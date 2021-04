Actions ciblées: Maruti Suzuki, HDFC Bank, Union Bank of India, NTPC, Panacea Biotec, Burger King, IRCON

Les marchés resteront probablement volatils dans le cadre des délibérations de la RBI sur le MPC, qui ont débuté lundi.

Les indices de référence des marchés boursiers nationaux BSE Sensex et Nifty 50 affichaient mardi une ouverture négative, comme le suggèrent les tendances sur SGX Nifty. Les contrats à terme astucieux s’échangeaient 26,50 points ou 0,18% de moins à 14 696 à la Bourse de Singapour. Les marchés resteront probablement volatils dans le cadre des délibérations de la RBI sur le MPC, qui ont débuté lundi. La Banque de réserve annoncera la résolution du Comité de politique monétaire (MPC) le 7 avril. La tendance à court terme de Nifty reste limitée autour des niveaux de 14900-14400, a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities. « La configuration actuelle des graphiques quotidiens et intrajournaliers indique les chances d’un autre rebond à la hausse vers 14900 niveaux à nouveau à court terme, avant de montrer un autre cycle de faiblesse des plus hauts », a ajouté Shetti.

Stocks en bref aujourd’hui:

Maruti Suzuki: Maruti Suzuki India Ltd (MSIL) a déclaré une production de 1,72 lakh en mars 2021, contre 92 540 véhicules produits au cours de la période correspondante. Alors que la production de véhicules de tourisme est passée à 1,7 lakh de 91 602 véhicules au cours de la même période.

Banque HDFC: Les avances de la HDFC Bank ont ​​enregistré une croissance de près de 14% à la fin de mars 2021 à 11,32 crore lakh Rs, tandis que les dépôts ont augmenté de plus de 16% à 13,35 crore lakh Rs, a déclaré lundi le prêteur.

Union Bank of India: Union Bank of India envisage de numériser et d’automatiser ses processus de recouvrement, selon un document d’appel d’offres publié par le prêteur. Il a sollicité des offres de fournisseurs pour mettre en œuvre la solution logicielle et la maintenir pendant cinq ans.

NTPC: Le géant national de l’électricité NTPC Ltd a annoncé lundi avoir ajouté à sa capacité installée l’unité 2 de 660 MW de la centrale thermique super thermique de Tanda dans l’Uttar Pradesh. En octobre 2019, l’unité 1 de 660 MW de la phase II de la super centrale thermique de Tanda (2 × 660 MW) a été ajoutée à la capacité installée de l’entreprise.

Panacea Biotec: Panacea Biotec a annoncé que le Fonds d’investissement direct russe

(RDIF, le fonds souverain de la Russie), et Panacea Biotec a convenu de coopérer pour produire 100 millions de doses par an de Spoutnik V, le premier vaccin enregistré au monde contre le coronavirus.

Burger King Inde: L’ICRA a relevé la note de crédit à long terme et à court terme de Burger King India à A- et A2 +, passant respectivement de BBB + et A2 et de la perspective révisée à stable à négative, en raison du remboursement anticipé de la totalité de la dette de son bilan après la réussite de l’introduction en bourse en décembre 2020 .

IRCON International: La société a informé que le conseil d’administration avait approuvé et recommandé l’émission d’actions gratuites entièrement libérées dans un rapport de 1: 1 (soit une action de capital entièrement libérée pour chaque action de capital entièrement libérée détenue, sous réserve de l’approbation des actionnaires par bulletin de vote postal.

