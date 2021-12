Actions américaines : Wall Street en hausse pour le cinquième jour, le S&P 500 atteint un niveau record

Le CDC américain a raccourci lundi le temps d’isolement recommandé pour les Américains présentant des cas asymptomatiques à cinq jours par rapport à la précédente directive de 10 jours.

Le S&P 500 a oscillé autour de sommets records mardi, car la conviction de l’économie américaine a aidé les investisseurs à dissiper les inquiétudes concernant les perturbations des voyages et les fermetures de magasins causées par Omicron, et a prolongé le rallye de quatre jours de Wall Street dans un contexte de faibles volumes d’échanges.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont raccourci lundi le temps d’isolement recommandé pour les Américains présentant des cas asymptomatiques de COVID-19 à cinq jours par rapport à la précédente directive de 10 jours.

La mise à jour du CDC, ainsi que les approbations de nouvelles pilules et davantage de vaccins pour lutter contre le COVID-19, ont tous aidé les investisseurs à dépasser des milliers d’annulations de vols et Apple Inc à fermer ses magasins de New York en raison de l’augmentation des cas, et à mettre les trois principaux indices au pas pour les gains mensuels.

« Ce changement de politique envoie le message qu’il ressemble davantage à la grippe et moins aux variantes que nous avons vues au début lorsque nous n’avions aucun traitement, aucun vaccin et que c’était beaucoup plus mortel », a déclaré Thomas Hayes, membre directeur de Great Hill. Capitale à New York.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont affiché lundi leur meilleur rallye de quatre jours depuis novembre 2020, le S&P 500 clôturant à un pic.

Parmi les 11 principaux indices sectoriels du S&P 500, huit se sont négociés à la hausse mardi et les financières ont mené la charge.

À 9 h 44 HE, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 114,24 points, ou 0,31 %, à 36 416,62, le S&P 500 était en hausse de 7,62 points, ou 0,16 %, à 4 798,81, et le Nasdaq Composite était en hausse de 3,97 points, ou 0,03 %, à 15 875,23.

Certaines sociétés à mégacapitalisation ont rugi lors du récent rallye, Tesla Inc ayant bondi de 0,8% après avoir bondi de près de 22% en valeur au cours des quatre dernières sessions. Apple a chuté de 0,4% après avoir été à deux doigts de devenir la première entreprise américaine à atteindre 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière en pré-commercialisation.

Boeing a ajouté 1,9% alors que l’Indonésie a levé l’interdiction du 737 MAX de la société, trois ans après le crash de l’un de ses avions qui a entraîné la perte des 189 personnes à bord.

Les marchés sont dans l’une des périodes saisonnières fortes, également appelée le rallye du Père Noël, avec les données de CFRA Research montrant que le S&P 500 a augmenté en moyenne de 1,3% au cours des 5 derniers jours de bourse de l’année, et les deux premiers jours de la nouvelle année depuis 1969.

Les émissions en progression étaient plus nombreuses que les baisses par un ratio de 1,93 pour 1 sur le NYSE et par un ratio de 1,20 pour 1 sur le Nasdaq.

L’indice S&P a enregistré 60 nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau creux, tandis que le Nasdaq a enregistré 68 nouveaux sommets et 69 nouveaux creux.

