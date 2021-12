Actions BABA : acheter et conserver les actions d’Alibaba à long terme

Le géant chinois de la technologie peut-il Alibaba (NYSE :BABA) récupérer son mojo ? C’est la question qui se pose alors que le détaillant en ligne procède à une réorganisation d’entreprise et qu’un nombre croissant de personnes influentes à Wall Street nomment BABA, un premier choix d’ici 2022. Pourtant, l’année a été extrêmement difficile pour l’entreprise et ses actionnaires.

Mais alors que le gouvernement chinois continue de réprimer le secteur privé du pays, et les entreprises technologiques en particulier, un nuage d’incertitude continue de planer sur Alibaba et d’autres préoccupations technologiques.

News que les Chinois roulent sur une entreprise de grêle Didi Global (NYSE :AI-JE) sera supprimé de la liste New York Stock Exchange a fait chuter l’action BABA de près de 10 % à un creux de 108,70 $ en 52 semaines le 3 décembre.

Réorganisation

Alibaba, basé à Hangzhou, en Chine, vient de dévoiler une réorganisation importante de ses opérations, annonçant son intention de restructurer ses activités de commerce électronique internationales et nationales et de remplacer son directeur financier (CFO). Les changements surviennent alors que la principale entreprise technologique est confrontée à une attaque de la concurrence nationale, à un ralentissement de l’économie chinoise et à une répression réglementaire en cours qui ne montre aucun signe de ralentissement.

Alibaba annonce la création de deux nouvelles unités : le commerce numérique international et le commerce numérique chinois, qui font partie de ses efforts pour accélérer la croissance à l’avenir. L’unité de commerce numérique international comprendra « AliExpress » qui vend directement aux acheteurs au détail, en particulier en Europe et en Amérique du Sud, son entreprise de commerce électronique en Asie du Sud-Est « Lazada » et « Alibaba.com » qui se concentre sur la vente aux clients commerciaux étrangers. .

L’unité internationale sera dirigée par Jiang Fan, qui avait auparavant supervisé le principal marché de détail chinois d’Alibaba, et le changement est considéré comme étant conforme à l’accent mis par Alibaba sur la mondialisation et à se développer au-delà de son marché intérieur.

Alibaba a également annoncé que le directeur financier adjoint Toby Xu succéderait à Maggie Wu en tant que directeur financier principal de l’entreprise à partir d’avril 2022, décrivant sa nomination dans le cadre du plan de succession à la direction de l’entreprise. Xu travaille chez Alibaba depuis plus de trois ans maintenant.

Régulation

Tous ces changements majeurs surviennent après une année meurtrière au cours de laquelle Alibaba a été puni par les autorités chinoises.

À la fin de l’année dernière, le fondateur et directeur général de la société, Jack Ma, a complètement disparu du public pendant plusieurs mois après avoir fait des commentaires controversés lors d’un forum financier. En novembre 2020, l’offre publique initiale prévue par la société de son unité de paiements financiers Ant Group a été annulée. Et puis, en avril 2021, Alibaba a été frappé d’une amende record de 2,8 milliards de dollars pour comportement anticoncurrentiel.

Ces actions punitives ont forcé le cours de l’action d’Alibaba à baisser de plus en plus au cours de la dernière année. Alors que nous entrons dans les dernières semaines de négociation de 2021, l’action BABA est en baisse de 48% sur l’année à 120,42 $ par action, et environ 55% en dessous de son plus haut de 52 semaines de 274,29 $.

Des jours meilleurs pour BABA Stock ?

En plus de sa restructuration, Alibaba atterrit sur une liste croissante de choix d’actions pour l’année à venir, les meilleurs analystes de Wall Street citant l’action BABA comme l’une de leurs meilleures idées pour 2022. Banque d’investissement Goldman Sachs (NYSE :SG) continue d’être optimiste sur Alibaba et a acheté 5,87 millions d’actions de la société au deuxième trimestre de cette année, faisant d’Alibaba sa cinquième plus grande participation.

De plus, Alibaba a récemment obtenu un grand vote de confiance avec Aswath Damodaran de l’Université de New York, qui est connu à Wall Street comme le « doyen de l’évaluation ». Damodaran a déclaré qu’il était maintenant prêt à acheter des actions d’Alibaba aux niveaux actuels, car l’action est devenue extrêmement sous-évaluée.

« Aux prix auxquels il se négocie, je pense que malgré toutes les inquiétudes concernant la gouvernance d’entreprise et le gouvernement chinois, je pense que c’est bien placé pour être un investissement à long terme », a déclaré Damodaran dans une interview à CNBC, ajoutant « Laissez-moi soyez assez clair — ce n’est pas le genre d’action que vous voulez acheter parce que vous voulez gagner de l’argent au cours des trois ou six prochains mois… Je vais l’acheter et la ranger dans mon portefeuille parce que je pense qu’à long terme, a toujours le modèle commercial pour fournir les flux de trésorerie qui permettront à mon investissement de continuer. »

Bien entendu, la répression continue du secteur privé chinois et des sociétés cotées en bourse reste le plus gros problème affectant les actions BABA.

On ne sait pas à quel point la répression va devenir plus étendue et plus sévère, mais la radiation des actions DIDI, qui est intervenue à la demande des responsables du gouvernement chinois, a clairement secoué les marchés et fait chuter fortement le prix des actions BABA et d’autres. Pour l’instant, il semble que les régulateurs chinois concentrent leur attention sur des entreprises autres qu’Alibaba.

Achetez des actions BABA à long terme

Il y a des analystes et des commentateurs qui disent que les investisseurs devraient éviter les actions chinoises à tout prix étant donné l’imprévisibilité de la répression gouvernementale. Cependant, il est difficile d’ignorer le fait que les actions d’Alibaba se négocient actuellement à des prix très bas et que le potentiel à long terme de l’entreprise est énorme.

Souvent appelée « l’Amazon de Chine », Alibaba reste un leader sur tous les marchés sur lesquels elle opère. Avec son accent renouvelé sur la croissance internationale et son engagement à dépasser ses concurrents, Alibaba reste en effet une option convaincante à long terme.

Cependant, les investisseurs qui prennent position doivent être prêts à surmonter des périodes d’incertitude et de volatilité accrues. L’action BABA est un achat à long terme.

A la date de publication, Joël Baglole détenait une position longue sur BABA. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Joel Baglole est journaliste économique depuis 20 ans. Il a passé cinq ans en tant que journaliste au Wall Street Journal et a également écrit pour les journaux The Washington Post et Toronto Star, ainsi que pour des sites Web financiers tels que The Motley Fool et Investopedia.