Actions bon marché: 7 actions bon marché à acheter maintenant à moins de 3 $

Il est difficile de trouver des actions valant la peine d’être achetées, en particulier si vous souhaitez investir plutôt que négocier. Cela rend encore plus difficile lorsque vous recherchez des actions très bon marché à acheter.

Lorsque vous regardez tous les marchés, les actions de moins de 3 $ sont abondantes – en particulier dans le secteur de la biotechnologie. Mais si vous recherchez un investissement, nous pensons qu’il est sage de vous concentrer sur les indices plus NYSE ou alors NASDAQ, pour affiner votre recherche. En effet, ces actions sont plus liquides et plus faciles à négocier, ce qui en fait des choix plus sûrs.

De plus, les actions inscrites à la NSYE ou au NASDAQ sont soumises à un examen plus minutieux que leurs pairs en vente libre, ce qui ajoute une autre couche de sécurité à une arène intrinsèquement risquée.

Voici un aperçu de sept actions bon marché à acheter pour moins de 3 $:

Minéraux dorés (NYSE:AUMN)

Tilt Holdings (OTCMKTS: TLLTF)

Motus GI (NASDAQ:MOTUS)

Waitr Holdings (NASDAQ: WTRH)

Technologie de divertissement interactif Blue Hat (NASDAQ:BHAT)

Castor Maritime (NASDAQ:CTRM)

Biolase (NASDAQ:BIOL)

Actions bon marché: Golden Minerals (AUMN)

Source: Shutterstock

Golden Minerals est une société minière possédant un portefeuille de propriétés d’extraction de métaux précieux et d’usines de traitement d’oxydes et de sulfures en Amérique du Nord. Les stocks de penny miniers et d’exploration sont un centime une douzaine, mais les données financières d’AUMN le distinguent de beaucoup de ses pairs.

Comme la majorité des penny stocks sur le marché, AUMN ne réalise pas encore de profit – mais cela devrait changer d’ici la fin de l’année, lorsque le bénéfice net du groupe deviendra positif sur une base trimestrielle. D’ici 2022, le groupe s’attend à être rentable pour toute l’année. Bien sûr, cela suppose que les choses se déroulent comme prévu pour les deux prochaines années – un défi de taille compte tenu de l’incertitude qui accompagne le fait d’être un mineur en devenir. Pourtant, les résultats les plus récents du groupe suggèrent que ce n’est pas une chimère: les revenus ont augmenté de 66% du quatrième trimestre au premier trimestre.

Attention, la situation des flux de trésorerie d’AUMN n’est pas jolie. Le cash-flow libre du groupe a toujours été négatif et a évolué dans la mauvaise direction ces dernières années. Cela a du sens – il est coûteux d’étendre une exploitation minière en raison de l’équipement et de la main-d’œuvre nécessaires. Cependant, certains de ces investissements devront commencer à redonner afin de maintenir l’entreprise à flot à long terme, il vaut donc la peine de garder un œil sur.

Tilt Holdings (TLLTF)

Source: shutterstock.com/Tunatura

Les stocks de penny de marijuana ont peut-être dépassé leur sommet alors que l’industrie gagne du terrain et que bon nombre des joueurs les plus performants se sont frayés un chemin dans les ligues majeures. Mais il y a encore des opportunités d’entrer sur le terrain pour ceux qui ont un appétit pour le risque.

Tilt est l’une de ces opportunités. L’entreprise n’est ni un producteur ni un distributeur. Au lieu de cela, il travaille en tant que consultant pour aider les entreprises basées sur la marijuana à se développer et à se développer. Tilt possède un portefeuille d’entreprises qui aident les entreprises de marijuana de différentes manières – de l’offre de savoir-faire technologique et matériel aux conseils de culture et de culture. Alors que la marijuana gagne en popularité, elle est toujours illégale dans de nombreux États et pays. Cela rend plus difficile l’accès aux ressources pour soutenir la croissance. TILT aide à soulager une partie de cette douleur grâce à des services de consultation spécialisés.

Jusqu’à présent, l’activité de TILT a été florissante. Les bénéfices de trésorerie sous-jacents se sont chiffrés à 16,9 millions de dollars l’an dernier, comparativement à une perte de 0,8 million de dollars en 2019. Cela était le résultat d’une diminution de 17,7% des charges d’exploitation ainsi que d’une augmentation des revenus de 35,4%.

L’avenir semble certainement prometteur pour ce joueur de niche du cannabis, mais les investisseurs doivent garder à l’esprit qu’investir dans n’importe quelle action OTC, aussi prometteuse soit-elle, s’accompagne d’une couche de risque supplémentaire.

Actions bon marché: Motus GI (MOTS)

Source: Shutterstock

La technologie médicale est un autre secteur qui regorge de penny stocks – mais Motus GI offre une proposition de valeur simple qui le distingue des autres. La société fabrique des appareils spécialisés qui fonctionnent avec des coloscopes standard pour nettoyer les côlon mal préparés lors d’une coloscopie. À première vue, cela peut ne pas sembler un appareil révolutionnaire, mais considérez combien de temps et d’argent sont gaspillés lorsqu’un médecin est incapable d’effectuer une coloscopie de routine comme prévu. Un moyen simple et efficace d’éviter cette perte de temps signifie que les médecins peuvent être plus efficaces.

Je l’admets, les bénéfices sont encore loin, mais le bilan du groupe est relativement bon. Au dernier contrôle, la position de trésorerie nette du groupe était de 19,7 millions de dollars, et bien que le cash flow libre soit toujours négatif, il évolue dans la bonne direction.

Comme toutes les actions de cette liste, Motus est un investissement au niveau du sol, ce qui signifie qu’il comporte un degré de risque élevé. Mais les analystes couvrant le titre pensent qu’il pourrait atteindre 2,50 dollars par action, offrant une hausse de plus de 100%.

Waitr Holdings (WTRH)

Source: PREMIO STOCK / Shutterstock.com

À moins que vous n’ayez vécu sous un rocher au cours de la dernière année, vous savez que la livraison de nourriture est devenue une tendance à chaud avec de nombreux joueurs en lice pour une part du gâteau. À certains égards, cela rend risqué d’investir dans un service de livraison, car la concurrence est féroce et choisir un cheval gagnant est un défi.

Mais d’un autre côté, il est indéniable que l’obsession du public de tout obtenir en un clic est là pour rester. Cela signifie que nous pouvons nous attendre à voir de grandes et puissantes entreprises chercher des moyens de développer leur propre réseau de livraison dans un avenir prévisible. C’est un espace propice à la consolidation, et pour cette raison, je pense que Waitr est un bon choix de titres pour un centime.

Waitr exploite une plate-forme de commande de produits alimentaires en ligne principalement dans le sud-est des États-Unis. Il est suffisamment petit pour ne pas nécessairement présenter de risque pour les principaux acteurs du secteur, mais suffisamment grand pour constituer une cible d’acquisition attrayante. L’entreprise a eu du mal à maintenir sa rentabilité au cours de la dernière année, mais l’entreprise est génératrice de trésorerie et son bilan n’est pas en très mauvais état avec une dette nette de 12,4 millions de dollars. Tout cela ensemble va sembler très attrayant pour un plus grand acteur de la livraison qui cherche à étendre son empreinte dans le sud-est.

Actions bon marché: Blue Hat Interactive Entertainment Technology (BHAT)

Source: Shutterstock

Il est rare de trouver un sou qui soit rentable, mais BHAT correspond à cette facture. La société basée en Chine fabrique des jeux et des jouets en réalité augmentée en Chine. Cela comprend les jeux mobiles, le matériel éducatif et les jouets avec des fonctionnalités en ligne. Alors que le monde devient de plus en plus numérique, ce n’est pas un mauvais endroit.

La société est rentable depuis des années et ses résultats annuels les plus récents ont montré une augmentation impressionnante de 26,7% du chiffre d’affaires. Cependant, avant de vous lancer avec les deux pieds, il est important de noter que les bénéfices sous-jacents du groupe ont en fait diminué à 8,3 millions de dollars, contre 9,1 millions de dollars. Le cash-flow libre a également été négatif pour l’année, un autre signal d’alarme que les investisseurs devraient surveiller.

Cependant, avec une position de trésorerie nette de 9,9 millions de dollars, BHAT est dans une bien meilleure position que bon nombre de ses pairs boursiers penny, ce qui en fait une bonne option à envisager.

Castor Maritime (CTRM)

Source: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Castor Maritime est une compagnie maritime basée à Chypre qui utilise des navires en vrac sec et des navires-citernes pour transporter des marchandises dans le monde entier. À seulement 42 cents par action, l’action semble être une bonne affaire en ce moment.

La pandémie a pesé sur l’industrie du transport maritime l’année dernière, et cela s’est manifesté dans les résultats annuels du groupe. Alors que les revenus ont presque doublé pour atteindre 12,5 millions de dollars, les charges d’exploitation ont également été considérablement plus élevées, entraînant une perte globale de 1,8 million de dollars. Le cash-flow a également été négatif et le groupe est fortement endetté.

Ce n’est certainement pas un choix pour les faibles de cœur. Cependant, l’industrie du transport maritime devrait être partie prenante de la reprise économique mondiale. En outre, l’expansion est l’une des principales raisons de la fragilité des finances de CTRM. C’est probablement l’un des jeux les plus risqués de cette liste, mais en fin de compte, le groupe semble susceptible de sortir de ses défis liés à la pandémie dans l’année à venir.

Actions bon marché: Biolase (BIOL)

Source: Shutterstock

Biolase est un fournisseur médical et dentaire de systèmes laser. Le système WaterLase du groupe combine l’eau et l’énergie laser pour faire des incisions, tandis que son laser à diode fournit tout, de la thérapie de la douleur au blanchiment des dents. Comme vous pouvez l’imaginer, développer et vendre ce type d’équipement est une entreprise coûteuse, et pour cette raison Biolase n’est pas encore rentable.

Cela dit, les choses évoluent dans la bonne direction pour l’entreprise, les pertes se réduisant à 16,8 millions de dollars l’an dernier. Le cash-flow libre est également dans le rouge, mais le groupe se rapproche chaque année d’un free-cash-flow positif. Le bilan de la société est en bon état avec un peu plus de liquidités que de dettes dans les livres.

Au total, Biolase est en position de force pour continuer à croître et finalement devenir rentable.

À la date de publication, l’auteur ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.