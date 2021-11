Actions AAL, DAL, UAL : pourquoi les actions des compagnies aériennes sont-elles en baisse aujourd’hui ?

Les actions des compagnies aériennes et autres actions liées aux voyages sont durement touchées aujourd’hui, car une nouvelle variante de Covid-19 a incité plusieurs pays européens, dont le Royaume-Uni et l’Allemagne, à imposer de nouvelles restrictions de voyage.

Stocks des principaux transporteurs, y compris Compagnies aériennes américaines (NASDAQ :AAL), Delta Airlines (NYSE :DAL), et United Airlines (NASDAQ :UAL), sont chacun en baisse de plus de 5% dans les échanges tôt le matin aujourd’hui alors que les craintes grandissent que de nouvelles mesures de verrouillage et restrictions de voyage soient imposées dans le monde. Cela survient après l’émergence d’une nouvelle variante plus contagieuse de Covid-19 en Afrique du Sud, avec un cas de la variante également signalé en Israël.

D’autres actions liées aux voyages, allant de Airbnb (NASDAQ :ABNB) à Groupe Expedia (NASDAQ :EXPÉ) sont également en baisse de plus de 5% suite à l’annonce de la nouvelle variante du coronavirus.

Qu’est-il arrivé aux actions des compagnies aériennes

Les marchés boursiers du monde entier plongent aujourd’hui à la nouvelle qu’une variante potentiellement plus mortelle de Covid-19 est apparue en Afrique du Sud. Alors que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) convoque une réunion d’urgence à Genève, en Suisse, pour discuter et examiner la nouvelle variante, les marchés européens ont connu leur pire session depuis plus d’un an. En Asie, l’indice Nikkei 225 du Japon et l’indice Hang Seng de Hong Kong ont chacun chuté de plus de 2%.

Aux États-Unis, le Moyenne industrielle Dow Jones est en baisse de 2,6 %, tandis que le S&P 500 est en baisse de 1,9% et le Composite Nasdaq est en baisse de 1,6 %. Cependant, les actions des compagnies aériennes et des voyages semblent subir le plus gros de la baisse, les gouvernements européens ayant réagi rapidement à la nouvelle variante de Covid-19. Le Royaume-Uni et l’Allemagne bloquent déjà les vols en provenance d’Afrique du Sud. D’autres pays tels que la France et l’Italie ont annoncé des interdictions temporaires de voyager en provenance d’Afrique australe, tandis que des pays asiatiques tels que Singapour et le Japon ont annoncé leur intention de renforcer considérablement leurs contrôles aux frontières.

La variante a été étiquetée B.1.1.529.

Pourquoi est-ce important

Le secteur des voyages et du tourisme a sans doute été le plus durement touché par la pandémie, et les actions des compagnies aériennes ne faisaient que commencer une tentative de reprise. American Airlines, le plus grand transporteur au monde avec plus de vols internationaux que toute autre compagnie, a été particulièrement touchée. Avant la vente massive d’aujourd’hui, l’action AAL restait inférieure de plus de 30 % à son niveau d’avant la pandémie. De nombreuses compagnies aériennes ont été contraintes de contracter d’énormes dettes pendant la pandémie et ont également reçu des aides financières du gouvernement fédéral qui s’élevaient à 54 milliards de dollars.

American Airlines à elle seule a vu sa dette grimper à 40 milliards de dollars au cours de la dernière année et demie. Que des pays du monde entier puissent à nouveau fermer leurs frontières aux voyageurs internationaux et réimposer des mesures de verrouillage est une terrible nouvelle pour les compagnies aériennes et les agences de voyages, et survient au pire moment possible. La situation pourrait également nuire aux contribuables si les gouvernements sont à nouveau contraints de renflouer les compagnies aériennes face aux nouvelles restrictions de voyage. Il reste à voir à quel point les choses vont mal avec la nouvelle variante de Covid-19. Mais la réaction initiale nuit aujourd’hui aux actions des compagnies aériennes et des voyages.

Et après

Tous les yeux seront rivés sur l’Organisation mondiale de la santé et sa réunion d’urgence à Genève aujourd’hui. Une mise à jour de l’OMS sur la nouvelle variante rassurera les marchés ou pourrait conduire à une vente encore plus importante, selon le degré de contagiosité et de mort de la nouvelle variante. Pour l’instant, les compagnies aériennes et autres titres de voyage devraient continuer de baisser alors que les investisseurs réagissent aux dernières nouvelles sur la pandémie.

