Les analystes de Citi s’attendent à une marge de rotation substantielle des performances en 2021, même si ce n’est que pour inverser partiellement l’impact de 2020.

Après le déclenchement de la pandémie de Covid-19, le marché boursier mondial a connu une forte baisse, mais le rebond a été tout aussi rapide. Ce qui a conduit le renversement était probablement la conviction qu’il y aura certains secteurs de l’économie qui connaîtront un gain tandis que quelques autres industries pourraient être négativement touchées. Après tout, avec des restrictions en place et le «travail à domicile» devenant une norme, certaines actions sont tenues d’enregistrer des revenus et des marges plus élevés que d’autres actions.

Ce qui se passe pour les investisseurs, c’est d’avoir le bon ensemble d’actions dans leur portefeuille à long terme. Citibank, dans ses perspectives annuelles 2021, examine le portefeuille d’investissement « Stay at Home » vs « Leave Your Home ». L’année 2020 a clairement montré la dispersion lorsque les actions au foyer se sont redressées tandis que les actions « cycliques » sont restées modérées dans leur performance.

Alors que le COVID-19 pourrait encore continuer à présenter des défis et que les industries socialement proches (par exemple le tourisme) pourraient rester déprimées au début de 2021, les analystes de Citi ont une plus grande confiance en un élargissement de l’activité économique qui pourrait s’améliorer tout au long de 2021. Avec de multiples effectifs vaccins et la production à grande échelle devraient être en place d’ici la mi-2021 dans les pays développés, une forte expansion économique de la reprise économique mondiale est attendue au second semestre de 2021. Après une baisse prévue de 3,9 en 2020, le PIB mondial devrait développer 5,0 en 2021.

Thèmes en 2021

L’arrivée du COVID-19 a considérablement divisé les prix des actifs mondiaux, augmentant d’environ la moitié (COVID-19 défensifs) et diminuant le reste (COVID-19 cycliques). Avec une grande dispersion des rendements, les analystes de Citi s’attendent à une marge de rotation substantielle des performances en 2021, même si ce n’est que pour inverser partiellement l’impact de 2020.

Sur le long terme, les analystes de Citi apprécient les tendances imparables comme la disruption numérique et la nouvelle énergie. Cependant, pour 2021, les cycliques COVID-19 semblent inhabituellement attrayants avec un écart de dispersion massif. À mesure que les vaccins et les traitements se développent, une rotation vers de tels cycles cycliques se produira très probablement, car le départ éventuel du COVID-19 pourrait signifier des récupérations plus importantes dans les industries les plus touchées.

Attentes 2021

Avec une grande dispersion des rendements, les analystes citi s’attendent à une marge de rotation des performances en 2021. En 2021 jusqu’à ce jour, le Dow 30 est en hausse de près de 8%, le S&P 500 est en hausse d’environ 5,39% tandis que le Nasdaq 100 est légèrement en hausse de 0,06 pour cent. Le graphique ci-dessous montre que le fossé entre les valeurs défensives et cycliques était bien net en 2020 mais la rotation sectorielle est bien engagée en 2021.

Source: Banque Privée Citi.

Le panier «Stay at Home» comprend des noms identifiés pour bénéficier des perturbations liées au COVID et du passage au travail à domicile. Le panier «Leave Your Home» comprend les noms américains Citi Research Buy et Neutral Rated dans les sous-secteurs suivants: banques, conglomérat industriel, machinerie, gaz pétrolier et carburant consommable, textiles, vêtements et produits de luxe, équipements et services énergétiques, hôtels, restaurants et loisirs , Produits de construction, Fiducies de placement immobilier au détail, Construction et ingénierie, Produits de loisirs, Compagnies aériennes, Vente au détail multiligne.

Vous cherchez à investir dans des actions américaines? Ouvrez un compte gratuit avec Stockal – la première plateforme d’investissement sans frontières en Inde.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.