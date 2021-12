Actions américaines : à quoi les investisseurs boursiers peuvent-ils s’attendre en 2022

Les actions devraient offrir des rendements à un chiffre en 2022, plus modérés qu’en 2021, tout en continuant d’offrir une prime de risque attrayante par rapport aux obligations.

Là où 2021 était consacré à la reprise de Covid-19, 2022 devrait être le début d’une transition majeure – une transition exigeant une attention particulière de la part des investisseurs désireux de tirer le meilleur parti de demain. Les opportunités d’investissement pour les investisseurs continueront d’émerger. Cependant, les indices de l’environnement en évolution rapide doivent être surveillés de près.

Dans un récent rapport, le Credit Suisse a prédit une demande solide pour stimuler la croissance mondiale – une légère augmentation par rapport aux niveaux d’avant la pandémie – et une croissance des bénéfices de 7,6%, malgré une pénurie de main-d’œuvre et certains problèmes de production susceptibles d’alimenter l’inflation.

L’année à venir devrait voir la poursuite de la tendance à la reprise. Selon le Credit Suisse Investment Outlook 2022, l’économie mondiale devrait croître de 4,3%. Bien que plusieurs banques centrales aient commencé à retirer les mesures de relance en cas de pandémie, les taux d’intérêt devraient rester à zéro ou près de zéro dans les principales économies développées.

Dans ce contexte, les rendements des actions devraient rester attractifs, même s’ils devraient être plus modérés que l’an dernier.

Il est important de surveiller les secteurs où les opportunités pourraient être plus élevées que les autres secteurs. À 4,3 %, la croissance économique sera supérieure aux niveaux d’avant la pandémie, mais tous les secteurs ne connaîtront pas la même croissance. Les domaines à surveiller sont ceux qui ont pris du retard par rapport au début de la reprise, en particulier les services, tels que les restaurants et les voyages, que nous prévoyons de surperformer. Nos prévisions pour la fabrication et la production industrielle sont bonnes, une fois les problèmes de chaîne d’approvisionnement résolus, c’est ce que dit le rapport.

En ce qui concerne les actions américaines, le Credit Suisse s’attend à ce que les États-Unis enregistrent une croissance du PIB réel de 3,8% en 2022, avec un rebond interrompu des services et des problèmes persistants de chaîne d’approvisionnement compliquant les étapes finales de la reprise pandémique. L’inflation devrait ralentir à 3,9% après un pic extrême en 2021. L’USD devrait bénéficier d’un avantage de taux par rapport aux autres devises des marchés développés alors que la Réserve fédérale retire ses mesures de relance pandémique.

Dans l’ensemble, le Credit Suisse est d’avis que la croissance économique mondiale devrait redevenir solide en 2022, créant un environnement dans lequel les actions devraient générer des rendements attrayants. Cependant, les attentes des actions peuvent être inférieures à ce qui a été généré dans un passé récent. Les actions devraient offrir des rendements à un chiffre en 2022, plus modérés qu’en 2021, tout en continuant d’offrir une prime de risque attrayante par rapport aux obligations. Les segments d’actions qui ont pris du retard par rapport à la reprise pandémique devraient apparaître comme des points positifs, tout comme les industries qui bénéficient de tendances de croissance séculaires.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.