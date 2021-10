Actions chinoises de véhicules électriques : Pourquoi les actions LI, XPEV et NIO montent en flèche aujourd’hui

Ce fut une semaine mouvementée pour les producteurs de véhicules électriques (VE) à travers les États-Unis. Même avec les nombreuses annonces que la semaine a apportées, des entreprises telles que Groupe lucide (NYSE :LCID), Moteurs de Lordstown (NASDAQ :BALADE) et Moteurs Hyzon (NASDAQ :HYZN) ont vu leurs actions baisser aussi vite qu’elles ont augmenté. Aujourd’hui, cela ne va pas bien pour ces entreprises, mais dans le monde entier, sur un autre marché en plein essor, les actions montent en flèche alors que les actions chinoises de véhicules électriques profitent d’une journée de croissance.

Source : Shutterstock

Actions chinoises de véhicules électriques : que se passe-t-il ?

Le début d’un nouveau mois a apporté des mises à jour des résultats de livraison de septembre des entreprises dominant le secteur des véhicules électriques en Chine. Pour plusieurs entreprises de premier plan, les nouvelles étaient très bonnes.

Les deux Nio (NYSE :NIO) et XPeng (NYSE :XPEV) a enregistré des mois records, tandis que Li Auto (NASDAQ :LI) a enregistré des gains importants pour l’exercice et le trimestre des résultats financiers. Les actions des trois sociétés ont rapidement augmenté aujourd’hui. Nio augmente de 0,64% au moment d’écrire ces lignes et XPeng et Li de 0,47% et 0,87%, respectivement.

La semaine dernière a également été généralement bonne pour ces entreprises. Ils ont tous passé les cinq derniers jours principalement dans le vert. C’est le début de la journée de négociation pour les marchés américains, mais jusqu’à présent, les perspectives sont positives pour les actions chinoises de véhicules électriques.

Ce que cela veut dire

Aussi chauds que soient actuellement les marchés des véhicules électriques et des technologies durables, toutes les sociétés de production opérant dans l’un ou l’autre ont dû faire face à la contrainte malheureuse des pénuries de la chaîne d’approvisionnement cette année. Le président de Li a noté que la pénurie de puces avait posé une difficulté cette année, mais a également noté que la demande avait augmenté et que la société prenait « plusieurs mesures » pour rester en tête de la courbe.

Les statistiques parlent d’elles-mêmes. Selon les déclarations publiées, Nio a livré « 10 628 véhicules dans le monde en septembre 2021, un record mensuel sans précédent représentant une croissance robuste de 125,7 % en glissement annuel ». De plus, XPeng a connu ses « livraisons mensuelles les plus élevées jamais enregistrées en septembre de 10 412 Smart EV, soit une augmentation de 199% d’une année sur l’autre et une augmentation de 44% par rapport au mois dernier.

Si ces entreprises sont en mesure de répondre à cette demande croissante dans n’importe quelle capacité dans un contexte de pénurie mondiale de puces informatiques et d’autres composants clés, cela augure bien pour l’avenir de l’industrie, à court et à long terme.

Pourquoi est-ce important

Si ces tendances sont une indication, nous allons voir plus de croissance de ce secteur tout au long de l’année à venir, en particulier des actions chinoises de véhicules électriques. Des entreprises telles que Foxconn Technologies tentent déjà de l’exploiter en se développant sur le marché américain grâce à des partenariats avec des producteurs américains de véhicules électriques.

Il y a eu un certain scepticisme de la part des communautés d’investissement concernant la durabilité de l’industrie tout au long de la crise actuelle de la chaîne d’approvisionnement. Cependant, à la vue d’ici, ces entreprises résistent assez bien à la tempête. Dans certains cas, ils en sortent encore plus forts.

Les investisseurs devraient certainement surveiller les actions chinoises de véhicules électriques tout au long de l’année à venir.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.