance des indices Midcap et Smallcap (2009, 2016, 2017), explique Sonali Salgaonkar, analyste actions chez Jefferies. La tendance s’est poursuivie avec les deux indices surperformant l’indice Nifty50 au CY20 et YTD CY21. L’indice Nifty Midcap a fortement rebondi de plus de 70% depuis juin 2020 et se négocie désormais à 24x le cours / bénéfice à terme (PE), ce qui, selon les analystes, représente une prime de 29% par rapport à sa moyenne historique sur 5 ans. Et 53 pour cent de prime par rapport à sa moyenne historique sur 10 ans. De plus, le PE actuel converge vers un multiple PE de pic pré-Covid de 26x. Les plus performants depuis le déverrouillage et la reprise (juin 20) ont été les matériaux de construction, les électrodes, la propriété et les produits industriels.

Crompton Greaves Consumer Electricals: Crompton Consumer est l’un des meilleurs acteurs du FMEG indien (produits électriques à mouvement rapide), compte tenu de son mix de produits varié (acteur clé dans les ventilateurs, l’éclairage, les pompes résidentielles, les geysers), une part de marché formidable (25% dans les ventilateurs), un pipeline de produits robuste et une forte franchise de marque, selon Jefferies. Il a une cote «d’achat» avec un objectif de prix de Rs 490, soit un bond de près de 20 pour cent.

Étoile bleue: Jefferies a évalué Blue Star à 35x FY23E (avec une prime à 10 ans en moyenne de 32x), attribuant un objectif de Rs 1 000, soit une hausse de 5,7%. Blue Star bénéficie de l’augmentation de la pénétration des climatiseurs en Inde.

KEI Industries Ltd: La direction de la société se concentre sur l’expansion du commerce de détail à marge élevée et la société bénéficiera du thème du changement non organisé à organisé et de l’Atma Nirbhar (Inde autonome) dans la fabrication de câbles EHV, a déclaré Salgaonkar. Jefferies a évalué la société à 16x PE FY23E (une prime par rapport à sa moyenne historique de 9x), avec un objectif de Rs 650. Actuellement, l’action se négocie à 494,35 pièce.

Industries suprêmes: Supreme Industries a connu une bonne demande de la part des villes rurales / de niveau 3 4 au troisième trimestre. La demande de produits de logement a également repris dans les métros, tirée par des ventes soutenues de logements prêts à occuper. Il a un objectif de Rs 2 360, un rallye de 14%. «Nous valorisons la société à 35x FY22E PE, une prime par rapport au multiple moyen de 5 ans de SI», ajoute le rapport.

Céramiques Kajaria: Jefferies a donné un objectif de prix de Rs 1 085, soit un gain de 8,5 pour cent. Le trimestre d’octobre à décembre 2020 a vu une reprise de la demande des métros et des villes de niveau 1. Les ventes dans les grandes villes ont repris à 75% des niveaux pré-COVID.

Les ciments Ramco: L’action se négocie plus bas à Rs 996 par rapport à son dernier prix négocié de Rs 1 005,65. Il a un objectif de prix de Rs 1.100 chacun. C’est l’un des principaux bénéficiaires d’une reprise de la demande dans le sud. Après une forte baisse de volume au cours de l’exercice 21, Jefferies a enregistré une forte croissance à deux chiffres du volume pour Ramco au cours des exercices 22-23.

Oberoi Realty: Il faudra que l’action d’Oberoi Realty bondisse de 20% pour atteindre le prix cible de Rs 668 pièce. Oberoi est le choix préféré de Jefferies dans le domaine de l’immobilier à moyenne capitalisation. La société profite d’une reprise sur le marché immobilier de Mumbai où une réduction des droits de timbre a permis à Oberoi de capitaliser sur son inventaire prêt.

Sobha: Sobha a un prix cible de Rs 579 (fixé à 9x EV / ebitda), ce qui implique une hausse de 30 pour cent. Sobha profite d’une recrudescence de la demande de logements, entraînant les ventes de l’entreprise à un volume record au 3QFY21.

Laboratoires IPCA: Une hausse de 20 est nécessaire pour atteindre un objectif de prix de Rs 2 292 pièce. Ipca est unique dans la génération de données cliniques importantes pour soutenir ses activités de marque en Inde, ce qui a abouti à des marques robustes comme Zerodol.

Institut Max Healthcare: Max Healthcare se négocie à 16x EV / EBITDA FY23E, soit 34% de réduction par rapport aux hôpitaux Apollo. Jefferies a évalué Max Healthcare à 19x EV / EBITDA FY23E, un objectif de Rs 244.

Emami: Le rapport a noté qu’à 30x FY22 adj. BPA, l’action se négocie à plus de 30% de réduction par rapport à ses pairs, ce qui pourrait diminuer à l’avenir. Il a une note d’achat sur Emami avec un objectif de Rs 620.

Forge de Bharat: Malgré un rallye de près de 100% depuis juillet 2020, l’action se négocie à 5,5x FY22E PB contre les deux derniers sommets de 6,7x et 7,6x. L’objectif de prix pour Bharat Forge est Rs760.

Gaz Mahanagar: Les valorisations sont attrayantes à 12x FY22E P / E (moyenne historique ~ 17x) tandis que le rendement du FCF est également robuste à 6% au milieu d’un bilan de trésorerie net, dit Jefferies. « Nous valorisons MAHGL à 16x FY23E P / E pour un PT de Rs 1.700 en notant également les risques à la hausse des estimations de bénéfices du consensus », a-t-il ajouté.

Technologies logicielles Newgen: Newgen Software Technologies a une note «d’achat» avec un prix cible de Rs 390. Au cours des FY21-23E, Jefferies s’attend à ce que Newgen génère une croissance de 16 pour cent des revenus et une croissance de 12 pour cent du BPA grâce à l’adoption croissante de sa plateforme et de ses services.

(Les recommandations sur les actions dans cet article sont émises par la société de recherche et de courtage respective. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en placement. Veuillez consulter votre conseiller en placement avant d’investir.)