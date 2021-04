Actions biotechnologiques: 14 choses à savoir alors que l’introduction en bourse des actions VECT et RPHM commence à se négocier aujourd’hui

Les actions de biotechnologie font la une des journaux vendredi alors que deux entreprises rejoignent le marché public via des offres publiques initiales (introductions en bourse) aujourd’hui.

Plongeons-nous dans la première des nouvelles actions biotechnologiques qui rejoignent le marché aujourd’hui ci-dessous.

Actions biotechnologiques: VectivBio (NASDAQ:VECT)

VectivBio cite 7,5 millions d’actions VECT sur le Échange Nasdaq au prix de 17 $ chacun. Il s’attend à générer un produit de 127,5 millions de dollars grâce à l’introduction en bourse. Il existe également une option de 30 jours permettant aux preneurs fermes d’acheter 1,125 million d’actions supplémentaires au prix d’introduction en bourse. L’offre devrait se clôturer mardi. VectivBio est une société de biotechnologie au stade clinique qui se concentre sur la découverte et le développement de traitements pour des maladies rares graves avec des besoins non satisfaits. Les investisseurs semblent réceptifs à l’introduction en bourse avec plus de 705 000 actions négociées à ce jour. Il convient également de souligner que le prix de l’action VECT a bondi de près de 21,5% pour dépasser 20 $ par action vendredi après-midi.

Jetons maintenant un coup d’œil à la deuxième entreprise de biotechnologie qui rejoint le marché public aujourd’hui.

Actions biotechnologiques: Reneo Pharmaceuticals (NASDAQ:RPHM)

Reneo Pharmaceuticals inscrit 6,25 millions d’actions de RPHM à la bourse du Nasdaq pour 15 $ par action. Il s’attend à ce que l’offre rapporte un produit brut de 93,8 millions de dollars. L’introduction en bourse comprend également une option de 30 jours permettant aux preneurs fermes d’acheter 937 500 actions supplémentaires de RPHM au prix d’introduction en bourse. La société s’attend également à ce que l’offre soit clôturée mardi. Reneo Pharmaceuticals est une société de biotechnologie qui se concentre sur le développement de thérapies pour les patients souffrant de maladies mitochondriales génétiques rares. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 1,22 million d’actions de RPHM se sont négociées. Cependant, l’action a baissé depuis son introduction en bourse avec des actions en baisse de 1,7%, ce qui la ramène en dessous de son prix d’introduction en bourse.

Ces deux actions biotechnologiques ne sont pas les seules introductions en bourse récentes qui méritent d’être évoquées.

Plusieurs autres entreprises sont entrées en bourse ces derniers temps par les moyens traditionnels ou envisagent de le faire. Parmi eux se trouvent TuSimple, Coinbase (NASDAQ:PIÈCE DE MONNAIE), et AppLovin. Les investisseurs peuvent en savoir plus sur les projets d’introduction en bourse de ces sociétés aux liens ci-dessous.

A la date de publication, William White ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

