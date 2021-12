Actions américaines: les actions de voyages chutent alors qu’Omicron incite à annuler en masse des vols pour le quatrième jour

Les actions d’American Airlines Group Inc, United Airlines Holdings Inc, Delta Air Lines Inc et Southwest Airlines Co ont baissé de 2 à 3 % au début des échanges.

Les actions des compagnies aériennes américaines et d’autres sociétés liées aux voyages ont chuté lundi alors que l’augmentation des cas Omicron et des problèmes liés aux conditions météorologiques ont forcé l’annulation de centaines de vols supplémentaires, laissant les voyageurs bloqués à travers le pays pendant les vacances.

Plus de 800 vols ont été annulés à l’intérieur, à destination ou en provenance des États-Unis lundi, selon les données du site Web de suivi des vols FlightAware.com.

Cela s’ajoutait à plus de 3 000 annulations de vols pendant le week-end des vacances de Noël, généralement une période de pointe pour les voyages des Américains.

Les actions d’American Airlines Group Inc, United Airlines Holdings Inc, Delta Air Lines Inc et Southwest Airlines Co ont baissé de 2 à 3 % au début des échanges.

La plupart des actions des compagnies aériennes se sont ralliées cette année dans l’espoir d’un boom des voyages alors que les voyageurs commencent à rendre visite à leurs amis et à leur famille après avoir fait face aux restrictions liées à la pandémie l’année dernière.

Cependant, les pénuries de personnel dans les compagnies aériennes, les perturbations liées aux conditions météorologiques et maintenant la variante Omicron à propagation rapide ont fréquemment perturbé les vols cette année.

Le mauvais temps dans certaines régions a également ajouté aux malheurs des voyageurs.

Southwest Airlines a annoncé avoir annulé environ 50 des 3 600 vols prévus lundi en raison de problèmes météorologiques. Delta, United et American n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de ..

Par ailleurs, le gouvernement de Shanghai a déclaré lundi que le régulateur de l’aviation du pays suspendrait deux vols de China Eastern Airlines Corp Ltd de New York à Shanghai à partir du 3 janvier en raison de l’augmentation des cas de COVID-19.

D’autres actions de voyages ont également subi des pressions car Omicron fait craindre des restrictions plus strictes.

Les actions de Norwegian Cruise Line Holdings, Royal Caribbean Cruises Ltd et Carnival Corp ont baissé de 1,3 % à 2,4 %.

Au moins trois navires de croisière ont été contraints de retourner au port au cours du week-end après que des cas de COVID-19 ont été détectés à bord, selon les médias.

Les agences de voyages Booking Holdings Inc, Airbnb Inc , Expedia Group Inc et Tripadvisor Inc ont toutes baissé entre 0,6% et 1,8%.

Les hôteliers Marriott International Inc, Hilton Worldwide Holdings Inc et Hyatt Hotels Corp ont chuté entre 1% et 2%.

