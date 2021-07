Actions CLF : les bonnes nouvelles pour Cleveland-Cliffs devraient continuer à arriver

Cleveland Cliffs (NYSE :FCF) les actions fléchissent à la fois leur force absolue et relative. Mais les taureaux boursiers CLF devraient-ils avoir la même conviction déterminée à l’avenir? Examinons ce qui se passe chez le fabricant d’acier, puis proposons une détermination ajustée au risque alignée sur ces résultats.

Source : Shutterstock

Dans un marché boursier rien de moins qu’exceptionnel depuis le creux du marché baissier de Covid-19 en mars 2020, le sidérurgiste CLF s’est avéré plus chaud qu’un haut fourneau. D’un minimum de 2,63 $, les actions ont grimpé de plus de 800% jusqu’au plus haut du 29 juillet et ont rapporté plus de sept fois le gain impressionnant de 94% du S&P 500.

Alors, qu’est-ce qui se cache derrière la force de CLF ? Plus important encore pour les investisseurs, les actions sont-elles en mesure de continuer à améliorer cette tendance haussière ? À la fois hors et sur le tableau des prix qui semble être le cas.

En grande partie, les actionnaires de Cleveland-Cliffs peuvent remercier les acquisitions de l’année dernière des pièces sidérurgiques AK Steel et ArcelorMittal USA comme étant à l’origine de certaines des bonnes fortunes de l’action.

Les achats se sont combinés pour intégrer verticalement l’activité historique de minerai de fer de CLF avec un pivot vers une production d’acier axée sur la qualité pour le marché automobile. Aujourd’hui, Cleveland-Cliffs est de loin le plus grand fournisseur de l’industrie. Et c’est tant mieux pour le stock CLF !

Même si vous n’avez pas personnellement acheté une voiture, les fortunes croissantes de l’industrie menées par une classe moyenne chinoise insatiable et en croissance et le marché mondial des véhicules électriques en plein essor ont fait la une des journaux. De plus, c’est une aubaine pour CLF sans aucun signe de ralentissement de ces tendances.

Plus positif et crédit à la direction de Cleveland-Cliffs, être un fournisseur automobile clé n’a pas été une voie facile à parcourir avec succès. Pourtant, la société a remarquablement bien exécuté. Et les preuves à l’appui des triomphes de CLF sont partout.

Malgré les défis persistants de la chaîne d’approvisionnement liés à Covid-19 au sein de l’industrie automobile, forçant souvent des réallocations rapides de produits vers le marché au comptant et d’autres clients, les bénéfices trimestriels de CLF la semaine dernière ont livré des résultats records et des conseils pour les actionnaires de l’entreprise.

Bonne droite? Ouais. Il y a aussi d’autres bonnes nouvelles pour Cleveland-Cliffs.

Si les investisseurs doivent croire que le directeur financier de Cleveland a proposé une évaluation, ces résultats impressionnants “ne devraient pas être nos records de tous les temps pendant longtemps”, tout indique que l’action CLF fonctionne intelligemment en tant que mécanisme de tarification prospectif qui vaut la peine d’être acheté aujourd’hui.

Graphique des cours hebdomadaires de l’action CLF

Source : Graphiques par TradingView

La vue hebdomadaire fournie de l’action CLF révèle une situation très haussière. Un canal haussier à pente durable qui a commencé au début de 2021 après un test de retrait réussi des sommets pluriannuels reçoit une validation supplémentaire alors que les actions sortent d’une base corrective intégrée d’une durée de plusieurs semaines.

L’action des prix d’apparence saine est également soutenue par des stochastiques signalant un croisement haussier et la bande de Bollinger de CLF qui s’ouvrent après un modèle de pincement. Tout compte fait, il existe de nombreuses preuves indiquant une opportunité d’achat intéressante dans les actions de Cleveland-Cliffs en ce moment.

Pour les investisseurs qui acceptent d’acheter des actions et qui souhaitent améliorer leurs chances de succès, un collier d’actions CLF à 25 $ / 30 $ de septembre est un endroit attrayant pour commencer un programme de gestion de l’argent dans les meilleurs et les pires moments qui les attendent toujours.

À la date de publication, Chris Tyler ne détient pas (directement ou indirectement) de positions sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Tyler est un ancien teneur de marché des produits dérivés au sol sur les bourses américaines et pacifiques. Pour des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.