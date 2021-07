Actions CGC : Les acquisitions agressives et la croissance des revenus favorisent Canopy

Il est juste de dire que Croissance de la canopée (NASDAQ :CCG) a un nom approprié, car l’entreprise a connu une croissance considérable au fil des ans. Récemment, cependant, les investisseurs ont peut-être été déçus par la performance de l’action CGC.

Source : Shutterstock

Le stock était sur une larme plus tôt cette année. Cependant, le cours de l’action Canopy a culminé en février, puis a entamé une baisse de plusieurs mois.

Le pop-and-drop des actions CGC pourrait alarmer certains investisseurs. L’entreprise est-elle en difficulté, financièrement ou autrement ?

Pas du tout, en fait. Au contraire, la baisse du cours des actions est une opportunité d’achat de premier ordre alors que Canopy étend ses activités et publie des données fiscales impressionnantes.

Un examen plus approfondi des actions de la CGC

2021 a commencé en beauté pour les actionnaires de CGC. Étonnamment, le cours de l’action a doublé, passant d’environ 26 $ début janvier à un sommet de 56,50 $ sur 52 semaines le 10 février.

J’aime l’entreprise, mais des rassemblements de cette vitesse et de cette ampleur sont difficiles à maintenir. Il ne devrait donc pas être trop surprenant que les actions de Canopy aient reculé au cours des mois suivants.

Je devrais également mentionner, puisque c’est probablement dans l’esprit des gens, que la montée en puissance du stock de CGC a coïncidé avec le début de la manie du stock de mèmes.

Et effectivement, il est possible que Reddit les traders ont contribué à la remontée du cours de l’action Canopy. Cependant, il serait difficile de le prouver.

Dans tous les cas, les actions de la CGC ont chuté jusqu’à 20,50 $ au début du 16 juillet. Depuis le début de l’année, les gains de 2021 ont été effacés.

Il y a une leçon à tirer ici sur ce qui peut arriver lorsque nous courons après des mouvements de prix verticaux. Souvent, ce n’est pas une stratégie idéale.

La doublure argentée ici est que les investisseurs peuvent avoir la possibilité d’ajouter des actions à un prix très favorable.

Si vous aimez Canopy Growth – et si vous croyez vraiment en « acheter bas, vendre haut » – alors c’est peut-être le moment d’agir.

Briser le scepticisme

Il n’est pas difficile de trouver des gens qui sont baissiers sur le marché du cannabis. Les babillards financiers populaires regorgent de sceptiques et de pourvoyeurs de malheur.

Certes, l’avènement du Cannabis 2.0 (la décriminalisation au Canada des ventes de dérivés du cannabis) n’était pas la culture de rente que certains investisseurs espéraient.

De plus, la pandémie de Covid-19 a certainement jeté une clé dans les travaux.

Pourtant, malgré les problèmes de l’industrie de la marijuana, Canopy a récemment rappelé aux investisseurs pourquoi il s’agit d’un leader renommé du marché.

Je vais laisser les sceptiques mâcher cela : au cours de l’exercice 2021, Canopy Growth a réalisé une croissance nette de 37% de son chiffre d’affaires en glissement annuel.

Ce résultat impressionnant a été « propulsé par une croissance à deux chiffres dans les entreprises canadiennes de cannabis, internationales de cannabis et d’autres produits de consommation ».

De plus, la société a annoncé une croissance de ses revenus nets de 38% d’une année sur l’autre pour le quatrième trimestre fiscal de 2021. (L’exercice financier de Canopy s’est terminé le 1er juin.)

En plus de tout cela, la situation du capital de Canopy semble s’améliorer, les flux de trésorerie disponibles de l’exercice 2021 de la société ayant augmenté de 57 % en glissement annuel.

Deux acquisitions notables

Alors que les finances de Canopy Growth se raffermissent, la société elle-même se développe grâce à des acquisitions.

Premièrement, Canopy a finalisé son acquisition d’AV Cannabis en avril de cette année.

Je pense que cet événement était important, mais sous-estimé. AV Cannabis représente une marque de cannabis de premier plan en Ontario, communément connue des consommateurs de la génération Y et de la génération Z sous le nom d’Ace Valley.

Puis, en juin, Canopy Growth a finalisé l’acquisition de Supreme Cannabis par la société. J’admets que cet événement a été largement couvert par les médias financiers.

Le rachat de Supreme devrait s’avérer assez lucratif sur le long terme, et peut-être même au cours des prochains mois.

Comme l’explique le communiqué de presse, “l’acquisition crée une opportunité de création de valeur immédiate avec des synergies estimées à 30 millions de dollars à saisir au cours des deux prochaines années”.

L’essentiel sur les actions de CGC

Il est indéniable que l’industrie du cannabis dans son ensemble a eu sa part de problèmes.

Ces problèmes ne disparaîtront pas du jour au lendemain, de sorte que les sceptiques continueront de s’opposer à la détention d’actions CGC.

Néanmoins, Canopy Growth reste sur une base financière solide.

Et à la lumière de deux acquisitions à valeur ajoutée, il semble que ce leader du marché du cannabis ne cesse de s’agrandir et de s’améliorer.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne – au nom de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et anime la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.