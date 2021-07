Actions ABNB : alors que les actions d’Airbnb hésitent, voici les meilleures transactions aujourd’hui

Le tirage au sort de cette semaine a bouleversé la tentative de récupération dans Airbnb (NASDAQ :ABNB), retardant son retour tant attendu à une tendance haussière. Malheureusement, le moment de la correction n’aurait pas pu arriver à un pire moment pour les actions ABNB, car il a créé un modèle de cassure raté. Dans un univers parallèle, les prix auraient alimenté la résistance, propulsant le titre vers une tendance haussière alimentée par le momentum. Mais, hélas, ce n’était pas censé être.

Source : AngieYeoh / Shutterstock.com

Les spectateurs qui se demandent comment négocier l’action maintenant trouveront quelques réponses ci-dessous. Plutôt que d’enterrer mon point de vue au fond, je vais mener avec. Il y a de bien meilleures actions à acheter en ce moment qu’ABNB. Ses techniques sont de mauvaise qualité et la tendance quotidienne s’est à nouveau inversée.

Si les prix se redressent à partir d’ici, ce sera probablement parce que l’ensemble du marché augmente. Dans ce cas, il y aura probablement des actions plus fortes à jouer qui offrent des récompenses plus faciles.

Cela dit, approfondissons le graphique boursier et identifions au moins quels niveaux de prix valent la peine d’être surveillés et potentiellement négociés.

Graphique d’action ABNB

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Avec seulement six mois à son actif en tant que société ouverte, il n’est guère nécessaire d’utiliser une période plus longue dans notre analyse. La vue d’ensemble est claire à voir sur la vue quotidienne telle quelle. Bien que nous n’ayons pas eu assez de temps pour construire une moyenne mobile de 200 jours, nous avons une moyenne de 50 jours et 20 jours.

Malheureusement, la posture des deux est loin d’être inspirante. La tendance à 50 jours est à la baisse et confirme que la tendance à moyen terme est fermement sous le contrôle des ours.

Pour sa part, le 20 jours grimpait, mais il a également basculé parallèlement au prix cette semaine et est désormais stable. Cela rend la tendance à court terme neutre, au mieux. Mais, bien sûr, les moyennes mobiles sont, par nature, des indicateurs retardés. La baisse globale de cette semaine a amené l’action ABNB à casser son précédent creux pivot. Combiné à l’échec de la tentative d’évasion de plus de 154 $ qui a précédé la diapositive, les taureaux devraient être concernés à court terme. Jetez tout ensemble, et je pense que la posture du stock rend difficile les jeux directionnels. Et cela vaut pour haussier ou baissier.

Avec des prix en baisse de quatre sessions consécutives jusqu’à aujourd’hui et une perte de 5% au cours de ces quatre jours, ce n’est pas exactement un point d’entrée à faible risque pour les nouveaux shorts. La patience est donc le nom du jeu pour les joueurs directionnels. Si je devais jouer à ABNB ici, je me concentrerais sur un certain type de commerce d’options à haute probabilité. De cette façon, vous êtes payé pendant que l’ABNB joue du violon.

3 idées de flux de trésorerie

Il existe trois façons de vous positionner avec un trade de flux de trésorerie. Ils sont légèrement haussiers, légèrement baissiers ou neutres. Nous allons utiliser les options mensuelles du mois d’août, et il y a une annonce des gains d’ici là, vous devez donc être à l’aise pour participer à l’événement si vous comptez participer à l’un de ces jeux.

Les taureaux pourraient vendre le taureau d’août à 115 $ / 110 $ pour environ 50 cents. Considérez comme un pari que l’action ABNB reste supérieure à 115 $ jusqu’à l’expiration.

Les ours pourraient vendre l’appel d’ours à 175 $/180 $ d’août pour environ 50 cents. Ce pari est payant si les prix restent inférieurs à 175 $.

Si vous préférez ne pas vous pencher en direction, vous pouvez déployer les deux spreads pour créer un condor de fer pour un crédit de 1 $. Vous capturerez le profit maximum si ABNB se situe entre 175 $ et 115 $ à l’expiration. Compte tenu du récent mouvement des prix, j’aime la largeur de la fourchette de bénéfices et je pense qu’elle offre une très belle marge d’erreur avant l’incertitude des bénéfices.

À la date de publication, Tyler Craig n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

