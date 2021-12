Actions américaines: Dow atteint un niveau record alors que les demandes de chômage baissent

Les émissions en progression étaient plus nombreuses que les baisses par un ratio de 3,06 pour 1 sur le NYSE et par un ratio de 2,72 pour 1 sur le Nasdaq.

Le Dow Jones de premier ordre a atteint un niveau record jeudi, prolongeant une course record alors qu’une baisse des demandes de chômage hebdomadaires a apaisé les craintes concernant les dommages économiques causés par une flambée galopante des infections au COVID-19 aux États-Unis.

Les secteurs de la finance, des matériaux et de l’énergie, qui ont tendance à bénéficier d’un environnement d’amélioration des perspectives économiques, ont mené des gains parmi neuf des 11 principaux indices sectoriels S&P 500 se négociant à la hausse.

Les données du ministère du Travail ont montré que le nombre d’Américains déposant de nouvelles demandes de chômage est passé à 198 000 au cours de la semaine de Noël, contre 205 000 une semaine plus tôt. Les économistes interrogés par . avaient prévu 208 000 candidatures pour la semaine dernière.

Les actions se sont récemment redressées, bien que dans certains des volumes de négociation les plus faibles que les bourses américaines aient vu cette année, alors que des preuves croissantes sont apparues que la variante Omicron provoque des maladies moins graves que la souche Delta.

Aidant le sentiment, le principal conseiller américain en maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci, a déclaré mercredi que la flambée des cas de la variante du coronavirus Omicron aux États-Unis devrait culminer d’ici la fin janvier.

« Vous avez vu un microcosme du rallye du marché toute l’année cette semaine – des chiffres du PIB vraiment solides, des chiffres de l’emploi et des investisseurs vraiment sceptiques qui ont gardé un bon couvercle mais le marché continue de grimper », a déclaré Carol Schleif, directrice adjointe des investissements. au bureau familial de BMO.

« C’est un exemple classique d’un mur d’inquiétude que le marché grimpe et nous pensons qu’il le prendra également dans la nouvelle année. »

Alors que les principaux indices de Wall Street semblent terminer l’année avec leur plus forte hausse en trois ans depuis 1999, l’attention se tournera vers le rythme des hausses des taux d’intérêt américains face à la flambée des prix et aux embouteillages de la chaîne d’approvisionnement.

À 9 h 43 HE, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 137,58 points, ou 0,38 %, à 36 626,21, le S&P 500 était en hausse de 5,88 points, ou 0,12 %, à 4 798,94, et le Nasdaq Composite était en baisse de 0,81 point, ou 0,01 %, à 15 765,40.

Les marchés boursiers sont actuellement dans une période historiquement forte, également appelée « rassemblement du Père Noël » qui se produit généralement au cours des cinq derniers jours de bourse de l’année et des deux premiers de la nouvelle année.

Parmi les actions individuelles, Biogen Inc a glissé de 6,1%, restituant quelques gains par rapport à la session précédente, Samsung BioLogics ayant démenti un article de presse selon lequel la société sud-coréenne était en pourparlers pour acheter le fabricant américain de médicaments.

L’indice S&P a enregistré 47 nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau creux, tandis que le Nasdaq a enregistré 36 nouveaux sommets et 76 nouveaux creux.

