Actions américaines : Wall Street en demi-teinte alors que les inquiétudes d’Omicron persistent

L’indice S&P a enregistré cinq nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau creux, tandis que le Nasdaq a enregistré 10 nouveaux sommets et 29 nouveaux creux.

Les indices boursiers américains ont eu du mal à se diriger mercredi, se refroidissant après un rallye un jour plus tôt, alors que des inquiétudes persistaient autour de la variante Omicron du coronavirus et de son impact sur la reprise économique mondiale.

Les principaux indices de Wall Street ont terminé avec des gains considérables mardi, mais peu de catalyseurs d’évolution du marché et de faibles volumes au cours des deux dernières semaines de négociation cette année sont susceptibles de faire grimper la volatilité. Pour 2021, l’indice S&P 500 est en hausse d’environ 24%.

Les investisseurs ont recherché des mises à jour sur la variante Omicron après que l’Allemagne, l’Écosse, l’Irlande, le Portugal, les Pays-Bas et la Corée du Sud aient réimposé des blocages ou d’autres restrictions.

«Nous avons vraiment vu des jours de vente importants d’affilée suivis d’un jour de rebond. Cela nous ramène en territoire neutre et tient compte de certains des nouveaux vents contraires, notamment le rythme rapide de transmission de la variante Omicron et la mise en veilleuse du projet de loi Build Back Better », a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez National Securities à New York.

Le sénateur démocrate américain Joe Manchin a rejeté plus tôt cette semaine le plan de politique sociale et climatique du président Joe Biden, portant un coup dur aux marchés financiers.

Six des 11 principaux indices sectoriels du S&P 500 étaient plus élevés en début de séance.

Tesla Inc a bondi de 4,0%, menant des gains parmi les méga-capitalisations. Selon une interview publiée mardi, le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré qu’il avait vendu « suffisamment d’actions » pour atteindre son plan de vendre 10% de ses actions dans la société.

À 9 h 38 HE, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 3,55 points, ou 0,01 %, à 35 496,25, le S&P 500 était en hausse de 2,66 points, ou 0,06 %, à 4 651,89 et le Nasdaq Composite était en baisse de 17,04 points, ou 0,11 %. au 15 324,04.

Pfizer a augmenté de 0,9% après avoir annoncé qu’il fournirait 2,5 millions de doses supplémentaires de sa pilule COVID-19 Paxlovid au Royaume-Uni.

De plus, la Food and Drug Administration des États-Unis devrait autoriser les pilules de traitement COVID-19 de Pfizer et de Merck dès mercredi, selon un rapport de Bloomberg News. Merck a grimpé de 0,3%.

Caterpillar Inc a gagné 1,9% après que le courtier Bernstein a déclaré qu’il s’attend à ce que le fabricant d’équipements industriels soit le plus grand bénéficiaire d’un assouplissement de la politique monétaire en Chine.

Les marchés attendaient également la réunion du président Joe Biden plus tard dans la journée avec des responsables américains et des entreprises du secteur privé, dont FedEx, pour discuter des efforts en cours pour faire face aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

Une lecture finale des données du produit intérieur brut a montré que la croissance économique a fortement ralenti au troisième trimestre au milieu d’une flambée des infections au COVID-19, mais l’activité a depuis repris, mettant l’économie sur la bonne voie pour enregistrer sa meilleure performance cette année depuis 1984.

Les émissions en progression étaient plus nombreuses que les baisses par un ratio de 1,10 pour 1 sur le NYSE. Les problèmes en baisse étaient plus nombreux que les avances pour un ratio de 1,60 pour 1 sur le Nasdaq.

