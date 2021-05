Actions CMG : Pourquoi j’ai vendu Chipotle malgré des revenus et des ventes solides

La saison des annonces du premier trimestre a été absolument époustouflante pour mon Investisseur de croissance actions, qui ont affiché vague après vague de surprises en matière de ventes et de bénéfices.

Sur les 58 entreprises de mon Investisseur de croissance Les listes d’achat qui ont fait état au moment d’écrire ces lignes, 79% ont affiché des surprises positives sur les bénéfices qui ont dépassé les estimations de Wall Street, avec une moyenne de 34% de surprise à la hausse.

Maintenant, après avoir signalé ces chiffres exceptionnels, la plupart de mes Investisseur de croissance les actions se sont par la suite raffermies et bénéficient désormais d’une pression d’achat institutionnelle qui va probablement s’intensifier dans les prochains jours en raison de l’habillage de fin de trimestre. C’est à ce moment-là que les investisseurs institutionnels ont tendance à concentrer leur attention sur les actions de croissance, en particulier celles dont les prévisions de bénéfices et de croissance des ventes sont impressionnantes.

Comme les lecteurs réguliers de Market360 le savent, je base mes sélections d’actions sur fondamentaux supérieurs comme les ventes et les bénéfices d’une entreprise. Mais il y a bien plus que cela.

En fait, la note quantitative dans mon Portfolio Grader est l’un des facteurs clés que je prends en considération avant d’acheter ou de vendre des actions. La note quantitative est basée sur le dividende Alpha d’une action (son rendement non corrélé au marché boursier global) par son écart type au cours des 52 dernières semaines.

En fin de compte, ma note quantitative est une mesure de la pression d’achat sous une action par des investisseurs institutionnels – les fonds spéculatifs et les fonds de pension et les fonds souverains et les family offices du monde avec d’énormes quantités de capitaux à déployer sur le marché.

Maintenant, lorsque je remarque que la qualité quantitative d’une action commence à se détériorer, même si elle peut encore avoir des prévisions de ventes et de bénéfices positives, je n’hésiterai pas à la vendre. En fin de compte, je suis un gars des chiffres, donc je m’en tiens aux chiffres. Et si l’alpha d’une action a disparu – un signal que la pression d’achat institutionnelle a diminué – je passe à autre chose et cherche à acheter des actions plus fondamentalement supérieures.

Prendre Chipotle Mexican Grill, Inc. (NYSE:GCM), que j’ai ajouté au Investisseur de croissanceListe d’achat en mai 2019.

Chipotle Mexican Grill est une chaîne de restaurants mexicains qui prépare de vrais plats avec de vrais ingrédients dans une vraie cuisine dans un fast-food. Chipotle se vante de n’utiliser que 51 ingrédients pour préparer ses plats mexicains très populaires, qui sont faits à la main.

Pendant la pandémie, Chipotle a continué de satisfaire les envies des gens pour la nourriture mexicaine, offrant des commandes en ligne, un ramassage en bordure de rue, un ramassage en magasin et même une livraison. La société a également introduit sa propre version de service au volant, « Chipotlanes », à plusieurs endroits. En conséquence, les affaires de Chipotle ont explosé au cours de la dernière année.

En fait, au cours du premier trimestre de l’exercice 2021, Chipotle a noté que les ventes numériques avaient grimpé de 133,9 % en glissement annuel pour atteindre 869,8 millions de dollars. Cela représentait un peu plus de la moitié des ventes totales de Chipotle au premier trimestre de 1,7 milliard de dollars. La société a également ouvert 40 nouveaux restaurants, portant son nombre total de restaurants à 2 803. Chipotle a indiqué que les bénéfices du premier trimestre avaient grimpé de 74% d’une année sur l’autre à 5,36 $ par action, dépassant les estimations de 4,89 $ par action.

Pour l’avenir, Chipotle a toujours des prévisions de croissance des bénéfices et des ventes étonnantes. Pour le deuxième trimestre, les analystes s’attendent à une croissance des bénéfices de 1 530 % d’une année sur l’autre et à une croissance des ventes de 40,9 % d’une année sur l’autre. Les analystes ont également augmenté les estimations de bénéfices au cours des trois derniers mois.

Cependant, comme vous pouvez le voir ci-dessous, malgré ces fondamentaux supérieurs, l’attention des investisseurs institutionnels diminue.

La note quantitative de l’action a glissé vers une note D. En conséquence, la note totale de CMG a chuté à une cote D au cours du week-end, ce qui est un signal de vente automatique.

Alors, j’ai recommandé que Investisseur de croissance les abonnés vendent le titre en force à court terme lundi pour un gain d’environ 99%.

Pour Chipotle Mexican Grill, la pression d’achat institutionnelle aurait pu refluer en raison d’une grave pénurie de main-d’œuvre faiblement rémunérée et/ou de la pénurie croissante de poulet. Indépendamment de ce qui a fait baisser la pression d’achat institutionnel, je n’aime pas me disputer avec les analystes institutionnels, les médias d’information et d’autres catalyseurs qui déclenchent la pression d’achat institutionnel sous mon Investisseur de croissance actions.

Et c’est pourquoi je recommande fortement de vendre de bonnes actions pour acheter de meilleures actions avec des notes quantitatives plus élevées et une pression d’achat institutionnelle plus persistante.

L’essentiel : le deuxième trimestre s’annonce encore plus fort que le premier et je suis particulièrement enthousiaste à l’idée que la pression d’achat institutionnelle sur nos actions s’intensifiera au cours de la vitrine de fin de trimestre de la seconde moitié de juin.

