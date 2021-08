Actions ciment à acheter : De meilleures réalisations compensent les coûts pour les entreprises, achetez ces 4 actions

Les réalisations ont augmenté de 7 % sur une base trimestrielle par rapport à la hausse attendue de 4 %, sous l’effet des hausses de prix et du changement de mix. (Photo : REUTERS)

Les sociétés cimentières nationales ont connu une forte hausse des réalisations au cours du trimestre d’avril à juin, compensant l’escalade des coûts de l’électricité/du carburant et du fret, selon la société de courtage et de recherche nationale JM Financial. Les réalisations ont augmenté de 7 % sur une base trimestrielle par rapport à la hausse attendue de 4 %, sous l’effet des hausses de prix et du changement de mix. “En conséquence, l’EBITDA/t s’est mieux comporté sur le trimestre à Rs 1 359 (+15% QoQ), car une augmentation des réalisations a plus que compensé les coûts”, a déclaré le rapport de courtage. “Nous nous attendons à ce que les coûts d’électricité/carburant continuent d’augmenter au deuxième trimestre de manière séquentielle à mesure que l’impact accru se répercutera sur les chiffres”, a ajouté JM Financial.

En termes de sélection de titres, les analystes de JM Financial ont déclaré que les actions du ciment se sont redressées et se situent désormais à des multiples de négociation élevés. “Nous continuons de maintenir une position positive sur les entreprises qui donnent la priorité à la croissance tout en mettant l’accent sur la rentabilité, car une forte demande sous-jacente est visible”, ont-ils ajouté.

Ciment Ultratech

Objectif de prix : Rs 8 000

La société a vu ses volumes se redresser en juin avec une forte utilisation dans le Nord. La direction d’Ultratech Cement estime qu’à l’avenir, les projets d’infrastructure et les segments ruraux continueront de stimuler la demande de ciment. Les initiatives d’investissement restent fortes, l’entreprise ayant dépensé près de 10 milliards de roupies en investissements au cours du premier trimestre. De plus, Ultratech Cement a prévu une expansion agressive à un coût d’investissement relativement faible. Actuellement, l’action se négocie à Rs 7 425 par action, ce qui implique une hausse de 7,7% par rapport aux niveaux actuels.

Dalmia Bharat

Objectif de prix : Rs 2 400

Les réalisations pour Dalmia Bharat ont augmenté de 7,9% sur une base trimestrielle à 5 284 Rs par tonne. La société vise une croissance prévisible de 15 % TCAC au cours des 10 prochaines années. Il a l’intention de se développer pour devenir un acteur pan-indien avec une extension de capacité, selon le rapport. Dalmia Bharat prévoit d’étendre sa capacité à 110-130MTPA d’ici l’exercice 2029-30. La société a également prévu d’utiliser 10 % de l’OCF pour le rendement des actionnaires. Mercredi, l’action se négociait à 1 996 roupies par action, se traduisant par un potentiel de hausse de 20 % par rapport aux niveaux actuels.

Ciment JK

Objectif de prix : Rs 3 500

En termes de volumes, JK Cement a connu de légères modérations en juillet et août en raison de la saison des moussons, tandis que les prix ont corrigé de 5 à 6 Rs par sac en moyenne avec une correction plus importante dans la région Sud. JK Cement a commencé à exécuter son expansion 4MTPA à Panna, MP avec une unité de broyage divisée de 2MTPA à Hamirpur en UP. « La dépense totale pour le projet est envisagée à Rs 29,7 milliards (terrains compris). Les projets devraient être financés par le biais de 17 milliards de roupies de dette au niveau des filiales et de 13 milliards de roupies par injection de fonds propres par JK Cement », a déclaré JM Financial. L’action était en hausse à 3 184 Rs par action mercredi. Pour atteindre le prix cible, l’action JK Cement devra augmenter de 10 % par rapport au prix actuel.

Ciment JK Lakshmi

Objectif de prix : Rs 790

La direction de JK Lakshmi Cement prévoit une croissance des volumes de 10 à 11% au cours de l’exercice 2021-22. La demande a montré des signes d’amélioration entre la première semaine de juin et la deuxième semaine de juillet avant l’arrivée des moussons. La société a déclaré que les prix de juillet étaient stables dans l’Est et le Gujarat tout en subissant des pressions dans le Nord. Les prix devraient augmenter de Rs 25/sac après la mousson. En termes de dépenses d’investissement, la société prévoit une expansion de 2,5 MTPA à Udaipur Cement Works (UCW) à un coût estimé de Rs 14 milliards, qui sera financé par un mélange de 70-30 de dette et de capitaux propres. L’action se négocie à Rs 699 par action, ce qui implique une hausse de 13% par rapport aux niveaux actuels.

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les sociétés de recherche et de courtage respectives. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

