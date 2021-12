Actions à puce : pourquoi les actions LRCX, AMD et NVDA sont-elles sous surveillance aujourd’hui ?

Les stocks de puces ont connu une course folle aujourd’hui après Broadcom (NASDAQ :AVGO) ont rapporté des bénéfices nets supérieurs aux attentes. Fabricants de puces à forte croissance Nvidia (NASDAQ :NVDA), Lam Recherche (NASDAQ :LRCX) et Micro-systèmes avancés (NASDAQ :DMLA) s’est rallié ce matin avant de finalement reculer.

Alors, que se passe-t-il avec les stocks de puces aujourd’hui ?

Après une chute du secteur technologique jeudi qui a amené le Nasdaq en baisse de 1,7%, les actions de puces pourraient être la grâce salvatrice de l’indice. Bien que NVDA, AMD et LRCX aient plongé dans le rouge, Broadcom l’emporte. L’action AVGO est en hausse de plus de 7% aujourd’hui malgré quelques nouvelles d’inflation décourageantes.

Les données publiées aujourd’hui ont détaillé des augmentations plus élevées que prévu des prix à la consommation le mois dernier. En novembre, l’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 6,8 % en glissement annuel. Non seulement cet objectif nain de 2% de la Réserve fédérale, c’est la plus forte augmentation depuis juillet 1982. Certains interprètent cette nouvelle comme une preuve que la Fed accélérera son calendrier de réduction actuel.

Qu’est-ce que les actions de puces bourdonnent aujourd’hui ?

La nouvelle du jour sur les puces est l’annonce des résultats de Broadcom pour le quatrième trimestre fiscal. Il a dépassé les attentes de bénéfice par action de 0,47%, avec un BPA attendu de 7,77 $ contre 7,81 $ annoncé. Les revenus ont été tout aussi fructueux. Il a déclaré un chiffre d’affaires de 7,41 milliards de dollars au cours du dernier trimestre, contre 7,36 milliards de dollars attendus, soit un rythme de 0,59%.

Peut-être plus excitant pour les investisseurs a été l’annonce d’orientations positives pour le premier trimestre fiscal, une augmentation des dividendes et un programme de rachat d’actions de 10 milliards de dollars. Comme l’a écrit ce matin Joel Baglole, contributeur d’InvestorPlace, Broadcom a partagé de nombreux points positifs pour les investisseurs.

Il n’est donc pas surprenant que les nouvelles fassent frénétiquer les sociétés de semi-conducteurs aujourd’hui. La demande vertigineuse, combinée à des pénuries de puces qui devraient durer jusqu’en 2023, constitue un scénario sans perte pour de nombreux stocks de semi-conducteurs.

