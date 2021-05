Actions Blue-Chip: 7 actions Blue-Chip surévaluées qui ne sont pas des actions technologiques

Je vais vous dire ce qui est le plus inquiétant à propos du marché boursier à des sommets historiques avec des valorisations dépassant maintenant la bulle Internet. C’est le fait que les actions matures de premier ordre sont actuellement bien surévaluées.

Avant d’approfondir le sujet des actions de premier ordre, examinons d’abord l’état général du marché:

Le ratio cours / bénéfice (P / E) de Shiller CAPE se situe à plus du double de ses moyennes historiques. La dette sur marge des sociétés de courtage est à un niveau record. 5,3 billions de dollars de relance ont été distribués au cours des 15 derniers mois, ce qui ne se répétera pas. Selon les sondages, 40% de ce montant a été investi dans les stocks. Le nombre d’entreprises non rentables est au plus haut niveau depuis 1999. L’effet dévastateur de l’inflation sur les consommateurs et les entreprises est potentiellement à venir. Le rapport prix / ventes (P / S) pour le S&P 500 est à un niveau record. Le ratio capitalisation boursière / PIB est à un niveau record.

Nous savons tous qu’il y a des actions dans ce marché haussier qui représentent des concepts ridiculement spéculatifs voués à l’échec. Pense Limonade (NYSE:LMND) ou alors Nikola (NASDAQ:NKLA). Et puis il y a de vraies entreprises dont les cours boursiers sont grossièrement sur-gonflés. Ainsi, il devrait y avoir des attentes élevées pour un horrible divorce entre le succès commercial et le succès des investissements pendant une décennie. Pense Netflix (NASDAQ:NFLX) et Tesla (NASDAQ:TSLA).

Ce ne sont pas tant les actions technologiques axées sur la croissance qui sont gênantes, mais ce qui m’empêche de dormir, ce sont les valorisations des sociétés de premier ordre, établies et matures. Les marchés haussiers des actions de croissance vont et viennent avec des évaluations folles, mais pourquoi payons-nous autant pour certaines des entreprises les plus légendaires et les plus établies au monde?

C’est ce qui me dérange.

Examinons certaines de ces sociétés de premier ordre surévaluées:

McDonalds (NYSE:MCD)

Clorox (NYSE:CLX)

Visa (NYSE:V)

Cible (NYSE:TGT)

Equifax (NYSE:EFX)

Traitement automatique des données (NASDAQ:ADP)

Cintas (NASDAQ:CTAS)

Actions Blue-Chip surévaluées: McDonalds (MCD)

Source: CHALERMPHON SRISANG / Shutterstock.com

L’histoire et la croissance de McDonalds au cours du 20e siècle est l’une des grandes histoires commerciales de l’histoire américaine. D’un magasin en 1948 à 39 000 restaurants aujourd’hui dans plus de 100 pays, McDonalds était le stock de croissance ultime. Mais comme mentionné précédemment, toutes les valeurs de croissance arrivent à maturité. Et avec 13 700 unités aux États-Unis, la croissance des unités s’est arrêtée et diminue maintenant.

Les ventes de comp aux États-Unis devraient augmenter de 9% en 2021, par rapport à une croissance de 5% avant Covid-19. Après cette année de rebond, les ventes de comp devraient revenir dans la fourchette basse à deux chiffres.

Les actions de MCD se négocient à 28x les estimations du bénéfice par action (BPA) du consensus de 2021 par rapport aux ratios P ​​/ E historiques de longue date qui se situaient en moyenne dans la fourchette du milieu de l’adolescence. Le succès de l’investissement fondamental est dérivé à la fois d’une expansion multiple et d’une croissance des bénéfices. Il y aura peu ou pas d’expansion multiple pour le stock MCD. Nous assisterons presque certainement à une contraction lorsque le marché tournera au vinaigre.

La hausse de MCD est limitée à une croissance moyenne à un chiffre, il peut donc être préférable d’attendre un point d’entrée offrant à la fois une expansion multiple et une croissance des bénéfices.

Clorox (CLX)

Source: Roman Tiraspolsky / Shutterstock.com

Depuis 1913, la bouteille Clorox est un aliment de base dans pratiquement tous les foyers d’Amérique. Cependant, presque tous les fabricants de produits de consommation sont des entreprises matures. Clorox a enregistré une croissance moyenne des revenus de 2% de 2014 à 2019. En outre, les attentes à long terme après Covid-19 sont de faire passer ce chiffre de 3% à 4%.

La croissance à deux chiffres en 2020 était bien sûr due aux achats de produits de nettoyage liés à la pandémie. Nous ne savions pas à l’époque que la transmission de surface de Covid-19 était extrêmement rare. En conséquence, Clorox a pu obtenir un coup de pouce ponctuel de la science peu claire à l’époque, alors que les gens du monde entier nettoyaient excessivement leurs maisons et leurs entreprises.

L’action CLX a reculé d’environ 23% par rapport à ses sommets de l’été dernier, mais elle se négocie toujours à 23x les bénéfices normalisés de 2022. Le ratio EV / EBITDA de 14x de Clorox pour 2021 devrait être réservé aux valeurs technologiques de croissance affichant une croissance durable à deux chiffres à long terme.

Le rendement du dividende de 2,43% de la société n’aidera pas lorsque les multiples reculeront à des niveaux historiques. Maintenant, le marché doit s’adapter à la réalité de Clorox étant juste une autre entreprise de produits de consommation mature.

Actions Blue-Chip surévaluées: Visa (V)

Source: Kikinunchi / Shutterstock.com

Depuis son introduction en bourse en 2008, Visa a atteint un solide statut de croissance à grande capitalisation avec un rendement total d’environ 1 372%. La célèbre société de paiement mondiale avec l’un des noms de marque les plus reconnus au monde exploite un modèle commercial à faible capital investi et à faible capital investi.

La croissance à deux chiffres a été la norme pour Visa pendant une grande partie de sa vie en tant que société ouverte et s’est négociée à des multiples de P / E dans les bas 20. Cependant, aujourd’hui, l’action V se négocie à un BPA estimé stupéfiant de 43x 2021.

À ce niveau, les rachats d’actions détruiront le capital des actionnaires, car de multiples expansions à partir de ces niveaux sont hautement improbables. À moins d’avoir 10 années consécutives de croissance économique mondiale très forte, les ratios de valorisation de Visa ne vont que dans une direction: vers le bas.

Cible (TGT)

Source: jejim / Shutterstock.com

J’ai couvert Target en détail dans mon article la semaine dernière. La société a obtenu des résultats fantastiques en 2020 grâce à des activités essentielles ainsi qu’à un segment en ligne florissant entraîné par des verrouillages. Les ventes de Comp ont augmenté de 19,3% l’an dernier, tirées par les offres numériques et omnicanales. Cela se compare aux deux années précédentes de croissance annuelle des comp, qui étaient de 3,4% et 5%.

Cependant, l’action se négocie comme une estimation du BPA 24x 2021, car les investisseurs pensent apparemment que ce type de croissance 2020 peut se poursuivre. Mais comment justifier ces valorisations pour un grand acteur du commerce de détail qui croîtra vraisemblablement au taux de PIB plus quelques points s’il s’exécute très bien? Les activités en ligne de Target peuvent croître à des taux à deux chiffres élevés pendant un certain temps, mais à un moment donné, leurs magasins physiques risquent de devenir des actifs bloqués.

Encore plus inquiétant est la déclaration de la société selon laquelle à la fin de l’exercice 2020, 4,5 milliards de dollars étaient disponibles dans le cadre de leur programme de rachat d’actions. Racheter des actions à des valorisations extraordinairement élevées avec un cours de bourse proche de ses plus hauts historiques est un moyen infaillible de détruire la valeur pour les actionnaires et de gaspiller le propre capital de la société.

Il est sûr de dire que rien n’a vraiment changé, et nous pouvons nous attendre à ce que le marché ajuste le stock de TGT à sa juste place dans le monde mature de la vente au détail.

Actions Blue-Chip surévaluées: Equifax (EFX)

Source: Shutterstock

Equifax n’est peut-être pas un nom courant pour les négociants en actions, mais c’est certainement un nom familier pour les consommateurs qui ont eu une forme de crédit dans leur vie. EFX est l’un des trois grands bureaux d’évaluation du crédit, les autres étant Trans-union (NYSE:TRU) et Experian (OTCMKTS:EXPGF).

EFX a profité de l’explosion du marché immobilier et du refinancement alors que les taux d’intérêt artificiellement supprimés par le gouvernement ont conduit à un boom immobilier qui pourrait éclipser 2006 et 2007. Les revenus ont augmenté de 18% en 2020 et de 27% au premier trimestre 2021. Gardez à l’esprit, c’est une entreprise qui croît au niveau du PIB et qui est fortement liée à l’activité économique. Le chiffre d’affaires a augmenté de 2,8% en 2019 et de 1,5% en 2018.

Equifax est une entreprise bien gérée et innovante qui a subi un scandale majeur en 2017, des pirates informatiques ayant pénétré dans 143 millions de données privées de consommateurs. La société a finalement récupéré et restauré sa réputation ternie.

Dans l’état actuel des choses, Equifax est toujours une excellente entreprise qui devrait connaître une croissance à long terme au taux du PIB à l’avenir, à l’exclusion du prochain effondrement de l’immobilier. De plus, il est désormais évalué à 33x BPA 2021 et 27x BPA 2022. Allez!

Equifax est l’une de mes entreprises préférées que j’ai eu le plaisir de connaître au cours de mes 25 ans de carrière. Mais allez!

Traitement automatique des données (ADP)

Source: Shutterstock

Acteur de longue date en matière de croissance et de dividende, ADP récompense avec succès les investisseurs depuis les années 1980. En tant que plus grand processeur de paie et fournisseur d’autres solutions de gestion du capital humain, ADP est une machine à flux de trésorerie dotée d’un modèle d’entreprise à faible rotation.

ADP est généralement une entreprise cyclique car sa croissance est généralement liée à la croissance de la masse salariale et aux niveaux de chômage. La société a été durement touchée lors du crash initial du Covid-19 en 2020. L’action ADP a chuté de plus de 40% alors que le chômage a grimpé en flèche au début de 2020. Depuis, elle s’est rétablie, mais pourquoi se négocie-t-elle à 31x le BPA estimé pour l’exercice 2021 et le BPA estimé à 28x l’exercice 2022? C’est nettement au-dessus de ses fourchettes de négociation historiques P / E.

Pour un producteur à un chiffre bas à moyen pour les revenus et le BPA, les rations de valorisation ADP sont extrêmes et non durables.

Actions Blue-Chip surévaluées: Cintas (CTAS)

Source: Photographie divers / Shutterstock.com

Alors que les investisseurs sont souvent trop obsédés par la technologie, l’innovation et les perturbations, ce n’est pas le seul moyen de gagner de l’argent sur le marché boursier.

Fournir et nettoyer des uniformes ainsi que des produits de nettoyage à un très grand nombre d’entreprises en Amérique s’est avéré être une formule efficace pour Cintas. Si vous aviez acheté CTAS à environ 5 $ l’action en 1990 et l’aviez vendue aujourd’hui à 350 $, votre gain annuel total aurait été – attendez, laissez-moi faire les chiffres – un énorme retour sur votre investissement. Mais disons que quelqu’un a dit que vous devriez investir dans cette entreprise de technologie informatique à la mode, ou dans une entreprise de nettoyage et d’uniforme – laquelle auriez-vous choisi?

Cintas est également une entreprise cyclique liée à l’activité économique, principalement en Amérique du Nord. Le stock de CTAS a subi une forte baisse en 2020, les restaurants et les commerces de détail ayant fermé pendant les verrouillages pandémiques.

Mais aujourd’hui, CTAS se négocie à 35x les estimations du BPA 2021 et 34x les estimations du BPA 2022. Son ratio EV / EBITDA est d’environ 24x. Le type d’indicateurs de croissance requis pour de telles valorisations n’existe tout simplement pas chez Cintas.

Comme avec Equifax, Cintas est l’une de mes entreprises préférées de tous les temps. Mais allez! Soyons réalistes.

À la date de publication, Tom Kerr ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tom Kerr, CFA, est un gestionnaire de placements et rédacteur d’affaires expérimenté qui travaille dans le secteur des placements et des valeurs mobilières depuis 1994.