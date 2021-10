Actions américaines : impact de l’inflation sur l’énergie, l’immobilier, les services financiers et d’autres secteurs

D’autres, tels que la consommation discrétionnaire, les produits industriels, les matériaux et les services financiers, ont connu des difficultés en général.

L’anticipation d’une augmentation de l’inflation dans un avenir proche semble devenir une réalité. La hausse des rendements américains peut être une indication de la hausse des taux d’intérêt dans les jours à venir. Ce qui reste une lueur d’espoir pour les investisseurs, c’est la forte croissance des bénéfices des entreprises au cours de la dernière saison des résultats. Cependant, avec l’impact de l’inflation et des taux d’intérêt à partir de maintenant, les investisseurs réexamineront les secteurs et les actions, cédant la place à une rotation sectorielle importante. En tant qu’investisseur à long terme, à moins qu’une meilleure clarté n’émerge sur le front sectoriel, il est toujours préférable d’être diversifié dans l’ensemble de l’économie et de s’exposer via des ETF indiciels.

David Kastner, directeur, stratège en investissement principal, Schwab Center for Financial Research, dresse un bilan de trois à six mois pour les secteurs boursiers, qui représentent de vastes secteurs de l’économie. Dans son rapport, Kastner déclare : « Il y a de plus en plus de signes que l’inflation pourrait être plus tenace que prévu à l’origine. Nous ne pensons pas qu’un retour à l’inflation des années 1970 soit probable, mais il existe un scénario inquiétant dans lequel des augmentations persistantes des prix pourraient être un facteur à prendre en compte – et si l’histoire est un guide, elles pourraient avoir un impact sur le secteur. performance. » Kastner poursuit en évoquant les secteurs qui seront impactés positivement et négativement par l’inflation. Extraits :

L’impact déséquilibré de la pandémie de COVID-19 pourrait modifier certains schémas historiques. Par exemple, les technologies de l’information ont historiquement connu des difficultés lorsque l’inflation était élevée et en hausse. Cependant, la technologie est devenue si intégrée à la vie quotidienne et à l’économie en général – plus encore pendant la pandémie, lorsque le travail à distance, les achats en ligne et le divertissement en streaming sont devenus omniprésents – que le secteur peut réagir différemment à une inflation élevée à l’avenir.

Pour être clair, nous ne pensons pas que nous soyons actuellement dans le scénario inflationniste le plus désastreux, mais le marché pourrait périodiquement refléter les inquiétudes des investisseurs que nous nous engagions dans cette voie. Voyons donc comment divers secteurs pourraient se comporter, et Pourquoi.

Secteurs susceptibles de bénéficier d’une inflation plus élevée

1. Énergie: Aux premiers stades d’un cycle inflationniste, l’énergie bénéficie généralement du même facteur qui fait augmenter les prix globaux : une demande supérieure à l’offre. Historiquement, le secteur de l’énergie a souvent été l’un des plus performants en termes relatifs lorsque l’inflation est à la hausse, du moins jusqu’à ce que la Réserve fédérale resserre suffisamment sa politique monétaire pour ralentir la croissance économique, ou que l’excès d’offre fasse chuter les prix.

2. Réel Domaine: La hausse de l’inflation reflète généralement une amélioration de l’économie, ce qui a tendance à être bénéfique pour les fiducies de placement immobilier (FPI) qui constituent la majeure partie du secteur immobilier. Les immeubles de bureaux et les centres commerciaux connaissent une plus grande demande d’espace et peuvent facturer des loyers plus élevés lorsque la croissance économique est forte.

Il est vrai que la hausse des taux d’intérêt qui se produit généralement avec l’inflation peut être un obstacle pour le secteur immobilier, qui dépend fortement de l’emprunt. Cependant, les prix de l’immobilier commercial ont également tendance à augmenter, offrant un contrepoids positif – ceci est particulièrement vrai lorsque le taux d’inflation est élevé par rapport aux taux d’intérêt (c. l’économie est en croissance, comme c’est le cas actuellement.

3. Des secteurs traditionnellement défensifs—Soins de santé, services publics et biens de consommation de base : ces secteurs ont tendance à surperformer pendant les périodes de forte inflation. Cela est dû en partie à leurs revenus relativement stables, quelles que soient les conditions économiques – les gens ont besoin de médicaments, de chaleur et de nourriture dans n’importe quelle économie – et leur capacité à répercuter des coûts plus élevés sur les consommateurs.

Des secteurs qui pourraient éprouver des difficultés dans un contexte d’inflation plus élevée

1. Consommation discrétionnaire: Ce secteur, qui comprend des secteurs d’activité allant de l’habillement et de l’automobile à la rénovation domiciliaire et aux détaillants Internet, est un sac de boxe préféré en matière d’inflation, et à juste titre.

Au fur et à mesure du scénario, les coûts énergétiques plus élevés et le pouvoir d’achat réduit en raison des prix plus élevés en général rongent les dépenses de consommation non essentielles, en particulier pour les consommateurs à faible revenu.

Cependant, il existe actuellement des circonstances atténuantes. Contrairement aux époques passées, l’énergie ne représente en moyenne qu’environ 4 % du revenu disponible – la moitié du niveau du début des années 1980 – de sorte que les augmentations de prix peuvent ne pas avoir d’impact significatif. Et les salaires augmentent rapidement, en particulier pour les travailleurs des services les moins bien payés dans les secteurs des loisirs et de l’hôtellerie et de la vente au détail, ce qui atténue l’impact d’une inflation globale plus élevée. De plus, les finances des ménages sont relativement saines et les banques sont désireuses de prêter à des taux d’intérêt attractifs.

En termes de fondamentaux pour les entreprises du secteur, les contraintes d’approvisionnement affectent les ventes et la production, l’industrie automobile étant l’une des plus durement touchées par la pénurie de semi-conducteurs. Pendant ce temps, de nombreuses entreprises du secteur de la consommation discrétionnaire sont confrontées à des coûts plus élevés, en grande partie en raison de la flambée des frais d’expédition, des prix de gros et des salaires.

Jusqu’à présent, beaucoup ont réussi à répercuter des coûts plus élevés sur les consommateurs dans un contexte de forte demande, protégeant ainsi leurs marges bénéficiaires. Cependant, si l’économie ralentit, si la Fed resserre sa politique monétaire en raison des préoccupations croissantes en matière d’inflation et/ou si la volatilité des marchés augmente, ce secteur cyclique pourrait sous-performer, comme il l’a fait historiquement pendant les périodes de forte inflation.

2. Finances : La réaction initialement positive du secteur à la hausse des prix et à la hausse des taux d’intérêt qui l’accompagne tend à s’estomper lorsque l’inflation augmente fortement. Au début, la croissance économique derrière la hausse de l’inflation est bonne pour les banques et les autres secteurs financiers, car elle stimule la demande de prêts et réduit les défauts de paiement.

Cela peut être vrai même si la Fed commence à intervenir pour ralentir l’inflation en augmentant les taux d’intérêt à court terme. Cependant, la situation change si l’inflation continue d’augmenter à un rythme rapide et que la politique de la Fed devient beaucoup plus restrictive pour la contrer.

En termes simples, les banques empruntent à des taux à court terme (les taux qu’elles paient aux déposants) et prêtent à des taux à plus long terme. Lorsque la Fed relève agressivement les taux à court terme, cela conduit généralement à des attentes de croissance économique plus lente qui peuvent faire baisser les taux à long terme, entraînant des marges d’intérêt nettes plus faibles et une performance relative potentiellement plus faible pour les financières. Des bilans plus solides que d’habitude pourraient actuellement atténuer les vents contraires si un scénario plus grave devait se produire, mais probablement pas assez pour contrecarrer la sous-performance.

3. Industriels : La performance relative de ce secteur a toujours été faible pendant les périodes d’inflation élevée et croissante. Les entreprises sont généralement confrontées à des défis liés à la hausse des coûts des intrants et à la baisse de la demande de produits cycliques tels que les équipements de construction et les machines industrielles.

Les contraintes d’approvisionnement actuelles, les coûts de main-d’œuvre élevés et la flambée des coûts du carburant sont autant de vents contraires pour le secteur, en particulier pour les gros utilisateurs de carburant et les industries à forte intensité de main-d’œuvre telles que les compagnies aériennes, la livraison de colis et les industries du transport. Du côté positif, la reconstitution des stocks et l’arriéré de livraisons de produits pourraient profiter au secteur une fois les goulots d’étranglement résolus.

4. Matériaux : Bien que le secteur des matériaux bénéficie généralement d’un soutien au début d’un cycle inflationniste alors que la croissance et la demande mondiales restent fortes, les inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance économique peuvent faire des ravages. Le récent ralentissement de la croissance chinoise pourrait signifier que les actions des matériaux seraient en difficulté encore plus tôt et plus que d’habitude.

