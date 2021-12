Actions AFRM, PYPL, AFTPY : pourquoi les actions Acheter maintenant, payer plus tard sont-elles critiquées ?

Les actions Acheter maintenant, payer plus tard (BNPL) sont sous pression aujourd’hui après qu’un chien de garde des consommateurs s’est attaqué à l’industrie. En effet, le Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) a annoncé jeudi qu’il enquêtait sur plusieurs sociétés populaires de BNPL. Plus précisément, le CFPB examine comment les entreprises collectent les données des utilisateurs et comment elles peuvent contourner certaines lois sur la protection des consommateurs. Affirmer (NASDAQ :AFRM), Pay Pal (NASDAQ :PYPL) et Après-paiement (OTCMKTS :AFTPY) sont en baisse de 0,19 %, 2,06 % et 2,13 %, respectivement, au moment de la rédaction, alors que les inquiétudes continuent de croître.

Plutôt que de payer l’intégralité du coût d’un produit à l’avance, BNPL permet aux consommateurs de le diviser en plus petits incréments de paiement au cours de semaines ou de mois. De nombreux commerçants sont même prêts à payer des frais à la société du produit en échange de l’autorisation de l’option de paiement, car cela encourage des dépenses plus importantes.

Le directeur du CFPB, Rohit Chopra, a commenté la nature de l’enquête :

« Acheter maintenant, payer plus tard est la nouvelle version de l’ancien plan de mise de côté, mais avec des rebondissements modernes et plus rapides où le consommateur obtient le produit immédiatement mais obtient également la dette immédiatement. Nous avons ordonné à Affirm, Afterpay, Klarna, PayPal et Zip de soumettre des informations afin que nous puissions rendre compte au public des pratiques et des risques de l’industrie.

Que devez-vous savoir d’autre sur la répression des fournisseurs de paiement ? Et qu’est-ce que cela pourrait signifier d’acheter maintenant et de payer plus tard des actions ?

Achetez maintenant Payez plus tard Les actions ont frappé la route au milieu du boom des achats des Fêtes

Si vous avez besoin de preuves de la croissance fulgurante de BNPL, ne cherchez pas plus loin que le Black Friday de cette année. L’itération la plus récente de la fête commerciale a vu les transactions BNPL dépasser 750 000 ce vendredi seulement. L’utilisation du mode de paiement a augmenté de 29 % d’une année sur l’autre lors de la virée shopping du Black Friday au Cyber ​​Monday.

Sa popularité croissante s’accompagne d’une foule de préoccupations pertinentes pour le système de paiement. BNPL est particulièrement populaire auprès des jeunes, dont beaucoup n’ont pas de carte de crédit en raison de faibles cotes de crédit ou de faibles revenus. En tant que tel, les inquiétudes concernant l’accumulation de dettes pour ceux qui ne sont pas en mesure de payer des courses souvent généreuses deviennent plus valables.

Comprendre l’enquête qui fait les gros titres du CFPB

Conformément à son annonce, le CFPB enquête sur l’accumulation de dettes, l’arbitrage réglementaire et la collecte de données liées à BNPL.

L’accumulation de dettes fait référence à la fréquence des achats de BNPL. Contrairement aux mises de côté, qui étaient généralement destinées à des achats rares et importants, beaucoup se retrouvent à reporter les paiements au quotidien. En tant que tel, il est facile de perdre de vue les calendriers de paiement souvent compliqués auxquels les consommateurs peuvent être soumis. Comme on pouvait s’y attendre, de nombreux fournisseurs de paiement ont des frais associés aux retards de paiement.

Les sociétés de BNPL pourraient également enfreindre les lois sur la protection des consommateurs. Les fournisseurs de BNPL n’offrent pas les mêmes garanties que les cartes de crédit et les banques, ce qui pourrait être une forme d’arbitrage réglementaire.

Enfin, les entreprises BNPL acquièrent un effet de levier important sur leurs clients en connaissant leurs préférences d’achat. À ce titre, ils peuvent cibler spécifiquement les jeunes au sein de certains groupes de revenus pour assurer une rentabilité continue. Le CFPB a manifesté son intérêt à comprendre les risques qu’un tel système fait peser sur les consommateurs.

Le temps nous dira si l’enquête génère des problèmes pour le plan de paiement en plein essor et achetez maintenant et payez plus tard les actions.

