Actions bancaires à acheter : ICICI Bank, Axis Bank, les actions de HDFC Bank peuvent augmenter jusqu’à 23 % ; vérifier les prix cibles

JM Financial est optimiste sur le secteur bancaire indien à court terme avec des attentes de croissance des bénéfices en hausse de 49 % (en glissement annuel). Les grandes banques privées, notamment ICICI Bank, HDFC Bank et Axis Bank, devraient progresser de plus de 22% à l’avenir, compte tenu de leur position sur une situation de capital solide, une amélioration constante des passifs et leur capacité à investir dans la technologie. Ces banques sont bien placées pour faire face à la concurrence féroce des prêts de détail et sont mieux placées pour une augmentation potentielle de la demande de crédit. Cela survient après que la State Bank of India (SBI), l’ICICI Bank et la HDFC Bank continuent d’être identifiées comme des banques trop grandes pour faire faillite, dans la liste des banques nationales d’importance systémique (D-SIB) de la Reserve Bank of India.

La Banque Axis

CMP : 730 Rs, prix cible : 950 Rs, évaluation : ACHETER

Pour le trimestre Q2FY22, Axis Bank a déclaré un revenu total consolidé de Rs 20 966,6 crore, en hausse de 3,36 % par rapport au trimestre précédent et un bénéfice net après impôts de Rs 3 387,7 crore. Le prêteur privé devrait enregistrer une croissance des prêts de 11% et une croissance des dépôts de 17% (en glissement annuel) pour le trimestre clos le 31 décembre 2021. Les actions d’Axis Bank pourraient rebondir de plus de 23% pour atteindre le prix cible de Rs 950. Alors que les promoteurs détenaient 11,64 par cent du capital de la société, les FII en détenaient 54,53 pour cent, les DII 22,17 pour cent.

Banque HDFC

CMP : 1539 Rs, objectif de prix : 1950 Rs, évaluation : ACHETER

HDFC Bank a sous-performé en 2021, le titre ayant augmenté d’un peu plus de 9 % au cours des 12 derniers mois, contre 26 % de gain observé dans le Nifty50. Cependant, 2022 peut être une année de retour pour HDFC Bank, car l’action devrait augmenter de plus de 21% pour atteindre le prix cible de Rs 1 950. Le rapport risque-rendement est attrayant pour le prêteur du secteur privé qui a vendu des prêts de détail en difficulté d’une valeur de 2 188 crores de roupies à des sociétés de reconstruction d’actifs (ARC) au cours des trois derniers trimestres.

Banque ICICI

CMP : 785 Rs, prix cible : 1010 Rs, évaluation : ACHETER

ICICI Bank devrait enregistrer une croissance des prêts de 15% et une croissance des dépôts de 17,5% pour le trimestre clos le 31 décembre 2021. La société a déclaré un revenu total consolidé de Rs 39,484,4 crore, en hausse de 1,63% par rapport au dernier trimestre, et un bénéfice net après impôts de 7 049,3 crores de roupies pour le trimestre clos le 30 septembre 2021. À l’avenir, l’action d’ICICI Bank pourrait rebondir de plus de 22% pour atteindre le prix cible de 1 010 roupies.

SBI

CMP : 491 Rs, prix cible : 615 Rs, évaluation : ACHETER

Pour le trimestre clos le 30 septembre 2021, la société a déclaré un revenu total consolidé de 1 01 143,2 crores de Rs, en hausse de 8,44 % par rapport au trimestre précédent, et un bénéfice net après impôts de 8 889,8 crores de Rs. Le prêteur du secteur public, qui a actuellement une capitalisation boursière de Rs 4 38 510,7 crore), devrait enregistrer une croissance des prêts de 6,3 % et une croissance des dépôts de 8,8 % pour le trimestre clos le 31 décembre. À l’avenir, les actions SBI devraient se redresser. 20% pour atteindre le prix cible de Rs 615.

Les grandes banques pour gérer les pressions sur les marges

Dans le même temps, la croissance globale des prêts devrait être de 9% en glissement annuel pour le trimestre clos le 31 décembre, tirée par une reprise séquentielle dans les segments de détail et des PME, tandis que la croissance du crédit aux entreprises devrait être lente, a déclaré la banque d’investissement dans son rapport. Les charges d’exploitation, qui étaient élevées au deuxième trimestre, devraient poursuivre une tendance similaire compte tenu des investissements continus dans la technologie, l’approvisionnement et les collections par la plupart des acteurs. Les coûts du crédit devraient commencer à se modérer pour les grandes banques tandis que les petits acteurs devraient encore voir les coûts du crédit élevés, en particulier dans les segments des PME et de la microfinance.

