Actions américaines à acheter maintenant et à conserver à long terme : un guide simple pour les débutants

En tant que débutant, si vous cherchez à investir dans les meilleures actions américaines, vous devez suivre presque la même approche que celle que vous utilisez pour constituer votre portefeuille national. Alors que les actions de Nifty 50, Nifty Next 50 ou même Nifty MidCap 150 constituent le cœur de votre portefeuille d’actions indiennes, il existe des opportunités similaires à travers la capitalisation boursière et les secteurs du marché boursier américain. Diversifier votre portefeuille entre la bourse indienne et la bourse américaine apporte stabilité et résilience à votre portefeuille sur le long terme.

L’espace des grandes capitalisations sur le marché américain est dominé par certains des acteurs mondiaux bien connus et la capitalisation boursière de bon nombre d’entre eux atteint des milliards de dollars. Apple, Microsoft, Google, Amazon, Facebook sont des sociétés de plusieurs milliards de dollars qui stimulent les investissements sur le marché boursier américain.

La plupart des grandes entreprises technologiques sont cotées au Nasdaq 100, un indice qui reflète l’intérêt mondial pour la technologie et le secteur numérique. Si vous êtes optimiste sur le secteur, les actions du Nasdaq 100 méritent de faire partie de votre portefeuille mondial. Le Nasdaq 100 comprend des actions de grands groupes industriels, notamment le matériel informatique et les logiciels, les télécommunications, le commerce de détail et la biotechnologie. Cependant, ce qu’il n’inclut pas, ce sont les actions des banques et des sociétés financières, y compris les sociétés d’investissement.

Les 5 principales actions des marchés américains communément et collectivement connues sous le nom d’actions FAANG – Facebook (FB), Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Netflix (NFLX) et Google (GOOG) – sont les préférées des investisseurs mondiaux.

Investir sur le marché américain devient important lorsque l’on parle d’allocation aux marchés internationaux. « Les États-Unis ont été à l’avant-garde de la révolution de l’information et de la technologie au cours des 40 dernières années, qui a produit des sociétés comme Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, entre autres, et a popularisé le terme« FAANG ». Les États-Unis, étant une démocratie et une économie favorable aux investisseurs, continuent d’innover. Elle dispose de capitaux qui sont déployés dans le monde entier pour accéder aux consommateurs et aux marchés », a déclaré Anup Bansal, directeur des investissements, Scripbox.

Si l’achat d’actions individuelles est un problème en termes de sélection, vous pouvez investir dans le fonds négocié en bourse (ETF) qui suit le Nasdaq 100. Vous pouvez commencer à acheter systématiquement Invesco QQQ, un ETF qui vous donne accès aux sociétés du Nasdaq 100. en un seul investissement.

En dehors de l’espace technologique se trouve l’énorme potentiel de la finance et d’autres secteurs de l’économie américaine. L’indice S&P 500 représente près de 500 sociétés de premier plan dans environ 11 secteurs et couvre environ 80 pour cent de la capitalisation boursière des bourses américaines. Les 5 principaux secteurs du S&P 500 sont les technologies de l’information, les soins de santé et les services de communication, la consommation discrétionnaire et les services financiers.

Vous pouvez vous exposer à toutes les actions du S&P 500 en une seule fois en investissant dans l’ETF qui suit l’indice. Le SPDR S&P 500 ETF (SPY) également connu sous le nom de SPY ETF est celui que vous pouvez acheter si vous souhaitez acheter l’ETF qui suit l’indice S&P 500.

Outre les indices Nasdaq 100 et S&P 500, le Dow 30 est le meilleur baromètre de l’économie américaine. Après les récentes données sur l’emploi montrant des chiffres prometteurs, si vous êtes optimiste sur le fait que l’économie américaine rebondira bientôt à ses niveaux d’avant Covid, les actions du Dow 30 devraient figurer sur votre liste de surveillance. Le Dow Jones Industrial Average (DJI) ou le Dow 30 se compose des 30 premières sociétés de premier ordre qui ne sont basées qu’aux États-Unis.

Et, pas seulement les actions à grande capitalisation et à méga capitalisation, le marché boursier américain vous donne la possibilité de placer votre argent dans certaines des actions à petite capitalisation à fort potentiel de croissance et qui ont la trajectoire nécessaire pour entrer dans l’arène des grandes ligues dans le le temps de venir.

Russell 2000 est l’un de ces indices à privilégier lorsque vous souhaitez investir dans des actions à petite capitalisation moins connues. en eux.

Détenir un portefeuille diversifié d’actions américaines dans différents secteurs aide à long terme. « Les FAANG ont certainement contribué aux excellents retours au cours des dernières années. Cependant, il serait faux de dire que ce sont les seules actions qui ont donné de bons rendements », déclare Ashish Ranawade, responsable des produits, Emkay Wealth Management.

Selon Ranawade, les secteurs et segments qui ont également contribué de manière significative aux rendements du portefeuille pour les investisseurs étrangers comprennent, Entreprises se concentrant sur le segment ESG.

Mais, si vous commencez à investir dans des actions américaines, il est utile d’obtenir des conseils éclairés. « Les investisseurs doivent être conscients du biais de familiarité comme avec FAANG et d’autres actions bien connues, et éviter d’investir dans des actions individuelles sans conseil professionnel. Le marché américain, étant plus évolué et liquide, présente des opportunités d’investissement dans divers secteurs, indices et produits. Les investisseurs avertis avec l’aide de conseils prudents peuvent également envisager ces options », prévient Bansal.

Pour commencer à investir dans des actions américaines, vous avez besoin d’un compte de courtage international et de quelques formalités concernant le change. Tout cela peut être complété en un tournemain, lorsque vous ouvrez un compte de trading étranger avec une société de courtage internationale en vous asseyant ici en Inde. Il est temps d’acheminer votre INR à l’étranger et de profiter de l’exposition aux actions mondiales sans plus tarder !

Avertissement: La décision d’investir dans ces actions ou dans toute autre action doit être prise par vous-même après avoir soigneusement évalué l’activité et les autres fondamentaux de l’entreprise ou après avoir consulté son conseiller financier. Il ne s’agit pas d’une recommandation d’acheter, de détenir ou de vendre des actions. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs décisions d’investissement.

