Actions américaines: Dow vise des sommets records dans le commerce de vacances mince, les détaillants bondissent

Le Dow Jones a atteint un niveau record mercredi, grâce à un coup de pouce des détaillants Home Depot et Nike, tandis que les infections quotidiennes record au COVID-19 aux États-Unis ont limité les gains dans un contexte de faible liquidité au cours de la dernière semaine de l’année.

Home Depot et Nike Inc ont progressé de 1% et 2%, respectivement, sur fond de récents rapports suggérant que les ventes des fêtes étaient fortes pour les détaillants américains.

Certaines premières études indiquant un risque réduit d’hospitalisation dans les cas d’Omicron ont aidé les investisseurs à dépasser les perturbations des voyages et ont propulsé le S&P 500 à des sommets records cette semaine.

« Le marché pense qu’Omicron ne touchera que quelques secteurs de l’ensemble de l’économie, et la plupart des actions seront bonnes pour cela », a déclaré Luiz Pacheco, conseiller en patrimoine chez Brainvest Wealth Management basé à Miami.

Pendant ce temps, l’indice des compagnies aériennes S&P 1500 a perdu 1,3%. Delta Air Lines et Alaska Air Group ont à nouveau annulé des centaines de vols mardi alors que le nombre quotidien d’infections aux États-Unis augmentait.

Six des 11 principaux indices sectoriels S&P ont progressé. L’indice de l’énergie, cependant, a glissé de 0,6%, les prix du pétrole ayant glissé en raison des inquiétudes liées à la demande.

En règle générale, les cinq derniers jours de bourse de l’année et les deux premiers de l’année suivante sont saisonnièrement forts pour les actions américaines. Cependant, les acteurs du marché ont mis en garde contre une trop grande lecture des mouvements quotidiens, car la saison des vacances a tendance à enregistrer certains des volumes de rotation les plus bas qui provoquent une action exagérée des prix.

À 10 h 05 HE, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 93,90 points, ou 0,26 %, à 36 492,11, le S&P 500 était en hausse de 5,79 points, ou 0,12 %, à 4 792,14, et le Nasdaq Composite était en baisse de 27,45 points, ou 0,17. %, à 15 754,27.

Le S&P 500 a plongé mardi lors de la session de volume de transactions la plus faible de 2021, brisant une séquence de quatre jours de victoires consécutives.

Alors que 2021 tire à sa fin, les principaux indices boursiers américains sont sur la bonne voie pour leur troisième année consécutive de rendements annuels époustouflants, stimulés par des mesures de relance budgétaire et monétaire historiques. Le S&P 500 envisage sa meilleure performance sur trois ans depuis 1999.

L’année prochaine, l’accent sera mis sur la trajectoire de hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale américaine dans un contexte de flambée des prix causée par les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement et un fort rebond économique.

Entre autres actions, Rivian Automotive a chuté de 3,6% après que la société a annoncé qu’elle retarderait les livraisons de sa camionnette électrique et de son véhicule utilitaire sport avec de grosses batteries jusqu’en 2023.

Le PDG du constructeur de voitures électriques Tesla, Elon Musk, a exercé toutes ses options expirant l’année prochaine, marquant la fin de ses ventes d’actions. Ses actions ont chuté de 1,3% mais étaient toujours en voie de clôturer à environ 54% pour l’année.

Les émissions en baisse étaient plus nombreuses que les avanceurs pour un ratio de 1,16 pour 1 sur le NYSE et pour un ratio de 1,97 pour 1 sur le Nasdaq.

L’indice S&P a enregistré 53 nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau creux, tandis que le Nasdaq a enregistré 38 nouveaux sommets et 240 nouveaux creux.

