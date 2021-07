Actions chinoises de véhicules électriques : la grande nouvelle qui fait rebondir les actions LI, XPEV et NIO aujourd’hui

in

Au fil de la semaine, le gouvernement chinois continue de sévir contre les actions technologiques chinoises et les autres pièces cotées à l’étranger. Cependant, certains stocks semblent se redresser même sans que les responsables assouplissent leur attaque. Le secteur des véhicules électriques en particulier gagne au milieu d’une période baissière. Alors, qu’est-ce qui pousse les stocks de véhicules électriques chinois à la hausse aujourd’hui ?

Source : Shutterstock

Les choses se réchauffent à la fois à l’étranger et au sein de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. La Chine exige désormais une sécurité renforcée des données de 25 de ses plus grands géants de la technologie, y compris Tencent (OTCMKTS :TCEHY). Il exige également que ces entreprises effectuent des examens internes pour découvrir toute activité illégale.

Pendant ce temps, la SEC étudie de nouvelles informations pour les sociétés étrangères cherchant à effectuer des introductions en bourse sur le marché américain. Tout cela vient après Ai-je (NYSE :AI-JE), un géant chinois du covoiturage, aurait été fermé juste après son offre publique, pour apaiser les régulateurs chinois.

Les actions chinoises de véhicules électriques montrent une immunité contre la répression

À travers toutes ces nouvelles pessimistes, les actions de véhicules électriques surmontent l’adversité. Les actions chinoises de véhicules électriques gagnent en classe aujourd’hui, probablement grâce aux bonnes nouvelles d’une seule entreprise. La nouvelle sort du Nio (NYSE :NIO), qui représente un groupe d’adeptes dévoués.

Le constructeur automobile fait appel à Ai Tiecheng pour diriger sa nouvelle sous-marque. Tiecheng, ancien directeur général de WeWork Greater China, sera le vice-président des affaires stratégiques de la sous-marque sans nom. La marque sera lancée par Nio, mais elle existera en tant que marque indépendante. Le nouveau label représentera les véhicules électriques milieu et bas de gamme de Nio. Nio dit que le premier modèle de cette sous-marque sortira dès le premier semestre 2022.

À la suite de cette nouvelle, il semble que les actions chinoises de véhicules électriques enregistrent toutes des gains. Nio est en hausse de plus de 5% sur la session du jour, tandis que ses pairs Li Auto (NASDAQ :LI) et Xpeng (NYSE :XPEV) sont respectivement en hausse de 10,5% et 8,5%. Pour rappel, nous avons également vu ces actions gagner en début de semaine en réponse à un éditorial rassurant d’un journal économique d’État chinois.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.