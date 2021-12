Actions américaines: Wall Street devrait rebondir après une forte baisse alors que Nike et Micron prennent la tête

Les investisseurs ont adopté une position plus défensive ce mois-ci, avec des secteurs tels que la consommation de base, l’immobilier et les services publics parmi les principaux gagnants en décembre.



Les principaux indices de Wall Street devaient augmenter mardi, à la suite d’une vente massive au cours de la session précédente, car les solides bénéfices trimestriels de Nike et les prévisions positives du fabricant de puces Micron ont contribué à renforcer le sentiment.

Une variante Omicron du coronavirus à propagation rapide a secoué les marchés boursiers du monde entier, déclenchant des déroutes majeures au cours du dernier mois de l’année en raison des inquiétudes concernant l’impact de la souche sur la reprise économique mondiale.

Les actions de Nike Inc ont augmenté de 4,0%, entraînant des gains parmi les composants Dow négociés avant la commercialisation. Il a dépassé les estimations trimestrielles de bénéfices et de revenus, et semblait confiant quant à un ralentissement des problèmes de chaîne d’approvisionnement au cours de son prochain exercice.

Micron Technology Inc a mené les gains parmi les fabricants de puces, avec un bond de 8,4%, après avoir prévu des bénéfices optimistes pour le deuxième trimestre et dépassé les attentes de Wall Street en termes de bénéfices et de revenus trimestriels.

Leurs mises à jour positives ont contribué à apaiser certaines inquiétudes concernant les contraintes plus larges de la chaîne d’approvisionnement dans un environnement d’inflation élevée, qui est devenue une source de préoccupation pour les banques centrales du monde entier.

Les actions des autres fabricants de semi-conducteurs, dont Nvidia Corp, Qualcomm Inc, Intel Corp et Advanced Micro Devices Inc, ont augmenté de 0,7% à 3,0%.

«Nous avons été survendus hier et nous rebondissons un peu aujourd’hui. Ce marché est plus un rebond de chat mort par opposition à ce nouveau marché haussier qui va faire rage jusqu’en 2022. Il y a tout simplement trop de préoccupations », a déclaré Dennis Dick, un commerçant propriétaire de Bright Trading LLC à Las Vegas.

Les sociétés de croissance à méga-capitalisation, dont Tesla Inc, Microsoft Corp, Apple Inc, Amazon.com Inc, Meta Platforms et Alphabet Inc, ont augmenté de 0,8% à 1,3% après avoir été battues lundi.

« Pour l’année prochaine, une chose à considérer est l’effet janvier – l’achat de noms battus. Ce que vous voyez en ce moment, c’est la vente fiscale de tous ces noms de croissance… Cela diminue après la nouvelle année, et parfois les chiens battus de 2021 pourraient en fait devenir des leaders en 2022 », a déclaré Dick.

À 8 h 29 HE, les e-minis Dow étaient en hausse de 283 points, soit 0,81 %, les e-minis S&P 500 étaient en hausse de 40,25 points, ou 0,88 %, et les e-minis Nasdaq 100 étaient en hausse de 169,5 points, soit 1,09 %.

Les actions liées aux voyages, qui ont chuté lors de la session précédente dans la perspective d’un resserrement des restrictions, ont augmenté mardi. Delta Air Lines Inc a ajouté 1,4% pour dominer les gains parmi les transporteurs américains, tandis que Wynn Resorts a gagné 1,5%.

General Mills Inc a glissé de 4,9% après avoir manqué les estimations des analystes pour le bénéfice trimestriel.

