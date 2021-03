Actions ciblées: HDFC Bank, Reliance Capital, TCS, UltraTech Cement, L&T, VA Tech Wabag, IDFC First Bank

Les acteurs du marché continueront de suivre les cas de COVID-19, la campagne de vaccination en cours, l’évolution des prix, la trajectoire de la roupie et d’autres signaux mondiaux. Image: .

Les contrats à terme astucieux s’échangeaient 40 points ou 0,27% en baisse à 14 889 à la Bourse de Singapour, ce qui suggère un début de baisse de l’écart pour Sensex et Nifty mercredi. Les acteurs du marché continueront de suivre les cas de COVID-19, la campagne de vaccination en cours, l’évolution des prix, la trajectoire de la roupie et d’autres signaux mondiaux. Selon un analyste technique, Bank Nifty peut monter jusqu’à 34500/34700. «Si le Bank Nifty fonctionne, le Nifty pourrait se rapprocher des niveaux de 14900 et 15050. De l’autre côté, Nifty / Sensex trouverait un support majeur aux niveaux 14730 et 14620. Achetez entre 14750/14730 et gardez pour cela un stop loss à 14600 », a déclaré Shrikant Chouhan, vice-président exécutif de la recherche technique sur les actions chez Kotak Securities.

Stocks en bref aujourd’hui:

Banque HDFC: La banque HDFC a déclaré mardi qu’elle cherchait à résoudre les problèmes de banque mobile et Internet auxquels certains clients sont confrontés, selon un tweet de la banque. La réponse de la banque est intervenue après que certains de ses clients aient à nouveau signalé des problèmes d’accès aux services bancaires en ligne et aux services bancaires mobiles.

Reliance Capital: Reliance Capital a une fois de plus omis de payer les intérêts pour les débentures non convertibles (NCD) exigibles les 28 mars et 29 mars 2021. Avec ce défaut, le prêteur non bancaire n’a pas effectué de paiement aux porteurs d’obligations au moins 50 fois exercice en cours (FY21).

Banque Nationale de l’Inde: SBI prévoit de réorganiser l’ensemble de sa configuration opérationnelle pour les prêts aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) en vue d’améliorer les délais d’exécution (TAT) et l’expérience client tout en maîtrisant les créances douteuses. La banque a lancé une demande de propositions (RFP) sollicitant des offres de consultants pour mener à bien le processus.

Services de conseil Tata: TCS a dévoilé une nouvelle déclaration de marque, «Building on Belief», pour articuler sa mission et ses relations avec les clients pour la prochaine décennie de croissance axée sur la transformation. Commentant cette décision, Rajesh Gopinathan, directeur général et PDG de TCS, a déclaré que chaque innovation et le voyage de transformation commencent par la conviction que cela rendra le monde meilleur.

VA Tech Wabag: VA Tech Wabag a annoncé mardi avoir achevé la clôture financière de son projet de modèle de rente hybride (HAM) reçu de la Bihar Urban Infrastructure Development Corporation (BUIDCO). Pour répondre aux exigences de financement de la dette du projet, Wabag a établi un partenariat avec PTC India Financial Services (PFS), qui investira jusqu’à Rs 86 crore dans le SPV de Wabag appelé DK Sewage Project.

Ciment UltraTech: UltraTech Cement, au cours de la semaine dernière, a prépayé ses prêts à long terme s’élevant à Rs 5 000 crore. «Cela va dans le sens de l’effort de la société pour maintenir une structure de capital optimale», a déclaré la société dans un communiqué de presse sur l’ESB. Les remboursements de prêts ont été effectués au moyen de flux de trésorerie disponibles.

Larsen et Toubro: La branche construction de L&T a obtenu des commandes de clients pour ses différentes activités. Ces commandes comprennent des travaux pour les infrastructures civiles lourdes, le traitement de l’eau et des effluents, et des projets de construction et d’usines.

IDFC First Bank: IDFC First Bank a déclaré avoir fixé le prix plancher à Rs 60,34 pour le problème de placement institutionnel qualifié (QIP) de Rs 3 000 crores. Le comité de levée de fonds du conseil a également décidé que la banque peut, à sa discrétion, offrir une remise d’au plus 5 pour cent sur le prix plancher de l’émission.

