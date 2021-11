Actions chinoises : pourquoi les actions BABA et JD progressent-elles toutes les deux aujourd’hui ?

Après des mois de craintes réglementaires rongeant leurs capitalisations boursières, les actions chinoises sont en hausse dans tous les domaines après une « Journée des célibataires » étonnamment lucrative. Respectivement, les entreprises de commerce électronique chinoises Alibaba (NYSE :BABA) et JD.com (NASDAQ :JD) sont en hausse d’environ 3% et 8% dans la mesure où les marchés réagissent aux excellents chiffres des ventes des vacances.

Source : Shutterstock

La fête des célibataires, qui tombe à juste titre le 11/11, est considérée comme la principale fête du shopping en Chine. C’est comparable au Black Friday aux États-Unis (sauf beaucoup, beaucoup plus gros). Comme l’équivalent américain, les offres commencent généralement au début du mois et se poursuivent pendant les vacances elles-mêmes. Mais alors que la plupart des détaillants attendent avec impatience la saison avec des attentes de ventes gonflées, cette année a été un peu plus pensive.

Le secteur technologique chinois est sous la contrainte depuis que son gouvernement a commencé à sévir contre l’industrie Internet autrefois non entravée. Les jeux vidéo, les crypto-monnaies et la vente au détail en ligne ont été les principales victimes de la campagne de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC). Citant la « prospérité commune », le gouvernement aurait effacé des centaines de milliards de valeur marchande de bon nombre des plus grands noms des actions chinoises au cours de la dernière année seulement.

En tant que tel, beaucoup soupçonnaient que les chiffres de la Journée des célibataires de cette année seraient mis en sourdine alors que les plus grands noms du commerce chinois tentaient de garder un profil bas. Ils avaient pourtant tort.

Les actions chinoises se rallient à des ventes record pour les fêtes de fin d’année

Dans un article de blog publié jeudi, Alibaba a annoncé que près de 400 marques de vente au détail ont engrangé plus de 100 millions de yuans (15,6 milliards de dollars) du 1er au 11 novembre. Parmi les grands gagnants figurent de grandes marques américaines de mode et de technologie comme Estee Lauder (NYSA :EL), Nike (NYSE :NKE) et Pomme (NASDAQ :AAPL). Pendant ce temps, les marques chinoises comme Huawei également signalé d’excellentes ventes.

Mais les grands gagnants ? Alibaba et JD.com.

Alibaba a créé la fête commerciale en Chine, il n’est donc pas surprenant qu’ils aient fait une tuerie. Cependant, lorsque vous vendez plus en 24 heures que ce que Amazon (NASDAQ :AMZN) fait dans un demi-quart, vous pouvez être assuré que les actionnaires seront souriants.

Rien que pour les vacances, Alibaba a enregistré un volume de ventes totalisant environ 246,4 milliards de yuans (38,4 milliards de dollars), soit 26% de plus que le chiffre de 194,3 milliards (30,8 milliards de dollars) de l’année dernière. Cela survient après une semaine assez tumultueuse pour la société et l’action BABA.

De même, son rival JD.com était également sur une tendance baissière de plusieurs jours avant les vacances. Et tout comme leur concurrent, la magie du Singles’ Day a réussi à renverser la fortune de l’entreprise. JD a également signalé avoir battu des records de ventes antérieurs, accumulant 311,4 milliards de yuans (48,6 milliards de dollars) sur sa plate-forme pendant les vacances.

Bien entendu, il convient de noter que les chiffres mentionnés se réfèrent au volume des transactions. Ces chiffres ne se traduisent pas nécessairement par des revenus gagnés par l’entreprise et ne tiennent pas compte des articles retournés.

Pourtant, le rallye des actions chinoises est bien mérité après avoir dépassé les chiffres des ventes ainsi que les attentes des consommateurs. Les actions BABA et JD approchent des sommets de plusieurs mois alors que la ferveur de la Journée des célibataires s’essouffle.

À la date de publication, Shrey Dua n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.