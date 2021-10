Actions bancaires et du cycle immobilier à acheter: Jefferies dit que ces actions pourraient profiter d’une reprise économique massive à 6 voies

Les valeurs du secteur bancaire et des secteurs liés au logement pourraient connaître une tendance à la hausse. (Photo : REUTERS)

ICICI Bank, State Bank of India et Housing Development Finance Corporation (HDFC) sont quelques-unes des actions qui pourraient bénéficier du cycle de croissance économique attendu en Inde, ont déclaré les analystes de la société mondiale de courtage et de recherche Jefferies. Les analystes ont étudié six composantes du cycle économique, qui suggèrent que les conditions sont mûres pour une répétition d’une reprise de style 2003-10. « Les cycles de rentabilité du logement, des prêts non performants et des entreprises sont devenus positifs de manière convaincante. L’endettement des entreprises est à un creux cyclique », ont-ils souligné. Les actions du secteur bancaire et des secteurs liés au logement pourraient connaître une tendance à la hausse, selon Jefferies.

Les actions du secteur bancaire qui pourraient bondir

Banque ICICI : Le prêteur du secteur privé fait partie des pièces sélectionnées pour le secteur bancaire indien. Jefferies a ICICI Bank dans son portefeuille modèle avec une pondération de 10,6 % et une note d’achat. Le titre a grimpé de 40% jusqu’à présent cette année.

Banque de l’Industrie : Les analystes de Jefferies ont également ajouté IndusInd Bank pour jouer sur la reprise économique de l’Inde. L’action a augmenté de 35% jusqu’à présent cette année pour se négocier actuellement à 1 214 roupies par action. Jefferies a une cote d’achat dans le script.

Banque Nationale de l’Inde: Le plus grand prêteur du secteur public indien, SBI, a enregistré une solide performance cette année. Le cours de l’action SBI a grimpé de près de 80% alors que le secteur bancaire progresse. Actuellement, l’action se négocie à Rs 500 par action.

Logements et actions associées sur la liste de surveillance

Propriétés de Godrej : L’action a une cote d’achat des analystes de Jefferies et fait partie du portefeuille indien de la société de courtage avec une pondération de 6,4%. Depuis fin août, l’action a grimpé de 70 % pour se négocier désormais à Rs 2 452 par action.

Développeurs Macrotech : L’action récemment cotée de Lodha Developers a augmenté de 142% depuis ses débuts en bourse en avril de cette année. L’action se négocie actuellement à Rs 1 127 par action. L’action était cotée à un prix inférieur au prix de l’introduction en bourse, mais a depuis suscité un intérêt considérable de la part des investisseurs.

DLF : L’action a pris de l’ampleur à la mi-septembre de cette année et a depuis lors augmenté de 32% pour se négocier désormais à 424 Rs par action.

HDFC : Le plus grand prêteur hypothécaire du pays a connu une course décente depuis fin juillet, gagnant 17% pour se négocier maintenant à 2 823 par action. L’action a une pondération de 10,1 % dans le portefeuille modèle de Jefferies pour l’Inde.

CAC : Le fabricant de ciment ACC a une cote d’achat de Jefferies. Le cours de l’action a bondi de 40% jusqu’à présent cette année pour se négocier maintenant à 2 275 Rs par action.

Céramique Kajaria : Jefferies est optimiste sur Kajaria Ceramics, s’attendant à ce que l’action prolonge son rallye de 85 % depuis le début de l’année en raison du boom du secteur immobilier. Actuellement, le cours de l’action se négocie à Rs 1 308 par action.

Industries suprêmes : Après avoir gagné plus de 50% jusqu’à présent en 2021, Jefferies est toujours haussier sur le titre. L’action se négocie à Rs 2 582 par action mardi.

