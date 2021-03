Actions ciblées: SBI Cards, MTAR Technologies, Titan Company, ONGC, JSPL, Kotak Mahindra Bank

Selon un analyste, le 14850/50150 pourrait être un support décisif et s’il casse, le Nifty / Sensex pourrait se rapprocher du 14650/49500 ou du 14500/49000. Image: Reuters

Les contrats à terme astucieux s’échangeaient 66 points ou 0,44 pour cent de plus à 15 095 à la Bourse de Singapour, suggérant un début d’écart pour BSE Sensex et Nifty 50 lundi. Les chiffres de l’indice des prix de gros (WPI) de février devraient être publiés plus tard dans la journée. Les investisseurs continueront de suivre attentivement les mises à jour sur la situation du COVID-19, les prix du pétrole, les mouvements de la roupie et d’autres indices mondiaux. Selon un analyste, le 14850/50150 pourrait être un support décisif et s’il casse, le Nifty / Sensex pourrait se rapprocher du 14650/49500 ou du 14500/49000. «Il semble difficile de sortir immédiatement de la faiblesse. Cependant, si les indices se maintiennent au-dessus des niveaux de 15 200/51250, nous pouvons voir une activité à la hausse », a déclaré Shrikant Chouhan, vice-directeur général de la recherche technique sur les actions chez Kotak Securities.

Stocks en bref aujourd’hui:

SBI Cards and Payment Services Ltd: SBI Cards and Payment Services Ltd (SBI Card) a annoncé vendredi avoir reçu l’avis du conseil d’administration pour lever jusqu’à Rs 2000 crore en émettant des obligations. «Le conseil d’administration de la société, lors de sa réunion tenue aujourd’hui (vendredi), a approuvé la levée de fonds par l’émission de débentures non convertibles (NCD) totalisant Rs 2 000 crore», a-t-il déclaré dans un dossier réglementaire.

Technologies MTAR: L’action MTAR Tech fera ses débuts sur le marché aujourd’hui. L’introduction en bourse a été vendue au prix de 574-575 Rs par action. Les analystes s’attendent à une liste exceptionnelle pour MTAR Technologies.

JSPL: Jindal Steel and Power Ltd a annoncé vendredi un bond de 18 pour cent de sa production d’acier brut à 6,53 lakh tonnes (LT) en février de cette année. L’entreprise avait produit de l’acier 5,54 LT en février 2020.

ONGC: ONGC a vu sa contribution à la production nationale grimper à plus de 70 pour cent contre moins de 53 pour cent il y a dix ans, selon les données du ministère du Pétrole. Alors que la Oil and Natural Gas Corporation a maintenu ses niveaux de production, la production d’autres opérateurs a chuté, entraînant une baisse globale de la production indienne et une forte augmentation de la dépendance à l’égard des importations.

Banque Kotak Mahindra: Le conseil d’administration a approuvé le dividende sur 8,10 pour cent d’actions privilégiées perpétuelles non convertibles à dividende non cumulatif pour l’exercice 21. Le conseil d’administration de la société a approuvé le paiement d’un dividende sur 100 crore n ° 8,10% d’actions privilégiées perpétuelles non convertibles non cumulables d’une valeur nominale de 5 Rs chacune pour la période commençant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, conformément à leurs conditions. du problème.

Compagnie Titan: Titan Company a complètement quitté la joint-venture (JV) avec Montblanc India Retail Private Limited (MB India). MB India a cessé d’être une société associée / JV de Titan wef le 12 mars 2021.