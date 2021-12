Actions CPNG : Pourquoi acheter et conserver des actions CPNG à long terme

A première vue, Coupang’s (NASDAQ :CPNG) la sous-performance après son introduction en bourse et sa capitalisation boursière toujours élevée feront fuir les investisseurs prudents. L’action CPNG se négocie à des multiples élevés car elle se trouve dans les premières phases de croissance. Le chiffre d’affaires augmente rapidement mais l’entreprise enregistre toujours des pertes.

Source : Michael Vi / Shutterstock.com

La société de commerce électronique basée en Corée du Sud est prête à dépenser plus qu’il n’en faut pour alimenter sa croissance future. Son dernier rapport sur les résultats trimestriels réaffirme que ses perspectives se renforcent encore dans la région asiatique

La croissance des revenus augmentera l’action CPNG

L’action CPNG a affiché des revenus en croissance de 48% d’une année sur l’autre. Ses clients actifs sont le moteur de son activité, avec une croissance d’au moins 20 % en glissement annuel pendant 15 trimestres consécutifs. Le géant en ligne se développe à plusieurs reprises plus rapidement que le pays. Le taux de croissance du PIB de la Corée du Sud a augmenté de 0,3% au cours des trois mois précédant septembre 2021. Elle doit investir dans la logistique et la main-d’œuvre pour préparer sa plate-forme à la croissance à venir.

Au cours de chacun des six derniers trimestres, le PDG Bom Kim a déclaré que les bénéfices au niveau des produits de détail dépassaient les coûts d’exploitation. L’activité de Coupang est en croissance parce que ses catégories de bénéfices les plus élevées connaissent la croissance la plus rapide. Il a dépensé 95 millions de dollars en coûts de main-d’œuvre et d’exploitation pour gérer l’augmentation des cas de Covid-19 en Corée au troisième trimestre. Il a investi dans l’infrastructure, ce qui a augmenté la capacité. En raison du calendrier, le stock CPNG n’a pas pu utiliser cette capacité. Lorsque les centres seront prêts, les dépenses d’infrastructure soutiendront son activité Fresh à croissance rapide.

Les investisseurs impatients qui ne veulent pas attendre la fidélité de la clientèle pour stimuler la croissance sous-jacente rateront la hausse de l’action à partir d’ici.

Opportunité

Le marché coréen du commerce électronique a un marché adressable annuel de 200 milliards de dollars d’ici 2024. Il classera la Corée au troisième rang des marchés en ligne après les États-Unis et la Chine. Le ralentissement économique de la Chine, mené par une répression contre les entreprises technologiques et le désendettement de l’immobilier, pourrait permettre à la Corée de réduire l’écart.

La direction a regardé au-delà du verrouillage de Covid au troisième trimestre qui a ralenti la croissance. Il a continué à augmenter sa capacité. La demande est élevée et oblige l’entreprise à augmenter l’empreinte de ses infrastructures. Le PDG Bom Kim a déclaré: « Nous avons maintenant ajouté autant de pieds carrés d’infrastructure depuis le début de 2020, que nous l’avons fait chaque année avant 2020 combinés. »

Les investisseurs novices qui n’ont regardé que la perte globale passeront à côté des détails des investissements agressifs de Coupang. Par exemple, les revenus publicitaires ont presque triplé par rapport à l’année dernière. Cela augmentera considérablement les marges au cours des prochains trimestres.

Catalyseurs

Coupang Eats est une nouvelle initiative qui donnera un nouvel élan à l’entreprise. Le service alimentaire bénéficie d’une forte adoption et rétention des clients. Les investisseurs doivent s’attendre à ce que les faibles coûts d’acquisition de clients entraînent une augmentation des marges. La performance donne déjà à la direction de Coupang la confiance d’investir pour faire évoluer Eats.

Coupang prévoit de développer Fresh and Eats pour une croissance à long terme. Les flux de trésorerie liés à l’exploitation finiront par dépasser les coûts. Cela inversera la perte d’EBITDA ajusté que la société a déclarée au troisième trimestre. Pourtant, Coupang n’a pas besoin d’argent. Il a terminé le trimestre avec environ 4 milliards de dollars de liquidités à son bilan.

Les investisseurs ne peuvent pas savoir quand les initiatives dans Eats and Fresh portent leurs fruits. Il y a de fortes chances qu’au cours des prochains trimestres, les entreprises atteignent un point d’inflexion de la rentabilité.

Des risques

Une augmentation des cas de Covid nuirait aux revenus de Coupang à court terme. Il a investi dans le personnel et d’autres dépenses pour atténuer les risques de verrouillage.

Coupang a de nombreux projets favorisant l’automatisation et l’amélioration des processus. Cela a retardé certains de ces projets. Les investisseurs ne verront pas les résultats de ces initiatives avant plusieurs trimestres. Coupang pourrait signaler d’autres retards, ce qui pourrait nuire au cours de l’action.

La Corée est en grande partie le marché adressable de Coupang. Il teste les marchés du Japon et de Taïwan. Inversement, les investisseurs pourraient acheter MercadoLibre (NASDAQ :MELI), qui se négocie à une capitalisation boursière similaire. L’action MELI se négocie également à des multiples élevés. Cela suggérerait que les actions CPNG méritent des valorisations tout aussi élevées.

À Wall Street, l’objectif de prix le plus bas est de 28 $, selon Tipranks. Les analystes augmenteront leur note sur Coupang après que la société aura enregistré des pertes moins importantes. Au moment où cela se produira, les actions pourraient déjà avoir augmenté. Les investisseurs feraient mieux de commencer une position dans le stock aux niveaux actuels. C’est mieux que de chronométrer le point d’entrée dans une entreprise à croissance rapide.

Vos plats à emporter

Coupang est une action en disgrâce. Il ne reçoit pas la même attention que les entreprises basées aux États-Unis dans l’espace du commerce électronique. Les investisseurs devraient utiliser cela à leur avantage. En construisant une position dans le stock à partir d’ici, la récompense vient lorsque la direction de Coupang réalise une croissance des bénéfices.

Les marchés peuvent ignorer les actions Coupang plus longtemps qu’on ne le pensait auparavant. Les actions seront sous-performantes. Ainsi, l’investissement est le mieux adapté pour l’investisseur patient d’achat et de conservation.

À la date de publication, Chris Lau n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.