Actions d’acier à acheter: prix de l’acier indien au plus haut de 3 mois; Jefferies voit 30% de hausse sur ces deux actions

Le prix indien du HRC (bobine laminée à chaud) a été corrigé d’un pic de 57 500 Rs la tonne en janvier 2021 à 53 500 Rs la tonne en mars 2021. Image: .

Les prix de l’acier en Inde sont revenus au sommet de janvier 2021 et Jefferies India estime qu’il y a plus de marge de manœuvre pour les prix. La remontée des prix de l’acier en Asie a non seulement apaisé les inquiétudes sur la viabilité à court terme des prix indiens, mais la société de courtage estime qu’elle offre désormais davantage de marge de manœuvre. Le prix indien du HRC (bobine laminée à chaud) a été corrigé d’un sommet de 57 500 Rs la tonne en janvier 2021 à 53 500 Rs la tonne en mars 2021, mais s’est maintenant rétabli. Les prix de l’acier indien pourraient encore augmenter grâce à une bonne demande intérieure et à la possibilité de détourner les volumes vers les exportations.

Jefferies a recommandé «d’acheter» Tata Steel et JSW Steel et voit jusqu’à 30 pour cent de remontée des cours des actions. Il reste positif sur l’acier indien dans un environnement de prix solide. «Si les prix au comptant de l’acier indiens / européens se maintiennent, nous constatons une hausse supplémentaire de 66% / 30% de l’EBITDA FY22 pour Tata Steel / JSW Steel, un rendement FCFE de 28% / 6% et une dette nette en baisse de 30% / 8% sur l’année, » Ça disait.

Acier Tata: Jefferies India a donné un prix cible de Rs 1 125 pièce, ce qui implique un rallye de 28,6% du cours de l’action par rapport à la clôture précédente. Il estime que si les prix au comptant se maintiennent en Inde ou en Europe, Tata Steel peut fournir un EBITDA FY22 de 60 000 crore Rs, soit 66% de son scénario de base. La reprise de la demande et des prix mondiaux et indiens de l’acier génère de fortes marges pour Tata Steel. «La disponibilité de minerai de fer captif en Inde est un point positif au milieu des prix mondiaux élevés du minerai», a-t-il déclaré. Jefferies a également noté que l’activité européenne (Tata Steel Europe) a été un frein, mais même ici, les prix se redressent et la part de Tata Steel Europe dans les volumes totaux de Tata a chuté au fil des ans. L’action de Tata Steel a surperformé Nifty de 30% jusqu’à présent cette année et de 20% depuis la semaine dernière.

Acier JSW: Aux prix au comptant de l’acier indien, l’EBITDA de JSW Steel pour l’exercice 22 devrait atteindre 32 000 crores de roupies, soit 30 pour cent au-dessus de son scénario de base. Son prix cible était de Rs 600 pièce, mais JSW Steel a déjà dépassé ce niveau jeudi. Les actions ont été verrouillées dans un circuit supérieur de 10 pour cent de Rs 618,50 chacun. Selon la société de courtage, le début de l’expansion de la friche industrielle de 5 millions de tonnes par an et l’amélioration des prix de l’acier devraient entraîner une forte croissance du chiffre d’affaires. De plus, une réorientation de l’approvisionnement en minerai de fer vers des mines captives entraînera probablement une hausse des coûts, mais les marges devraient encore s’améliorer.

(Les recommandations sur les actions dans cet article sont émises par la société de recherche et de courtage respective. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en placement. Veuillez consulter votre conseiller en placement avant d’investir.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.