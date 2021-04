Actions ciblées: Banque indienne d’outre-mer, Future Enterprises, Banque centrale, UCO Bank, Axis Bank, Adani Green, HAL

Les investisseurs continueront de surveiller la hausse des cas de COVID-19, la campagne de vaccination en cours, les prix du pétrole, les mouvements de la roupie par rapport au dollar américain et d’autres signaux mondiaux.

Les contrats à terme astucieux se négociaient à 14 856, en hausse de 110 points ou 0,75%, à la Bourse de Singapour, suggérant une ouverture de l’écart pour BSE Sensex et Nifty 50 le premier jour de négociation de FY22. Les investisseurs continueront de surveiller la hausse des cas de COVID-19, la campagne de vaccination en cours, les prix du pétrole, les mouvements de la roupie par rapport au dollar américain et d’autres signaux mondiaux. La faiblesse du marché de mercredi n’a pas eu beaucoup d’impact sur la tendance haussière à court terme du marché, déclare Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities. «Nous ne nous attendons pas à une faiblesse majeure à partir d’ici et toute nouvelle baisse est susceptible de former un fond plus élevé autour de 14600-14500 et qui pourrait à terme tirer le marché vers l’obstacle de 14900 à nouveau. Le support immédiat est placé à 14620 », a-t-il ajouté.

Stocks en bref aujourd’hui:

Banque indienne d’outre-mer: La Banque indienne d’outre-mer, dans son dossier sur l’ESB, a déclaré qu’elle avait reçu une injection de capital de 4100 crore Rs du gouvernement pour la contribution du gouvernement central à l’attribution préférentielle des actions de la banque au cours de l’exercice 2020-2021, en tant qu’investissement du gouvernement.

Entreprises futures: Future Enterprises (FEL) a déclaré qu’elle n’avait pas remboursé les intérêts de Rs 15,95 crore sur ses débentures non convertibles (NCD). Il s’agira du deuxième défaut d’une entité de Future Group en un mois, après que Future Consumer n’ait pas remboursé les obligataires en février de cette année.

Banque centrale de l’Inde: La banque a informé que le gouvernement indien a transmis la sanction du président de l’Inde pour la libération de Rs 4800 crore à la Banque centrale de l’Inde en vue de la contribution du gouvernement central à l’attribution préférentielle des actions au cours de l’exercice 2020-2021.

Banque d’Inde: La banque dans un remplissage ESB a informé que le gouvernement de l’Inde a injecté un capital de Rs 3000 crore à la Bank of India aux fins de l’attribution préférentielle d’actions de participation après obtention de l’approbation des actionnaires lors de l’assemblée générale extraordinaire et d’autres approbations réglementaires connexes.

Banque UCO: Le gouvernement de l’Inde a transmis sa sanction pour la libération de Rs 2600 crore pour la contribution du gouvernement central à l’attribution préférentielle des actions de UCO Bonk.

Entreprises Adani: Adani Enterprises a annoncé mercredi avoir incorporé une filiale à 100%, Vizag Tech Park Ltd (VTPL), avec un capital-actions autorisé de Rs 5 lakh, pour développer un centre de données et un parc d’affaires.

La Banque Axis: Axis Bank a conclu un accord d’achat d’actions le 31 mars 2021 pour la vente de 100% du capital de sa filiale Axis Bank UK Limited à OpenPayd Holdings Ltd.

Adani Green Energy: Adani Green Energy Limited a finalisé l’acquisition de 100% du capital-actions et de tous les titres de Surajkiran Renewable Resources Private Limited auprès de Skypower Southeast Asia III Investments Ltd et Skypower Southeast Asia Holdings 2 Ltd.

Hindustan Aeronautics Ltd: HAL dans son dossier sur l’ESB, a déclaré qu’en dépit de la pandémie COVID-19, la société avait enregistré une croissance de ses revenus d’environ 6% au cours de l’exercice 2020-2021 en raison de l’amélioration de la productivité après avoir suspendu les opérations pendant un mois au début de la an

