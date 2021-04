Actions ciblées: RIL, SBI Cards, Vedanta, Adani Enterprises, Future Retail, Britannia Industries

La semaine précédente, les marchés boursiers indiens étaient fermés le lundi (Holi) et le vendredi (vendredi saint) pour les vacances

Les contrats à terme astucieux s’échangeaient 70,50 points ou 0,47% à 14 922 à la Bourse de Singapour, suggérant un départ faible pour BSE Sensex et Nifty 50 lundi. La semaine précédente, les marchés boursiers indiens étaient fermés le lundi (Holi) et le vendredi (vendredi saint) pour les vacances. L’indice à 30 actions a gagné 1 021,33 points ou 2% au cours de la semaine. Après la fin de l’exercice, les investisseurs sont de retour sur le marché avec plus d’action dans l’espace des moyennes et petites capitalisations. «Le Nifty-50 a de nouveau rebondi au-dessus des 50 DMA, ce qui est un bon signe», a déclaré Rusmik Oza, vice-président exécutif, responsable de la recherche fondamentale chez Kotak Securities. Il a ajouté qu’il existe un croisement en or dans l’indice Nifty Mid Cap 100 dans lequel le 50 WMA a dépassé les 200 WMA, ce qui indique une tendance haussière à long terme. « Le début de FY22 a été très bon et le mois d’avril pourrait probablement voir plus d’action avec le début de la saison des résultats », a déclaré Oza.

Stocks en bref aujourd’hui:

Reliance Industries Ltd: RIL de Mukesh Ambani a déclaré avoir obtenu l’approbation de ses actionnaires et créanciers pour la scission de son activité pétrole-produit chimique (O2C) en une unité distincte. Conformément aux instructions du Tribunal national du droit des sociétés (NCLT), la société a convoqué des réunions d’actionnaires, de prêteurs et de créanciers non garantis pour examiner une résolution de transfert des activités d’O2C à une filiale distincte – Reliance O2C Limited.

Cartes SBI: SBI Cards and Payment Services (SBI Card) a enregistré plus de 50% de ses transactions via des paiements en ligne tels que l’épicerie, les factures de services publics, les primes d’assurance, et espère que la tendance va encore plus loin car les achats au point de vente n’ont pas encore été choisis. a déclaré PTI, citant un haut dirigeant de la société.

Vedanta: Vedanta Resources a déclaré avoir contribué à hauteur de 34 018 crores au Trésor public indien au cours de l’exercice 2019-2020. Ses contributions globales aux finances publiques de divers pays se sont élevées à Rs 34 310 crore au cours de l’exercice, a déclaré Vedanta Resources dans son dernier rapport.

Entreprises Adani: La société a déclaré que sa filiale en propriété exclusive, Adani Road Transport Ltd (ARTL), avait remporté un projet d’autoroute de 1 169,10 crore Rs à Odisha de la National Highways Authority of India (NHAI).

Commerce de détail futur: La société a informé que Reliance Retail Ventures Limited (RRVL) a prolongé le calendrier de Long Stop Date du 31 mars 2021 au 30 septembre 2021, afin de conclure son accord de 24713 crores Rs avec le groupe Future pour acheter ses activités de vente au détail et de gros.

Britannia Industries: Le conseil d’administration de la société a déclaré un dividende intérimaire à 6200 pour cent, soit Rs. 62 par action de valeur nominale de Re 1 chacun pour l’exercice 2020-2021. La date d’enregistrement pour la détermination de l’éligibilité des actionnaires au paiement de l’acompte sur dividende a été fixée au samedi 10 avril 2021.

