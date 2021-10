Actions chinoises de véhicules électriques : l’actualité de la voiture volante qui fait gagner les actions NIO, LI et XPEV

Aujourd’hui, les actions chinoises de véhicules électriques (VE) connaissent une évolution des prix assez impressionnante. Actions de Nio (NYSE :NIO), Li Auto (NASDAQ :LI) et XPeng (NYSE :XPEV) sont tous en hausse entre 6% et 12% au moment de la rédaction.

Ces mouvements semblent indiquer deux choses. Premièrement, les investisseurs américains sont de plus en plus optimistes sur les actions chinoises.

Deuxièmement, il semble qu’un catalyseur sectoriel soit en jeu avec les actions chinoises de véhicules électriques. Aujourd’hui, il y a des nouvelles très médiatisées qui font grimper ces actions de véhicules électriques des marchés émergents. Jetons un coup d’œil à ce qui suscite aujourd’hui l’intérêt pour le secteur chinois des véhicules électriques.

Les actions chinoises de véhicules électriques montent en flèche sur Flying Car News

Lors de la journée technologique annuelle 1024 de XPeng, la société a dévoilé un certain nombre de nouveaux développements. Cependant, parmi les innovations clés sur lesquelles les investisseurs se concentrent se trouvent les plans de l’entreprise pour une voiture volante.

Nous sommes maintenant dans les années 2020 et l’avenir envisagé dans The Jetsons ne s’est pas encore matérialisé. Cela dit, Xpeng vise à changer cela.

Le XPeng X2 de la société serait disponible en 2024. XPeng travaillerait également avec HT Aéro, une entreprise de mobilité urbaine soutenue par XPeng, pour construire ces véhicules. La compagnie note que HT a déjà 15 000 vols réussis à son actif. En conséquence, le déploiement du modèle X2 de l’entreprise semble être plus réaliste que d’autres options ailleurs dans le monde.

De plus, XPeng a annoncé lors de cet événement un certain nombre d’autres innovations technologiques. Une technologie de suralimentation plus rapide et une nouvelle technologie robotique qui devraient être utilisées pour augmenter l’autonomie ont été d’autres points forts. De plus, une nouvelle technologie « d’aide à la conduite avancée de scénario complet » devrait être déployée au cours du premier semestre de 2023. Cela ressemble beaucoup à une « conduite entièrement autonome », bien que les investisseurs devront attendre et voir ce qui sera finalement déployé.

Pour l’instant, XPeng et ses homologues chinois des véhicules électriques semblent avoir un certain nombre de catalyseurs que les investisseurs aiment en ce moment.

