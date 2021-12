Actions américaines : Wall Street s’apprête à ouvrir plus haut alors qu’Omicron s’inquiète de l’apaisement

Le S&P 500 est sur la bonne voie pour un gain de 87% depuis fin 2018, sa meilleure performance sur trois ans en plus de deux décennies.



Le S&P 500 devait ouvrir près de niveaux records jeudi après que les premières données aient suggéré que la variante Omicron du coronavirus était moins grave que prévu, atténuant les inquiétudes quant à son impact sur l’économie mondiale.

Les actions des sociétés de voyages ont gagné du terrain, les exploitants de casinos Melco Resorts & Entertainment Ltd, Wynn Resorts et MGM Resorts augmentant de 3 % à 5 % dans les échanges avant commercialisation. Southwest Airlines et Delta Air Lines ont également augmenté d’environ 1 % chacune.

Deux fabricants de vaccins ont déclaré que leurs vaccins offraient une protection contre Omicron, car les données britanniques suggéraient qu’il pourrait provoquer proportionnellement moins d’hospitalisations que la variante du coronavirus Delta, confirmant les conclusions tirées en Afrique du Sud.

Les responsables de l’Organisation mondiale de la santé ont toutefois mis en garde contre le fait de tirer des conclusions fermes sur sa virulence.

Alors que les investisseurs se dirigent vers la nouvelle année après ce qui a été une année record pour les marchés boursiers, l’impact de la variante Omicron sur l’économie mondiale sera au centre de l’attention.

Le S&P 500 est sur la bonne voie pour un gain de 87% depuis fin 2018, sa meilleure performance sur trois ans en plus de deux décennies.

« 2022 sera en fait une meilleure année que ce que les gens prévoient actuellement », a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA Research.

« Nous avons une réouverture de l’économie, une réduction des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et nous apprenons simplement à tolérer de nouvelles variantes du virus COVID. »

Avec des volumes de transactions plus faibles que d’habitude avant les vacances de Noël et du Nouvel An, les principaux indices de Wall Street semblaient prêts à terminer une semaine courte sur une note solide.

À 8 h 49 HE, les e-minis Dow étaient en hausse de 84 points, soit 0,24 %, les e-minis S&P 500 étaient en hausse de 10,5 points, ou 0,22 %, et les e-minis Nasdaq 100 étaient en hausse de 20 points, ou 0,12 %.

Les actions cotées à New York de JD.com ont chuté de 6,8% après que le principal actionnaire de la société de commerce électronique, Tencent, a annoncé qu’il transférerait sa participation dans la société d’une valeur de 127,69 milliards de dollars HK (16,37 milliards de dollars) aux actionnaires.

Les dernières données ont montré que le nombre d’Américains déposant de nouvelles demandes d’allocations de chômage était inférieur aux niveaux d’avant la pandémie, mais les pressions sur les prix ont continué de s’intensifier, une mesure de l’inflation sous-jacente enregistrant sa plus forte augmentation annuelle depuis les années 1980 en novembre.

L’indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) – l’indicateur d’inflation préféré de la Réserve fédérale – a augmenté de 0,5% le mois dernier, légèrement au-dessus des prévisions des économistes de 0,4%.

