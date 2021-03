Actions chinoises EV: Pourquoi les actions LI, XPEV et NIO sont en baisse aujourd’hui

Constructeurs automobiles électriques chinois, y compris Nio (NYSE:NIO), Xpeng (NYSE:XPEV) et Li Auto (NASDAQ:LI) glissent légèrement pour démarrer la semaine. Les actions NIO et XPEV ont toutes deux baissé d’environ 3% et les actions LI d’environ 4% dans les échanges aujourd’hui, bien que les Bourse de Hong Kong de bon augure pour l’avenir.

Source: Nick Starichenko / InvestorPlace.com

La dernière pression à la baisse exercée sur ce groupe est venue sous la forme d’un éditorial de Xinhua critiquant les véhicules à énergie nouvelle (NEV) en raison de préoccupations concernant les rappels et l’autonomie. Cela aggrave les pressions exercées sur ces actions par la pénurie de puces à semi-conducteurs et la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.

Dans une nouvelle plus brillante aujourd’hui, les actions XPEV et NIO ont déposé une demande d’inscription à la Bourse de Hong Kong, avec une demande pour l’action LI encore à soumettre, rapporte le point de vente chinois cls.cn. C’est formidable pour les investisseurs, car cela élargit l’accès du trio au capital. Lorsque les rumeurs de cotation ont été signalées pour la première fois, . a déclaré que les trois sociétés cherchaient à lever 5 milliards de dollars cumulés à partir de 5% de leur capital social élargi.

Cependant, les bonnes nouvelles ne sont tout simplement pas suffisantes pour inverser la tendance des investisseurs. Le stock de NIO subit une pression particulière cette semaine, car il a annoncé vendredi qu’il arrêterait la production de son usine de Hefei pendant cinq jours à compter d’aujourd’hui.

A la date de publication, Vivian Medithi ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Article imprimé à partir d’InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/03/chinese-ev-stocks-why-li-xpev-and-nio-stocks-are-down-today/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC