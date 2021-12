Actions ASAN : voici pourquoi Asana atteint 100 $ en 2022

Si vous avez acheté Asana (NYSE :ASAN) il y a un mois, vous n’êtes probablement pas très satisfait de votre perte de papier de 41% sur le stock ASAN. N’aie pas peur.

Bien que le stock de la plate-forme de gestion du travail se soit refroidi ces dernières semaines, il est toujours en hausse de 251% par rapport à son prix d’introduction en bourse de septembre 2020 de 21 $. Il a atteint le milieu des années 70 au cours des trois derniers mois pour une raison.

Bien que je n’aie jamais écrit sur Asana – j’ai utilisé sa plate-forme une fois en travaillant pour un client qui restera anonyme principalement parce que je ne me souviens pas qui c’était – et je n’en voyais pas l’intérêt. Cependant, je pense que de nombreuses organisations pourraient probablement utiliser une sorte de structure dans un monde où le travail à distance fera partie de l’entreprise.

Cela dit, avant de nommer ASAN comme prochain stock de 100 $, je vais jeter un œil au conseil d’administration d’Asana comme moyen d’évaluer initialement ses activités. Dans les prochains articles, je m’assurerai d’approfondir son modèle commercial et ses finances. Voici.

Composition du conseil d’administration d’Asana

Asana compte au total 8 administrateurs, dont deux femmes. Ce n’est pas très surprenant étant donné les manières misogynes de l’industrie technologique. Selon le Spencer Stuard Board Index 2021, 30 % des S&P 500 les membres du conseil d’administration sont des femmes, en hausse de 200 points de base par rapport à 2020, et presque le double de la représentation en 2011.

Ainsi, si Asana ajoutait une femme en tant que neuvième directeur, cela atteindrait 33%, au-dessus de la moyenne du S&P 500, ce qui le mettrait sous un bien meilleur jour. Puis-je suggérer à Julia Hartz, PDG et co-fondatrice de Eventbrite (NYSE :CE), le site de gestion d’événements et de billetterie.

Tous les fans de Facebook connaissent Dustin Moskovitz, co-fondateur et PDG d’Asana. Moskovitz a été le premier directeur de la technologie de Facebook. Joué par Joseph Mazzello dans The Social Network, Moskovitz détient toujours 25,8 millions d’actions de ce qu’on appelle maintenant Méta-plateformes (NASDAQ :FB). Cet avoir vaut 8,6 milliards de dollars. Moscovitz détient 55,6 millions d’actions d’Asana. Ils valent 4,4 milliards de dollars aux prix actuels.

Quelque chose me dit que Moskovitz continuera à développer Asana jusqu’à ce que ses actions ASAN valent plus que ses actions FB. J’espère qu’il le fera.

Le nouveau membre du conseil d’administration d’Asana est Amit Singh, directeur commercial de Réseaux de Palo Alto (NASDAQ :PANW). Il a été nommé au conseil d’administration début novembre. Avant Palo Alto, il a passé la majeure partie de sa carrière avec Oracle (NASDAQ :ORCL) et Google.

« Les antécédents d’Amit dans la conduite de programmes à grande échelle et de mise sur le marché pour certaines des plus grandes entreprises du monde sont un atout clé pour nous alors que nous continuons à étendre notre empreinte commerciale. L’impressionnante expérience de leadership d’Amit, combinée à une vision alignée sur les valeurs pour l’avenir du travail, fait de lui une ressource formidable pour Asana », a déclaré le communiqué de presse de la société du 9 novembre.

Homme ou femme, c’est un rendez-vous malin. À l’exception du mépris envers les femmes membres du conseil, je ne vois rien de mal dans la composition du conseil. Il n’y a pas de drapeaux rouges. C’est une très bonne chose.

Pourquoi l’ASAN atteindra 100 $ en 2022

Il y a actuellement 12 analystes qui couvrent les actions ASAN. Sept des 12 l’évaluent comme un achat, un l’évalue en surpoids et quatre l’évaluent comme une attente. Le prix cible moyen est de 103,08 $, ce qui suggère que je ne suis pas fou de penser qu’il peut atteindre 100 $ en 2022.

Si vous possédez des actions ASAN, vous aimerez probablement le fait que Piper Sandler a une cote de surpondération et un prix cible de 140 $. C’est 75% de hausse aux prix actuels. Brent Bracelin, l’analyste couvrant Asana, a relevé son objectif de cours de 85 $ à 140 $ le 18 novembre.

« Bien que le rapport risque-rendement soit moins favorable après la course de 345 % depuis le début de l’année, l’ASAN reste un modèle convaincant à marge élevée (marge brute de 89 %) et à forte croissance qui en est encore aux balbutiements de l’adoption avec moins de 2 millions d’utilisateurs payants (vs . Microsoft O365 à 310 millions) », a rapporté StreetInsider.com sur les commentaires de l’analyste aux clients.

« Nous augmentons les estimations et le PT à 140 $ sur la base d’un multiple CY27E EV/FCF de 48x (vs. 45x CY26E), actualisé quatre ans à 12%. »

Ce n’est pas souvent que vous voyez un analyste augmenter son objectif de cours de 65%. Cela suggère la conviction.

Il suffit de regarder les gains de clients au troisième trimestre, clos le 31 octobre, pour comprendre l’opportunité importante qui nous attend. Si Moskovitz continue d’exécuter à un niveau élevé – le nombre de clients dépensant 50 000 $ ou plus sur une base annualisée a augmenté de 739 ou 132 % en glissement annuel au troisième trimestre 2021 – je ne vois pas comment il n’atteint pas 100 $ en 2022.

Malheureusement, si vous n’aimez pas investir dans des sociétés à forte croissance et perdantes, Asana n’est probablement pas pour vous. La société s’attend à une perte d’exploitation non conforme aux PCGR de 165 millions de dollars en 2022 au milieu de ses prévisions de 371,5 millions de dollars de ventes.

Si vous avez acheté à l’introduction en bourse, il est compréhensible que vous ayez pris quelques bénéfices. Si vous n’avez pas acheté, moins de 80 $ semble être un bon point d’entrée pour une prise à long terme (3 à 5 ans).

C’est un achat.

