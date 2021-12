Actions américaines: Wall Street chute alors que le spread d’Omicron alimente les craintes d’un resserrement des restrictions

La flambée des infections mondiales de la variante du coronavirus Omicron a suscité des inquiétudes sur les marchés financiers.

Les indices boursiers américains ont chuté de plus de 1% lundi, entraînés par les inquiétudes concernant l’impact du resserrement des restrictions COVID-19 sur l’économie mondiale et un revers potentiellement dévastateur du projet de loi d’investissement du président Joe Biden.

La flambée des infections mondiales de la variante du coronavirus Omicron a suscité des inquiétudes sur les marchés financiers, car de nombreux pays européens et la Grande-Bretagne envisagent la possibilité de restrictions pendant Noël.

Les actions de voyages ont le plus chuté, l’indice des compagnies aériennes S&P 1500 ayant chuté de 2,0 %. Royal Caribbean Group a glissé de 1,8% après avoir déclaré que 48 personnes sur son bateau de croisière Symphony of the Seas avaient été testées positives pour COVID-19.

« Typiquement, ce qui se passe en Europe est un peu un aperçu de ce que nous voyons aux États-Unis. Donc, si nous voyons beaucoup plus d’infections aux États-Unis, cela pourrait stresser les hôpitaux, rendre les gens moins réticents à sortir, à dépenser et à participer à l’économie. C’est certainement une source de préoccupation », a déclaré Chris Zaccarelli, directeur des investissements chez Independent Advisor Alliance.

Les 11 principaux indices sectoriels du S&P 500 ont chuté en début de séance, l’énergie ayant chuté de 3,0% alors que les prix du pétrole se sont effondrés d’environ 3 $.

Les secteurs de la technologie, des services de communication et de la consommation discrétionnaire, qui abritent la majorité des actions de croissance à méga-capitalisation, ont prolongé leur glissade par rapport à la session précédente.

Atténuant davantage le sentiment du marché, le sénateur américain Joe Manchin a déclaré dimanche qu’il ne soutiendrait pas le projet de loi d’investissement intérieur de 1,75 billion de dollars de Biden.

Goldman Sachs a réduit ses prévisions trimestrielles de PIB américain pour 2022 après les commentaires de Manchin.

Les développements surviennent à un moment où la Réserve fédérale a décidé la semaine dernière de mettre fin plus rapidement à ses mesures de relance de l’ère pandémique, la banque centrale signalant au moins trois hausses de taux d’intérêt d’un quart de point de pourcentage d’ici la fin de 2022.

« Vous devez croire que si le stimulus ne passe pas parce qu’ils ne peuvent pas obtenir le soutien du sénateur Manchin et qu’Omicron fait des ravages dans l’économie, alors il est clair que la Fed va devoir ralentir ses plans d’augmentation des taux », dit Zaccarelli.

À 9 h 49 HE, le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 600,91 points, ou 1,70 %, à 34 764,53, le S&P 500 était en baisse de 68,96 points, ou 1,49 %, à 4 551,68 et le Nasdaq Composite était en baisse de 228,46 points, ou 1,51 %. à 14 941,22.

Oracle Corp a chuté de 3% après que le fabricant de logiciels d’entreprise a annoncé qu’il rachèterait la société de dossiers médicaux électroniques Cerner Corp pour 28,3 milliards de dollars.

Les émissions en baisse étaient plus nombreuses que les avances pour un ratio de 8,39 pour 1 sur le NYSE et pour un ratio de 5,84 pour 1 sur le Nasdaq.

L’indice S&P a enregistré un nouveau sommet sur 52 semaines et 10 nouveaux creux, tandis que le Nasdaq a enregistré quatre nouveaux sommets et 177 nouveaux creux.

