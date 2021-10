Actions américaines: Wall Street rebondit de 1% sur des bénéfices optimistes et la force de la technologie

Les actions bancaires ont subi des pressions alors que les banques d’investissement Morgan Stanley, Wells Fargo et Citigroup ont chuté malgré la publication de solides performances trimestrielles. (image/fichier AP)

Les principaux indices de Wall Street se sont redressés jeudi alors qu’une forte augmentation des actions technologiques et de solides résultats trimestriels ont aidé les investisseurs à détourner le regard des inquiétudes liées à l’inflation.

Le plus gros coup de pouce est venu de noms de croissance tels que Facebook Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc, Tesla Inc, Apple Inc et Alphabet parent de Google, qui ont augmenté de plus de 1%.

Bank of America a gagné 1,3%, son bénéfice dépassant les attentes du marché, aidé par la libération de réserves pour couvrir les pertes sur prêts.

UnitedHealth Group Inc a bondi d’environ 5% pour dépasser le S&P 500 et le Dow, après que l’assureur-maladie a augmenté ses prévisions de bénéfices ajustés pour l’année entière grâce à son unité Optum qui gère les prestations pharmaceutiques.

« A l’approche de cette période de référence du troisième trimestre, le marché connaissait une faiblesse … de nombreux analystes craignaient que les bénéfices ne finissent par décevoir », a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA.

«Cela pourrait être l’achat du creux, nous sommes au début de ce qui est traditionnellement une période saisonnière favorable pour le marché. On pourrait se retrouver avec un beau parcours d’ici la fin de l’année.

Les analystes s’attendent à ce que les entreprises américaines enregistrent une forte croissance des bénéfices trimestriels et se concentreront sur les commentaires des entreprises sur la façon dont elles vont lutter contre la hausse des coûts, les pénuries de main-d’œuvre et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

Pendant ce temps, les données ont montré que le nombre d’Américains déposant de nouvelles demandes d’allocations de chômage est tombé près d’un creux de 19 mois la semaine dernière, tandis qu’un rapport distinct a montré que les prix à la production se sont accélérés de 8,6% au cours des 12 mois jusqu’en septembre.

Les rapports arrivent un jour après que les prix à la consommation ont augmenté solidement en septembre, ce qui a encore renforcé les arguments en faveur d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale.

Le président de la St. Louis Fed Bank, James Bullard, a déclaré que ses perspectives pour l’économie américaine étaient plutôt optimistes, tout en mettant 50% de chances que des niveaux élevés d’inflation persistent.

À 10 h 09 HE, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 385,38 points, ou 1,12 %, à 34 763,19, le S&P 500 était en hausse de 54,02 points, ou 1,24 %, à 4 417,82, et le Nasdaq Composite était en hausse de 198,90 points, ou 1,36. %, à 14 770,53.

Les 11 principaux secteurs S&P ont progressé en début de séance, les soins de santé et la technologie étant en tête des gains.

Les actions bancaires ont subi des pressions alors que les banques d’investissement Morgan Stanley, Wells Fargo et Citigroup ont chuté malgré la publication de solides performances trimestrielles.

Domino’s Pizza Inc a glissé de 1,5% après que la chaîne de pizza a signalé une baisse surprise des ventes des magasins comparables aux États-Unis en raison d’un ralentissement de la demande de livraisons.

Les émissions en progression étaient plus nombreuses que les baisses par un ratio de 5,48 pour 1 sur le NYSE et de 3,24 pour 1 sur le Nasdaq.

L’indice S&P a enregistré 26 nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau creux, tandis que le Nasdaq a enregistré 46 nouveaux sommets et 12 nouveaux creux.

