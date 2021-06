Actions CCL : achetez des actions Carnival au fur et à mesure qu’elles éclatent

Carnaval (NYSE :CCL) a franchi une nouvelle étape dans sa reprise mercredi lorsque son prix a traversé une forte résistance à 30 $. Les observateurs des graphiques considèrent la hausse comme un signal pour plus de hausse, et c’est une raison aussi bonne que n’importe quelle autre pour jeter un nouveau regard sur l’action CCL. Il a l’habitude de récompenser les traders prêts à bondir sur des cassures, donc acheter ici repose sur des bases techniques solides.

Les nouvelles s’améliorent lentement pour l’industrie des croisières. Carnaval, Royal Caraïbes (NYSE :RCL), et Compagnies de croisière norvégiennes (NYSE :NCLH) a récemment annoncé qu’ils commenceraient à proposer des croisières vers l’Alaska. Et, pas plus tard que la semaine dernière, Royal Caribbean a déclaré qu’elle commencerait des tests de navigation au départ de Miami, ce qui devrait ouvrir la voie aux consommateurs à la recherche de destinations plus chaudes.

Il s’agit d’un cas où les fondamentaux commencent à rattraper le rebond du titre.

N’oubliez pas que le marché boursier est un mécanisme d’actualisation prospectif. Après le spectacle d’horreur de l’année dernière qui a fait tomber CCL dans le sous-sol, les commerçants ont commencé à intégrer l’inévitable reprise économique.

le Pfizer (NYSE :PFE) le vaccin a joué un rôle de premier plan dans l’optimisme, et les vendeurs à découvert ont pris peur depuis. Avec chaque rupture successive de résistance, la douleur des ours (et le plaisir des taureaux) atteint de nouveaux sommets.

De plus, les espoirs d’un retournement et d’une nouvelle tendance baissière s’estompent. Il est difficile d’être un ours lorsque l’action CCL atteint un sommet de 52 semaines avec un vent arrière.

Regardons de plus près l’action des prix.

Graphique d’action CCL

Lorsque le temps (et la longueur souhaitée de l’article !) le permet, il est instructif d’examiner plusieurs périodes. Bien que la vue quotidienne soit toujours un aliment de base, un zoom arrière sur l’hebdomadaire donne une idée des tendances à plus long terme et des seuils de prix qui peuvent ne pas être aussi évidents ou même visibles sur des périodes plus courtes. Considérez le tableau d’ensemble suivant, par exemple. Voici ce qui me frappe.

Le crash épique de 2020 a réduit de 84% le prix en deux mois. Une fois que les derniers récalcitrants ont finalement capitulé, un fond a été trouvé et le rebond initial de survente a été aussi fringant que prévu. Malheureusement, l’enthousiasme n’a pas duré et ce n’est qu’en novembre, lorsque le vaccin Pfizer est arrivé, que la tendance à long terme s’est complètement inversée.

Depuis lors, nous n’avons rien vu d’autre qu’une évolution saine des prix. Il est important de noter que la moyenne mobile sur 20 semaines a fourni un soutien en cours de route. Les taureaux se sont comportés admirablement, achetant chaque creux et chaque évasion en cours de route.

L’un des avantages du plongeon de l’année dernière est qu’il n’a pas laissé beaucoup de résistance au plafond. Cela permet aux prix de continuer à se redresser beaucoup plus facilement sans rencontrer de grandes poches d’approvisionnement.

Nous pouvons mieux voir la fourchette récente sur le graphique journalier. Pendant des mois, les prix ont oscillé entre 30 $ et 25 $, frustrant les traders directionnels en cours de route. Le manque d’élan a finalement tiré latéralement les moyennes mobiles à 20 et 50 jours. Cependant, si la pause de cette semaine a duré, le récit neutre est officiellement mort et les acheteurs ont repris le contrôle.

Deux considérations commerciales

Les commerçants d’actions pourraient acheter des actions ici avec un arrêt en dessous de la moyenne mobile de 50 jours. Si vous souhaitez augmenter vos chances de succès, envisagez de vendre des appels couverts tels que la grève de 34 $ en juillet.

J’aime les spreads d’appels haussiers à plus long terme pour ceux qui recherchent un itinéraire à effet de levier, comme l’achat de la verticale d’appels 30 $/40 $ d’octobre pour environ 2,90 $. Le risque maximum est de 2,90 $ et le gain maximum est de 7,10 $.

À la date de publication, Tyler Craig n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

