Actions américaines : Wall Street chute après la chute des actions des Big Tech

Neuf des 11 principaux indices sectoriels du S&P 500 ont chuté en début de séance, avec une baisse de 0,9% des actions technologiques pesant le plus sur l’indice de référence.

Les principaux indices de Wall Street ont chuté vendredi alors que les grandes actions liées à la technologie ont chuté, sous le choc de la décision de la Réserve fédérale de mettre fin plus rapidement à ses mesures de relance de l’ère pandémique.

Une annonce de la Fed cette semaine signalant des hausses de taux d’intérêt de trois quarts de point de pourcentage d’ici la fin de 2022 pour lutter contre la flambée de l’inflation a mis la pression sur les valeurs technologiques lourdes.

Les actions de croissance, dont Apple Inc, Meta Platforms, Amazon.com Inc et Microsoft Corp, ont chuté entre 0,5% et 1,2%.

Les secteurs axés sur la valeur, notamment la finance et l’énergie, qui ont rebondi après l’annonce de la Fed, ont chuté de plus de 2 % chacun.

« C’était une réunion explicitement belliciste (Fed) mercredi, il n’y a pas deux manières à ce sujet », a déclaré Thomas Hayes, membre directeur de Great Hill Capital LLC à New York.

« Beaucoup de gens qui sont arrivés dans des positions de trésorerie élevées et/ou se sont couverts contre la technologie au cas où la Fed serait plus belliciste que prévu ont poussé un soupir de soulagement à court terme ou ont couvert leurs shorts. »

L’indice Nasdaq devrait désormais terminer la semaine en baisse de 3,6%, tandis que le S&P 500 a suivi des baisses de près de 2%.

Pourtant, la plupart des actions de croissance des poids lourds ont surperformé le marché au sens large en 2021, l’indice Philadelphia SE Semiconductor ajoutant près de 35%. L’indice de référence S&P 500 a gagné 23% au cours de la même période.

Les actions mondiales ont également reculé vendredi en raison des inquiétudes concernant la variante Omicron à propagation rapide du coronavirus, qui a eu un impact sur le sentiment commercial mondial depuis fin novembre.

À 9 h 58 HE, le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 508,31 points, ou 1,42 %, à 35 389,33, le S&P 500 était en baisse de 48,97 points, ou 1,05 %, à 4 619,70 et le Nasdaq Composite était en baisse de 117,80 points, ou 0,78 %. , au 15 062,63.

L’expiration simultanée des options d’achat d’actions, des contrats à terme sur indice boursier et des contrats d’options sur indice plus tard dans la journée, connue sous le nom de triple witching, devrait provoquer de la volatilité tout au long de la séance de bourse.

Oracle a chuté de 5,2% après qu’un rapport ait indiqué que le fabricant de logiciels d’entreprise était en pourparlers pour acheter la société de dossiers médicaux électroniques Cerner dans le cadre d’un accord qui pourrait être évalué à 30 milliards de dollars. Les actions de Cerner ont bondi de 12,9%.

FedEx Corp a augmenté de 7,3% après que la société de livraison a rétabli jeudi ses prévisions fiscales initiales pour 2022, alors même que les problèmes de main-d’œuvre persistants ont réduit les bénéfices. Les actions de son homologue United Parcel Service ont également progressé de 0,9 %.

Les émissions en baisse étaient plus nombreuses que les avances pour un ratio de 3,62 pour 1 sur le NYSE et pour un ratio de 2,71 pour 1 sur le Nasdaq.

L’indice S&P a enregistré 16 nouveaux sommets sur 52 semaines et cinq nouveaux creux, tandis que le Nasdaq a enregistré cinq nouveaux sommets et 266 nouveaux creux.

