Actions Blue-Chip: 7 façons de définir les actions Blue-Chip

Que sont les actions de premier ordre?

La définition traditionnelle d’un «blue-chip» est «une grande entreprise jouissant d’une excellente réputation».

Le problème est que les actions traditionnelles de premier ordre comme Boeing (NYSE:BA), International Business Machines (NYSE:IBM) et General Electric (NYSE:GE) continue de tomber en disgrâce. Les scandales, donner la priorité aux dividendes sur la gestion de l’entreprise et faire de mauvaises acquisitions continuent de réduire les investissements «sûrs».

Ma définition d’un blue-chip est une action que vous pouvez acheter et ignorer. Il devrait avoir des avantages particuliers pour vous. Cela signifie que différents types d’actions peuvent être des actions de premier ordre. Les entreprises en croissance peuvent être de premier ordre si vous êtes jeune et orienté vers la croissance. Les actions technologiques peuvent être des blue-chips, si leur gestion n’est pas stupide. Ensuite, il y a les actions à dividendes traditionnelles; ceux qui vous paient pour les posséder.

Cette semaine, je suis allé à la recherche d’actions de premier ordre pour tous les types d’investisseurs. J’ai regardé ce qu’ils offrent et quel type d’investisseur pourrait les trouver désirables. J’ai cherché des franchises durables – les pièces dans lesquelles vous pouvez rester pendant une décennie.

Espérons qu’il n’y a pas de GE ici, mais c’est le problème avec le marché actuel. Vous ne pouvez jamais le dire. Tout ce que vous pouvez faire est de répartir vos paris et de les revoir toutes les quelques années.

Jetons un coup d’œil à ces sept actions de premier ordre avec des définitions adaptées à chaque type d’investisseur:

General Motors (NYSE:GM)

Penn National (NASDAQ:PENN)

Starbucks (NASDAQ:SBUX)

3M (NYSE:MMM)

JPMorgan Chase (NYSE:JPM)

Coca-Cola Co. (NYSE:KO)

Pomme (NASDAQ:AAPL)

Blue-Chip Stocks: General Motors (GM): L’avenir de la voiture électrique

Source: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

L’avenir est dans les voitures électriques. Mais Tesla (NASDAQ:TSLA) a déjà pris cette idée dans le ciel. Avec sa capitalisation boursière de 615 milliards de dollars, il vaut autant que le reste de l’industrie réunie.

Les investisseurs à la recherche d’un moyen plus sûr de jouer à la révolution électrique jettent un autre regard sur General Motors. Au cours de la dernière année, le stock de GM a augmenté de 163%. Malgré cela, il se négocie toujours à un ratio cours / bénéfice (P / E) de 13, sur un chiffre d’affaires de 122 milliards de dollars en 2020. Comparez cela à 147 milliards de dollars de revenus en 2018.

Les voitures électriques, cependant, sont ce que nous appelions une «méga tendance». C’est une idée avec des jambes. GM a de grands projets pour l’électricité, qui pourrait représenter 40% de ses ventes d’ici 2025. Sa batterie Ultium et son système de moteur électrique alimenteront également les voitures de Honda (NYSE:HMC) et Audi (OTCMKTS:AUDVF).

La PDG Mary Barra se prépare à ce virage depuis qu’elle a repris le poste en 2014. L’idée est d’utiliser les bénéfices des voitures à essence pour faire de GM une entreprise technologique, basée non seulement sur les transmissions électriques, mais sur la propriété intellectuelle autonome. La plupart des entreprises ne se tourneront pas vers ce nouveau modèle. GM est déterminé qu’il le fera.

Penn National (PENN): Un Blue-Chip pour Bros

Source: Casimiro PT / Shutterstock.com

Les jeunes investisseurs aiment l’action. Les jeunes investisseurs masculins, appelés «bros», aiment les jeux de hasard.

Il y a beaucoup de nouvelles actions dans le jeu, et une façon de jouer est avec Penn National.

Au cours de la dernière année, les frères ont semblé brillants. Penn National est en hausse de 647%, non pas grâce à ses petits casinos, dont beaucoup en Pennsylvanie, mais à ses grands projets en matière d’internet et de paris sportifs.

Cela a commencé par une participation dans Barstool Sports, un site de vente dirigé par Dave Portnoy mais soutenu par l’ancien Renard (NASDAQ:RENARD) directeur Peter Chernin. Penn a travaillé avec des partenaires de paris sportifs expérimentés pour en faire un Barstool Sportsbook, combinant des paris sportifs sur téléphone mobile avec des fonctionnalités communautaires. Il sera déployé partout où il sera légalisé.

La pandémie a contribué à rendre cela passionnant. Une décision de 2018 a permis à tous les États de prendre des paris sportifs, mais ce n’est que maintenant qu’ils le font, car ils ont besoin de l’argent des impôts. Cela devrait signifier une croissance rapide pour Barstool et pour son application Hollywood Casino, qui prend des paris de casino traditionnels.

Les frères semblent tout à fait dans la tendance, qui a des années de croissance devant elle. Les Européens pratiquent ce genre de jeu depuis des années, tout comme les gens en Asie. C’est un tout nouveau monde, et tous les paris gagnants ne seront pas à Wall Street.

Starbucks (SBUX): le modèle même d’une puce bleue moderne

Source: Grand Warszawski / Shutterstock.com

Quand j’étais à l’université, dans les années 1970, les détaillants aiment Sears (OTCMKTS:SHLDQ) étaient considérés comme des investissements de premier ordre. Aujourd’hui, cette couronne est détenue par des entreprises comme Starbucks.

Starbucks est entré dans ces rangs grâce à sa valeur à long terme. Au cours des cinq dernières années, les actions ont augmenté de 87% et le dividende a plus que doublé.

Le PDG Kevin Johnson est peut-être surpayé, mais il a été un digne successeur de Howard Schultz, qui a bâti la société sur les boissons pratiques et sucrées. Johnson a fait de Starbucks une entreprise de technologie, avec une application mobile qui est même impliquée dans Bitcoin (CCC:BTC-USD). Le déménagement de la société en Chine est si fort que Pékin a contacté Schultz pour l’aider à réparer les relations américano-chinoises.

Starbucks a été blessé pendant la pandémie, mais il n’a pas baissé son dividende. Il devrait revenir fort à mesure que la pandémie s’atténue. Plus de la moitié des analystes qui l’ont suivi disent que vous devriez l’acheter. Wells Fargo (NYSE:WFC) a fait de Starbucks son premier nom de consommation pour 2021.

La plupart de ces bonnes nouvelles, malheureusement, sont déjà cuites dans le stock. Un courtier a une cote de retenue même en s’attendant à ce que les bénéfices doublent. Mais si vous ne synchronisez pas le marché, si vous achetez à long terme, ce sont les actions de premier ordre que vous recherchez.

3M (MMM): stabilité à long terme et dividende fiable

Source: Shutterstock

3M est une puce bleue à l’ancienne. C’est un véritable «aristocrate du dividende», avec un dividende qui ne cesse de croître depuis 62 ans.

L’activité de 3M consiste à transformer des produits chimiques en produits destinés aux consommateurs et à l’industrie. Les consommateurs connaissent leurs post-it et le ruban adhésif, bon pour presque tout (sauf, ironiquement, pour le rubanage des conduits). Pendant la pandémie, les gens y ont pensé d’abord pour ses équipements de protection individuelle (EPI), comme les masques N95.

Alors que les unités de santé et de sécurité de 3M ont ouvert la voie en 2020, le PDG Mike Roman s’attend à ce que le groupe industriel, les broyeurs, les revêtements et les produits de filtration ouvrent la voie en 2021.

L’action a été en vente pendant la majeure partie de 2020, cependant, après avoir payé en trop pour Acelity, un spécialiste des soins des plaies, en 2019. À un moment donné, le rendement de ce dividende a atteint 5%. C’est toujours respectable, plus de 3%. Le multiple P / E est supérieur à 20, mais cela peut baisser à mesure que l’industrie s’occupe des problèmes de chaîne d’approvisionnement post-pandémique. Ceux-ci, à leur tour, devraient maintenir les prix des produits 3M fermes face à la demande croissante.

Les spéculateurs fuiront 3M. Il existe de nombreux meilleurs endroits pour réaliser des gains en capital. Mais si vous aimez un revenu stable, meilleur que ce que vous pouvez obtenir d’une obligation d’État, c’est l’une des actions de premier ordre qui vaut la peine d’être détenue.

JPMorgan Chase (JPM): c’est plus que l’argent

Source: Bjorn Bakstad / Shutterstock.com

Lorsque les affaires vont bien, de nombreux analystes considèrent les grandes banques comme le meilleur jeu de premier ordre. Cela inclut des banques comme JPMorgan Chase.

Mais la nature du commerce de l’argent change. Les activités de collecte des dépôts, d’octroi de prêts et de traitement des paiements évoluent en ligne. C’est peut-être pourquoi, parmi toutes les grandes banques, la meilleure à acheter aujourd’hui est JPMorgan Chase.

La raison peut être trouvée dans son dernier rapport trimestriel. La banque a réalisé plus de 6 milliards de dollars grâce à ses opérations de trading en seulement un trimestre. Déplacer de grosses sommes d’argent prend de gros capitaux. C’est un domaine de la banque où la taille compte. JPMorgan a plus d’actifs que toute autre banque américaine, plus de 3,2 billions de dollars. Quand ils disent que l’affaire est conclue, l’affaire est conclue.

Les créneaux traditionnels de la banque en matière d’acceptation de dépôts et d’octroi de prêts sont menacés par la fintech. La banque attend la faiblesse du secteur avant de bondir. Pendant ce temps, les actions ont augmenté de 69% par rapport à l’année dernière, et il a toujours un ratio P / E de seulement 17,4.

Comme pour tous les vrais blue-chips, cependant, vous n’avez pas besoin de chronométrer vos achats de JPMorgan. Tenez-vous-y. Au cours des cinq dernières années, JPM a réalisé en moyenne des gains en capital de 30% par an et le dividende a doublé.

Coca-Cola (KO): cherche à récupérer son Mojo

Source: point focal / Shutterstock.com

Si nous parlions d’investissements de premier ordre il y a dix ans, l’un des premiers noms dont nous parlerions serait Coca-Cola Co.

Coca-Cola a été négocié sur le New York Stock Exchange depuis 1919. L’entreprise a pratiquement construit sa ville natale d’Atlanta, qui est basée sur le commerce, le marketing et une attitude positive. À l’heure actuelle, l’action est une bonne affaire, avec un dividende de 3,23%

Mais le refus de longue date de Coke de sortir de sa niche d’eau potable lui fait mal. Le PDG James Quincey tripote les bords, avec des canettes plus petites pour la santé, des investissements dans de nouvelles boissons pour sportifs comme BodyArmor et un «gros pari» sur Coke Zero.

Mais pour de nombreux investisseurs, y compris cet Atlantan, rival PepsiCo (NYSE:DYNAMISME) prend désormais plus de sens, grâce à ses investissements dans les entreprises agroalimentaires Frito-Lay et Quaker Oats. Coca-Cola, en revanche, semble coincé dans le passé.

Cela pourrait changer. L’une des plus grandes transactions de Quincey depuis son accession à la direction générale en 2017 a été d’acheter Costa Coffee, qui est directement en concurrence avec Starbucks en Europe. Quincey pourrait amener Costa aux États-Unis ou élargir la tête de pont en embouteillant ses boissons.

Les modes du PDG changent. Un gros contrat Quincey pourrait remettre Coke au sommet. En attendant, profitez du dividende.

Apple (AAPL): la plus grande entreprise du monde

Source: mama_mia / Shutterstock.com

Le regretté Steve Jobs a construit une légende de produit chez Apple. Son successeur, Tim Cook, a fait d’Apple un investissement légendaire.

Cook a fait bien plus que gérer les produits de Jobs comme l’iPhone. Il a fait d’Apple l’entreprise la plus précieuse au monde, avec une capitalisation boursière de plus de 2 billions de dollars. Si vous aviez acheté 100 actions d’Apple le jour où Cook est devenu PDG à la mort de Jobs, en août 2011, vous auriez maintenant 2 800 actions, chacune valant plus de la moitié de ce qu’une de ces 100 valait alors. Vous auriez également un dividende, institué en 2012, qui a plus que doublé au cours de cette période.

Cook a fait d’Apple un tsar du cloud avec son propre réseau de centres de données hyperscale. Les services représentent désormais 14% de l’activité. La société a créé l’Apple Watch sous Cook, et l’unité des appareils portables se développe maintenant encore plus rapidement que le téléphone.

Il est difficile de voir une croissance rapide des ventes de 275 milliards de dollars, mais Apple a toujours des opportunités à considérer dans les domaines de la santé, du divertissement, de la banque et même des voitures. Les téléphones Apple sont la plate-forme sur laquelle tournera l’avenir, et son cloud est ce qui rend cette plate-forme inestimable.

Si je devais recommander une action à un investisseur conservateur, ce serait celle-ci.

Au moment de la publication, Dana Blankenhorn détenait directement des actions dans AAPL, PEP et MMM.

Dana Blankenhorn est journaliste financier depuis 1978. Son dernier livre est Technology’s Big Bang: Yesterday, Today and Tomorrow with Moore’s Law, des essais sur la technologie disponibles sur la boutique Kindle d’Amazon. Suivez-le sur Twitter à @danablankenhorn.