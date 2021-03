Actions à surveiller: 7 tickers à mettre sur votre liste de surveillance MAINTENANT

On me demande souvent quand il faut vendre des actions et sortir du marché.

Les lecteurs de longue date de MoneyWire connaissent déjà ma réponse. Mais laissez-moi vous rappeler…

S’il y a un moment où vous avez envie d’abandonner, de vendre vos actions et d’attendre le «bas» pour racheter… NE LE FAITES PAS! Le plus souvent, c’est en fait le pire moment possible pour vendre.

Donc, sur le nouvel épisode d’aujourd’hui de MoneyLine, je veux parler de trois indicateurs spéciaux. Lorsque les trois clignotent, cela signifie qu’un fond à court terme est proche.

Ces indicateurs ne ressemblent à rien de ce que vous trouverez ailleurs. Ils sont basés sur trois groupes spécifiques de personnes et quand ils commencent à ressentir de la panique. Lorsque cela se produit, il ne reste plus qu’une chose à faire…

Recherchez des opportunités d’achat.

Comme je le dis dans le podcast, il est impossible de savoir quand une action (ou le marché) a atteint un creux exact. Disons qu’une action de 25 $ tombe à 20 $. C’est un recul de 20%, et ça pique. Mais si je m’attends à long terme à ce que l’action grimpe à 40 $, alors peu importe si elle chute à 20 $ ou même 15 $.

Si notre objectif est basé sur une recherche et un potentiel solides, et que rien n’a changé dans l’entreprise pour justifier l’action négative… les fluctuations à court terme ne devraient jamais provoquer de panique.

C’est pourquoi j’ai décidé d’analyser une partie de ma liste de surveillance personnelle avec vous EN DIRECT pendant le podcast d’aujourd’hui. Je vais mettre en évidence sept actions qui correspondent à la facture de celles que vous devriez acheter lorsque d’autres paniquent.

Voici un petit aperçu de chacun…

Stock # 1: Une introduction en bourse récente dans le domaine de la biotechnologie qui est en passe de réaliser son premier bénéfice annuel. Il est rare que de telles entreprises soient rentables aussi rapidement, et j’aime l’opportunité de ses offres de retrait à 40%.

Stock # 2: Une activité liée aux animaux de compagnie en hausse de 160% cette année… même après avoir récemment chuté de plus de 20% en territoire baissier.

Stock # 3: Une action qui était un SPAC chaud il y a quelques mois à peine et qui se négocie maintenant à près de 10 $. Ce pourrait être un chef de file dans l’avenir des transports.

Stock # 4: Une pièce de théâtre sur l’avenir de la légalisation du cannabis aux États-Unis – ou du moins la forte probabilité d’une telle décision historique.

Stock # 5: J’aime cette action en raison de deux domaines qui ne sont pas souvent les plus intéressants pour les investisseurs: l’assurance et la Chine.

Stock # 6: Un mot… iGaming.

Stock # 7: Cette combinaison de logiciels et de soins de santé constitue une opportunité passionnante.

