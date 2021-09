Actions américaines: Wall Street monte, mais suit de fortes pertes mensuelles

in

Cinq des 11 principaux secteurs S&P ont progressé en début de séance, la technologie étant le premier gagnant, suivie des services de santé et de communication.

Les principaux indices de Wall Street ont augmenté jeudi à la fin d’un mois meurtrier alors que les investisseurs surveillaient de près les négociations de financement à Washington pour empêcher un

fermeture du gouvernement.

L’indice de référence S&P 500 était toujours sur la bonne voie pour rompre sa séquence de victoires consécutives de sept mois, en raison des inquiétudes concernant l’inflation, des retombées du défaut potentiel de China Evergrande et des querelles sur le plafond de la dette.

Un rapport du département du Commerce a révisé la croissance du deuxième trimestre pour être légèrement plus élevée, tandis que les données du département du Travail ont montré que les demandes de chômage hebdomadaires ont augmenté plus que prévu, montrant que le marché du travail restait sous pression.

« Bien qu’un ralentissement de la croissance soit une préoccupation, il est encourageant de voir une légère bosse sur le front (du PIB) … alors que nous terminons le troisième trimestre et regardons vers l’avenir, les investisseurs devront probablement rester agiles alors que la reprise économique se poursuit en zigzag », a déclaré Mike Loewengart, directeur général, stratégie d’investissement chez E*TRADE Financial.

Le secteur de l’énergie a été le plus grand perdant, mais se dirigeait vers sa meilleure performance mensuelle depuis février. Le secteur des services financiers S&P suivait également son sixième gain trimestriel consécutif.

Les actions technologiques lourdes ont légèrement augmenté, se remettant des pertes importantes subies plus tôt cette semaine.

Pourtant, à l’exception de Netflix, les actions FAANG sensibles aux taux ont perdu une valeur combinée de 415 milliards de dollars ce mois-ci après que le changement de politique monétaire de la Réserve fédérale a déclenché une remontée des rendements du Trésor et incité les investisseurs à se diriger vers les secteurs qui devraient le plus profiter de une relance économique.

Netflix devrait ajouter près de 8% en septembre.

“Alors que les responsables de la Fed semblent plus bellicistes en ce qui concerne les hausses de taux d’intérêt, un mouvement progressif vers des taux normalisés ne serait ni mauvais pour l’économie ni pour le marché”, a déclaré Tom Mantione, directeur général d’UBS Private Wealth Management, à Stamford, Connecticut.

À 9 h 45 HE, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 13,29 points, ou 0,04 %, à 34 404,01, le S&P 500 était en hausse de 13,12 points, ou 0,30 %, à 4 372,58, et le Nasdaq Composite était en hausse de 83,65 points, ou 0,58. %, à 14 596,09.

Perrigo Co a bondi de 11,8% après que le fabricant de médicaments a accepté de régler avec les autorités fiscales irlandaises un problème de 2018 en payant 1,90 milliard de dollars d’impôts.

Les émissions en progression étaient plus nombreuses que les baisses par un ratio de 1,66 pour 1 sur le NYSE et par un ratio de 1,8 pour 1 sur le Nasdaq.

L’indice S&P a enregistré trois nouveaux sommets sur 52 semaines et un nouveau creux, tandis que le Nasdaq a enregistré 19 nouveaux sommets et 54 nouveaux creux.

