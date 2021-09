Actions CCJ : Cameco monte en flèche alors que l’intérêt pour les actions d’uranium augmente

Cette semaine, les investisseurs ont fait des paris importants sur le fait que l’énergie nucléaire est en passe de devenir un élément clé du désinvestissement des entreprises des combustibles fossiles. Il n’a pas fallu longtemps pour que cette tendance affecte les marchés boursiers. Selon le Financial Times, les prix de l’uranium brut ou du yellow cake ont atteint les niveaux les plus élevés que nous ayons vus depuis 2014. Pour toute entreprise dont les avoirs incluent l’extraction d’uranium, cela signifie une flambée des prix significative. Cameco Corporation (NYSE :CCJ) a apprécié la balade, tout comme tous les actionnaires ayant des actions CCJ.

CCJ et d’autres gagnent cette semaine

Cameco connaît une bonne semaine, comme on pourrait s’y attendre de la part de la plus grande société minière d’uranium au monde pendant une flambée des prix importante. Au moment d’écrire ces lignes, les actions sont en hausse de 6,45 % sur la journée et de 15,68 % sur la semaine. Les actions CCJ ont connu des baisses importantes en août, mais avant la fin du mois, elles s’étaient rétablies et étaient de nouveau en hausse constante, augmentant globalement de plus de 40%.

De nombreux concurrents de Cameco ont également apprécié la balade. Carburants énergétiques (NYSEMKT :UUUU), Société d’énergie à l’uranium (NYSEMKT :CUE) et Mines Denison (NYSEMKT :DNN), toutes les entreprises qui s’occupent au moins partiellement de l’extraction d’uranium, sont en hausse de 8,13 %, 10,69 % et 13,57 % pour la journée au moment d’écrire ces lignes.

Ces pics sont probablement dus aux actions récentes de Le Fonds d’affectation spéciale pour l’uranium physique de Sprott (OTCMKTS :SRUUF), un fonds négocié en bourse (FNB) coté à Toronto qui a considérablement augmenté ses avoirs en uranium, en acquérant plus de 240 millions de livres dans une tentative claire de s’accaparer le marché mondial.

Ce que cela veut dire

Cette demande d’uranium à laquelle les grands investisseurs ont rapidement adhéré ne va pas disparaître. Cela ne fera probablement que s’alimenter encore plus alors que Sprott poursuit sa mission, une mission que des fonds similaires sont susceptibles de prendre en compte et de suivre.

La voie de transition des combustibles fossiles qui a accentué cette tendance récente était en préparation depuis longtemps. Étant donné que la récente augmentation de l’intérêt pour les énergies renouvelables et les véhicules électriques est devenue de plus en plus plate, il n’est pas surprenant que des éléments tels que l’uranium suivraient rapidement.

Nous avons vu la demande de lithium augmenter à mesure que les producteurs de véhicules électriques étendent leurs opérations de fabrication de batteries. La demande ne diminue pas, et si les événements d’aujourd’hui en sont une indication, l’uranium évolue à peu près de la même manière.

Quelle est la prochaine étape pour CCJ Stock

Ceux qui détiennent des actions CCJ ont probablement apprécié la balade. La bonne nouvelle, c’est que ce n’est probablement pas encore fini. Si l’uranium doit être un élément aussi important dans la façon dont l’électricité est produite à l’avenir, le besoin pour les entreprises de l’exploiter ne fera qu’augmenter.

L’uranium pourrait facilement être le prochain élément fondamental dans la course vers un avenir durable. Sprott semble certainement le penser, et de nombreux autres investisseurs semblent d’accord.

Malgré l’excellente journée d’aujourd’hui pour les mineurs d’uranium, les actions de CCJ et de ses concurrents sont encore relativement faibles, ce qui en fait un moment opportun pour acheter avant que le boom ne se poursuive.

