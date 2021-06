Actions biotechnologiques : les 3 entreprises biotechnologiques à la pointe de l’actualité CRISPR

Si vous n’avez jamais acheté d’actions biotech auparavant, je ne vous en veux pas. Lorsque j’ai fait mon tout premier pari sur la biotechnologie au début de la vingtaine, les choses se sont déroulées comme on pouvait s’y attendre :

La société a déclaré des essais de phase 2 « non concluants » et le stock est passé à zéro. (Heureusement, mon deuxième essai s’est avéré meilleur).

Mais les biotechnologies sont également parmi les meilleurs Moonshots. Mettez sur le marché un médicament à succès et votre stock passera de 4 $ à 200 $ ; Fabricant de vaccins contre le Covid-19 Novavax (NASDAQ :NVAX) a réalisé cet exploit en 2020. Vous apprenez à vivre avec les ratés en cours de route car les gagnants font plus que compenser.

De temps en temps, les chances sont encore plus inclinées en faveur des investisseurs. Lundi, la firme d’édition de gènes Intellia (NASDAQ :NTLA) a annoncé les résultats positifs d’un essai de phase 1 de son traitement contre une maladie hépatique héréditaire rare.

C’est un changeur de jeu.

Nous ne parlons plus seulement de la technologie CRISPR dans la sélection végétale – un marché qui représente 0,6% du produit intérieur brut (PIB) américain. Au lieu de cela, nous regardons les soins de santé, un segment qui absorbe 17,7% du PIB américain. Et le succès d’Intellia marque la première fois que l’édition de gènes in-vivo s’avère sûre pour l’usage humain.

Aujourd’hui, nous allons examiner de plus près les gagnants de la course à la thérapie génique et les entreprises qui y perdent.

Étoiles montantes : entreprises de biotechnologie CRISPR

C’est rare de voir votre M. Moonshot excité par autre chose… eh bien… Moonshots. Mais les résultats de la phase 1 d’Intellia étaient extraordinaires. Les plates-formes pharmaceutiques peuvent prendre des années à se développer – c’est la raison pour laquelle les scientifiques ont été stupéfaits que deux sociétés aient créé en même temps des vaccins à ARNm fonctionnels pour lutter contre Covid-19.

Ce week-end a annoncé encore plus de bonnes nouvelles pour la biotechnologie. Dans un essai historique de phase 1, Intellia a prouvé que l’édition de gènes pouvait être sûre (et potentiellement efficace) pour traiter les ordres génétiques. Ses actions sont en hausse de plus de 50 %.

Et il n’est pas trop tard pour se lancer. Le succès de la NTLA ne tient pas à son efficacité : les scientifiques du MIT utilisent les technologies CRISPR in-vivo sur des souris depuis 2014. Au lieu de cela, la sécurité prouvée du traitement signifie que ces avantages pourraient bientôt se traduire également en traitements humains. C’est une excellente nouvelle pour les « grands 3 » des traitements d’édition de gènes.

Intellia (NTLA). En plus des troubles hépatiques, la société d’édition de gènes recherche également des traitements in vivo pour l’angio-œdème héréditaire et l’hémophilie.

Editas Médecine (NASDAQ :ÉDITER). La société de sept ans travaille sur plusieurs candidats in-vivo pour les maladies oculaires et ex-vivo pour les thérapies contre la drépanocytose et le cancer.

Crispr thérapeutique (NASDAQ :CRSP). La plus grande start-up biotechnologique CRISPR a déjà quatre essais cliniques en cours sur l’hémophilie et les médicaments anticancéreux. D’autres recherches portent sur le traitement du diabète de type 1, de la fibrose kystique et de la dystrophie musculaire de Duchenne.

Bien sûr, la navigation ne sera pas fluide. Les risques de concurrence des fabricants de vaccins à ARNm augmentent, en particulier en oncologie. Et beaucoup de choses peuvent encore mal tourner dans les essais CRISPR de phase ultérieure. Mais tout gagnant pourrait facilement voir ses actions tripler du jour au lendemain.

Tomber sur Terre : Mega-Cap Pharma

Se sentir mal pour Produits pharmaceutiques alnylam (NASDAQ :ALNY) actionnaires. Les bonnes nouvelles d’Intellia ont fait chuter les actions de son concurrent ARNm à 155 $ à un moment donné.

Mais la crise existentielle des soins de santé est plus profonde. Les actions des sociétés de soins de santé à grande capitalisation ont stagné. Les produits pharmaceutiques américains, représentés par le IHE (NYSEARCA :IHE) des fonds négociés en bourse (FNB), n’ont augmenté que de 28 % au cours des cinq dernières années. Pendant ce temps, les fournisseurs de biotechnologie et de soins de santé ont progressé avec respectivement 86% et 111% de gains.

Le problème? Les sociétés pharmaceutiques à grande capitalisation ont plus de mal que jamais à tirer profit des médicaments à petites molécules. Des entreprises comme Pfizer (NYSE :PFE) ont lutté pendant des années pour remplacer les vaches à lait comme le Lipitor et le Viagra. La consolidation du marché de l’assurance-maladie a également rendu plus difficile pour les entreprises pharmaceutiques d’augmenter les prix.

À sa place, la pharma s’est de plus en plus appuyée sur les fusions et acquisitions (fusions et acquisitions) pour remplir son pipeline. Les investisseurs n’ont pas été satisfaits.

Lundi, des actions Régénérer (NASDAQ :REGN) a chuté de 1% alors même que son partenaire, Intellia, a enregistré des gains à deux chiffres. Les investisseurs craignent probablement que Regeneron doive désormais faire une offre de fusion et acquisition que les actionnaires d’Intellia ne peuvent pas refuser.

Mon conseil? Évitez les sociétés pharmaceutiques traditionnelles ; l’achat de biotechnologie est un moyen plus direct de profiter de la hausse. Et si vous souhaitez vous exposer à l’aspect marketing de la pharma ? Envisagez plutôt les sociétés de gestion des prestations pharmaceutiques (PBM) à marge plus élevée.

En chiffres : les coûts de développement de médicaments

78 millions de dollars Le coût moyen de la conduite d’essais cliniques de phase 1/2/3 sur un médicament oncologique (cancéreux). 985,3 millions de dollars Le coût total de la mise sur le marché d’un nouveau médicament après ajout des coûts de marketing et de développement, selon le NIH. 119 millions de dollars Montant médian des liquidités et des investissements à court terme détenus par les sociétés de biotechnologie. Les entreprises de biotechnologie disposent généralement de suffisamment d’argent pour mener des essais cliniques, mais s’appuient sur de plus grandes sociétés pharmaceutiques pour le marketing, la production et la distribution. 9,8 millions de dollars Le chiffre d’affaires médian d’une entreprise de biotechnologie américaine, selon les données de Thompson .. Les grandes sociétés pharmaceutiques achètent généralement des biotechnologies génératrices de revenus, laissant celles qui génèrent des revenus sur le marché.

Réflexions finales : qui veut être un investisseur en biotechnologie ?

Il existe deux types de personnes qui investissent dans des entreprises de biotechnologie.

Le premier est le chercheur réfléchi. Ce sont eux qui comprennent le fonctionnement des essais cliniques, savent quelles voies sont les plus prometteuses et peuvent évaluer le marché de chaque nouveau médicament potentiel. Ils fonctionnent un peu comme des joueurs professionnels – pariant des montants précis basés sur la probabilité des chances de succès de chaque médicament.

Le second est le commerçant de momentum. Ces investisseurs se concentrent sur l’action des prix que le premier groupe crée et ignorent la science derrière les entreprises.

Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi le deuxième groupe semble si rare, c’est parce que les traders de momentum ne durent pas longtemps en biotechnologie. Les actions biotech les plus performantes ont tendance à s’inverser ; Les essais de phase 1 ne prouvent que l’innocuité, pas si le médicament fonctionne ni à quel point un médicament deviendra rentable.

L’investissement Mindless Moonshot peut être amusant dans des actifs tels que la crypto-monnaie. Mais si vous envisagez d’acheter de la biotechnologie, assurez-vous d’apporter vos gros pistolets de diligence raisonnable.

